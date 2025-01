Ethical HR: la rivoluzione etica nelle risorse umane

Dal 23 al 25 gennaio 2025, Milano ospiterà ETHICAL HR, evento dedicato al people management etico e sostenibile. Questa tre giorni sarà un’occasione per esplorare nuovi scenari nel campo delle risorse umane, affrontando tematiche che spaziano dalla salute mentale all’identità di genere, dalla leadership etica alla progettazione del welfare aziendale.

Un cambiamento richiesto dai lavoratori

«Le scelte etiche delle aziende hanno un impatto profondo sulle persone e sul loro rapporto con il lavoro», afferma Lorenzo Tedeschi cofondatore e direttore di TeamDifferent, che organizza l’evento. In un mondo in cui sempre più individui cercano significato e utilità nelle proprie occupazioni, emerge la necessità di un approccio nuovo e autentico alle risorse umane. Questo desiderio si riflette nel fenomeno del ‘conscious quitting’, che vede migliaia di lavoratori lasciare il proprio impiego per motivi etici. Uno studio commissionato da Paul Polman, ex CEO di Unilever, evidenzia come il 62% dei lavoratori europei ritenga essenziale che i manager siano impegnati nello sviluppo sostenibile.

Leadership etica: un modello per il cambiamento

La leadership etica non è una novità, rilevano gli organizzatori, ma oggi assume un’importanza centrale nel definire il successo delle organizzazioni. Come sottolinea Muel Kaptein, docente di Business Ethics alla Rotterdam School of Management, un leader virtuoso deve incarnare valori quali onestà, integrità e affidabilità. Questi tratti, uniti alla coerenza tra parole e azioni, influenzano profondamente il clima etico aziendale e il comportamento dei dipendenti.

Organizzato in collaborazione con GRLS.it, l’evento ETHICAL HR si propone di esplorare queste dinamiche attraverso interventi di esperti come Sonia Malaspina di Danone, Paolo Iabichino dell’Osservatorio Civic Brands e Carmen Di Lauro, deputata e membro della commissione permanente Affari Sociali della Camera. Da segnalare anche la presenza di Alice Siracusano di LUZ, Simone Giovarruscio di SIAE, Marco Minghetti di OpenKnowledge, Giampaolo Rossi di Fabbrica di Lampadine e Jacopo Tondelli, direttore e co-fondatore de Gli Stati Generali, Aram Chantal Mbow di Innovamey, Caterina Boschetti di Becomeen, lo psicologo e creator Carlo Massarutto.

I partecipanti potranno confrontarsi su come costruire ambienti di lavoro sostenibili e inclusivi, dove la cura per le persone e l’impatto positivo sulla società siano prioritari. Durante i tre giorni i talk, gli interventi, i workshop e le tavole rotonde racconteranno il lato bello del mondo delle risorse umane. E di chi ne fa parte. I temi portanti sono quelli di cui tanto si è discusso in questi ultimi anni, evidenziati in particolare dopo la pandemia Covid19: dalla salute mentale all’etica nel lavoro, dalle identità di genere alla genitorialità, dagli impatti ambientali ai linguaggi, dalla filosofia del lavoro alla progettazione del welfare.

Etica e sostenibilità: non solo branding

Secondo gli organizzatori adottare un approccio etico non è solo una questione di immagine. La teoria delle “finestre rotte”, formulata da James Q. Wilson e George L. Kelling, dimostra come un ambiente trascurato possa innescare comportamenti antisociali. Allo stesso modo, un clima aziendale non etico può alimentare il malessere e la sfiducia nei confronti della leadership. ETHICAL HR vuole ribaltare questa narrativa, mostrando come l’etica al lavoro possa generare benessere, produttività e innovazione.

Un’opportunità per il futuro

«L’etica nel lavoro non è un concetto astratto, ma una leva per il cambiamento sociale», dice Tedeschi. Per questo ETHICAL HR si presenta come «un punto di incontro per chi crede che il lavoro possa e debba essere un motore di progresso. Tra workshop, tavole rotonde e dialoghi, l’evento offrirà strumenti e ispirazioni per costruire un mondo del lavoro più giusto e sostenibile». Non un evento isolato, quindi, quanto una tappa di un percorso che invita aziende, manager e lavoratori a ripensare il ruolo delle risorse umane in chiave etica. Un appuntamento per chiunque voglia essere parte di questa rivoluzione.

Ethical HR si terrà al Randstad Box di via San Vigilio 5 a Milano dalle 10 alle 18. La partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione attraverso questo link.