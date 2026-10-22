La coscienza in frantumi: Mauro Macario e l’impossibilità di abitare il presente

Recensione alla raccolta di poesie “Scomposizioni” di Mauro Macario (Edizioni Tabula Fati, 2026), un’opera che sa interrogare la società e che usa l’immaginazione e la letteratura per sovvertire il presente e il linguaggio.

La realtà contemporanea sembra aver perfezionato una singolare capacità: produrre incessantemente parole, immagini e informazioni, mentre diventa sempre più difficile distinguere ciò che merita attenzione da ciò che reclama soltanto un consumo immediato. In questo scenario, la poesia può ancora esercitare una funzione critica? Può restituire profondità all’esperienza, quando il mondo tende a ridurla a una successione di eventi rapidamente sostituibili? È attorno a queste domande che si sviluppa una possibile lettura di Scomposizioni, la raccolta di Mauro Macario pubblicata nel 2026 da Edizioni Tabula Fati.

Il libro si colloca in una zona di attrito fra la coscienza individuale e le forme attraverso cui la società organizza interpreta e spesso neutralizza l’esperienza. Non vi si incontra un soggetto poetico disposto ad accettare il presente come un orizzonte inevitabile, né una voce che cerca nella letteratura una parentesi protettiva rispetto alla storia. Al contrario, la scrittura di Macario si espone alle contraddizioni del proprio tempo, ne registra le deformazioni e tenta di sottrarle alla familiarità con cui siamo ormai abituati ad accoglierle.

La questione decisiva non è soltanto che cosa sia diventato il mondo, ma che cosa accade alla nostra capacità di percepirlo. L’assuefazione alla violenza, la trasformazione dei rapporti umani in funzioni, la progressiva subordinazione del giudizio a logiche estranee alla responsabilità personale non costituiscono semplicemente fenomeni da denunciare: investono il modo stesso in cui l’individuo abita la realtà. È qui che la poesia di Macario acquista una particolare rilevanza, perché riconosce nella crisi del presente anche una crisi degli strumenti attraverso cui lo comprendiamo.

Il linguaggio è dunque uno dei luoghi privilegiati di questa indagine. In Scomposizioni, pertanto, le parole non vengono considerate entità stabili, depositarie di significati acquisiti una volta per tutte, ma sono piuttosto materiali mobili, suscettibili di essere alterati, accostati in modo inatteso, restituiti a una dimensione nella quale il loro uso abituale rivela improvvisamente qualcosa di problematico.

Il gioco linguistico, quando interviene, non rappresenta un semplice ornamento della scrittura, ma introduce una discontinuità nella percezione: costringe il lettore a fermarsi davanti a ciò che credeva di conoscere e a riconoscere, nella stessa materia verbale, possibilità di significazione rimaste nascoste. La deformazione della parola diventa così una forma di interrogazione del reale, un procedimento non privo di conseguenze filosofiche. Il linguaggio, infatti, non si limita a descrivere il mondo: contribuisce a organizzare la nostra esperienza, a stabilire gerarchie, a definire ciò che appare normale e ciò che viene relegato ai margini. Intervenire sulle parole significa allora mettere in discussione anche le abitudini mentali che esse custodiscono.

La scrittura di Macario agisce soprattutto quando interrompe la fluidità del discorso ordinario. Il suo gesto consiste nel rendere nuovamente visibili le contraddizioni che la consuetudine ha reso opache e, in questa decostruzione, l’ironia e il paradosso non servono ad allontanare il lettore dalla realtà, bensì a ricondurlo al suo carattere problematico. Ridere, in questo contesto, non significa necessariamente alleggerire: può essere il primo momento di un riconoscimento amaro.

Questa inquietudine investe la rappresentazione della società contemporanea: in testi come Conquiste e Metamorfosi, difatti, la critica assume la forma di una diagnosi della civiltà, nella quale l’abbondanza materiale e il progresso tecnico non garantiscono affatto una crescita equivalente della coscienza.

L’accumulazione degli oggetti, l’espansione delle possibilità di consumo e la promessa di un benessere sempre più accessibile convivono con la persistenza della guerra e con la disponibilità a considerare la distruzione come un evento amministrabile. Il paradosso non consiste soltanto nella contraddizione fra ricchezza e sofferenza, ma nell’incapacità di riconoscere quanto questa convivenza metta in discussione l’idea stessa di progresso.

La modernità appare perciò attraversata da una sproporzione: le capacità operative dell’uomo crescono, mentre non è affatto certo che crescano nella stessa misura la sua responsabilità e la sua comprensione dell’altro. Il problema non è la tecnica in quanto tale, ma la possibilità che essa diventi un fine autosufficiente, sottraendosi a ogni interrogazione sulle conseguenze delle proprie applicazioni.

Anche la rappresentazione dell’umanità futura, evocata in Metamorfosi, si inscrive in questa tensione: l’orizzonte di una convivenza fondata sulla pluralità si confronta pertanto con la possibilità di un ordine che consideri la differenza una minaccia. La questione politica diventa allora antropologica: quale idea di essere umano si afferma quando l’uniformità viene preferita alla complessità e l’obbedienza alla libertà?

Macario non tratta queste contraddizioni con il distacco di chi osserva un fenomeno dall’esterno. La sua scrittura assume piuttosto una posizione, talvolta radicale, e non nasconde l’urgenza del proprio giudizio. Ne deriva una poesia che non ambisce all’imparzialità come valore assoluto, perché considera l’indifferenza una possibile forma di complicità.

La sua voce civile, tuttavia, trova il proprio significato più profondo quando la denuncia non rimane una dichiarazione di principio, ma diventa una domanda rivolta alla coscienza del lettore. Non basta riconoscere le storture del mondo: occorre interrogare il modo in cui esse vengono tollerate, giustificate e progressivamente assimilate.

In Verbale d’infrazioni, il disordine assume così una dimensione interiore. Il lessico della circolazione stradale viene trasferito sul terreno della memoria e del giudizio personale, trasformando l’esperienza in una sequenza di deviazioni, ostacoli e tentativi di controllo. La coscienza non appare come un tribunale capace di pronunciare sentenze definitive, ma come uno spazio nel quale il passato continua a interferire con il presente.

È un passaggio importante, perché impedisce di leggere la raccolta esclusivamente come un atto d’accusa contro il mondo esterno. Le contraddizioni, infatti, non appartengono soltanto alle istituzioni o alla collettività, ma attraversano anche l’individuo, che non può sottrarsi alla propria storia né considerarsi interamente padrone delle ragioni che lo guidano.

La memoria, in questa prospettiva, non è un archivio ordinato, ma una forza che riapre continuamente ciò che sembrava concluso, modificando la percezione del tempo e mettendo in crisi la pretesa di una biografia lineare. Il passato non viene semplicemente ricordato: ritorna, devia il corso dei pensieri, costringe a riconsiderare decisioni e convinzioni.

La scomposizione riguarda dunque anche l’identità. Il soggetto non coincide perfettamente con l’immagine che costruisce di sé, perché è costituito da esperienze che non sempre riesce a comprendere e da legami che continuano ad agire anche quando sono venuti meno. L’io poetico si scopre perciò attraversato da presenze e assenze, da certezze che cedono e da domande che resistono a ogni soluzione.

Da questo punto di vista, la crisi non coincide necessariamente con la perdita di ogni orientamento, ma può rappresentare il momento in cui vengono meno le risposte automatiche e diventa possibile un rapporto meno ingenuo con la propria esperienza. La coscienza -del resto- si forma non quando si eliminano le contraddizioni, ma quando si smette di nasconderle.

Nella lettura, la dimensione privata introduce inoltre un mutamento di intensità nella raccolta: nei testi dedicati alla vita familiare e alla perdita, la durezza della critica sociale lascia spazio a una scrittura nella quale il tempo si concentra intorno alla presenza dell’altro. La fragilità, allora, non è più soltanto una condizione generale dell’esistenza, ma assume un volto, una storia, una prossimità concreta. Così, l’invecchiamento della persona amata diventa occasione per interrogare il destino comune di due esistenze, mentre il tempo si manifesta nei segni lasciati sul corpo, ma anche nella persistenza dei gesti attraverso cui una relazione continua a riconoscersi. La tenerezza -dunque- non cancella la consapevolezza della fine ma convive con essa, rendendola ancora più tangibile. Il sentimento acquista qui una consistenza particolare, perché non viene separato dalla dimensione temporale: amare significa anche sapere che ogni legame è esposto alla possibilità della perdita, che nessuna vicinanza può garantire una protezione definitiva dal tempo. Eppure, proprio questa precarietà conferisce valore alla relazione: ciò che è fragile non è per questo meno reale, né meno degno di essere custodito.

La memoria degli affetti si presenta quindi come una forma di conoscenza diversa da quella che governa il discorso pubblico. Dove la società tende a classificare, misurare e rendere intercambiabili le esperienze, il ricordo conserva l’unicità di una presenza. Una persona non può essere sostituita da un’altra senza che qualcosa di essenziale venga meno; una vita non si esaurisce nella sua registrazione esteriore, ed è in questa dimensione che la poesia di Macario rivela una sensibilità capace di controbilanciare la propria asprezza: la stessa voce che mette a nudo le deformazioni collettive, si confronta adesso con ciò che non può essere ridotto a un giudizio.

La sfera degli affetti non costituisce pertanto una fuga dalla storia, ma offre piuttosto un criterio per misurarne le conseguenze. La vulnerabilità individuale rende concreta la posta in gioco di ogni discorso sulla dignità umana: impedisce che il dolore rimanga una categoria astratta e restituisce alla riflessione civile il suo fondamento originario.

In tal senso, il confronto con le tragedie della storia contemporanea, porta questa tensione al suo limite. Davanti a una sofferenza che sembra eccedere ogni possibilità di rappresentazione, la poesia si trova di fronte a una domanda radicale: quale legittimità conserva la parola allorché la realtà la smentisce con una violenza tanto evidente?

Non esiste una risposta semplice. La poesia non può restituire le vite perdute, né compensare la sofferenza di chi è coinvolto nella catastrofe. Essa non possiede un potere riparativo paragonabile a quello che talvolta le viene attribuito e pretendere che la bellezza possa riscattare ogni orrore, significherebbe rischiare di trasformare il dolore in materiale estetico, sottraendolo alla sua concreta gravità.

Eppure, nemmeno il silenzio risolve necessariamente il problema: rinunciare alla parola può significare infatti riconoscerne i limiti, ma può anche lasciare campo libero ai discorsi che normalizzano la violenza, la giustificano o la rendono invisibile. La scrittura si trova così davanti a una responsabilità senza garanzie: deve continuare a interrogare la realtà pur sapendo di non poterla dominare attraverso il linguaggio.

È in questa condizione che la poesia ritrova la propria necessità, non come risposta definitiva alla crisi, ma come rifiuto della sua trasformazione in normalità. La parola non salva automaticamente, non assolve e non restituisce ciò che è stato distrutto, ma può preservare la distinzione fra ciò che accade e ciò che dovrebbe essere accettato, fra la constatazione della violenza e la sua giustificazione.

In Scomposizioni, dunque, la scrittura si colloca precisamente in questo spazio instabile. Non promette una riconciliazione conclusiva fra l’uomo e il mondo, né offre un sistema capace di risolvere le contraddizioni, ma conserva, piuttosto, la possibilità di una resistenza critica, nella quale il giudizio non viene abbandonato e la vulnerabilità non viene considerata una debolezza da cancellare.

Mauro Macario consegna infine una raccolta nella quale il dissenso e la memoria, la critica della contemporaneità e la fedeltà agli affetti concorrono a definire un’unica interrogazione: che cosa rimane della coscienza quando il mondo sembra premiare l’adattamento e scoraggiare la capacità di giudizio critico?

La risposta non è affidata a una formula conclusiva, bensì alla persistenza della domanda, alla capacità di riconoscere la contraddizione senza trasformarla in indifferenza, di custodire la memoria senza idealizzare il passato. La poesia, in questa prospettiva, non ricompone necessariamente ciò che la storia ha infranto, ma il suo compito è più esigente: impedire che le fratture vengano occultate sotto la superficie dell’abitudine. Perché una coscienza che non avverte più le proprie lacerazioni rischia di non percepire neppure quelle del mondo.