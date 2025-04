“Svampeide”: un anno dopo esce il libro dedicato a Nanni Svampa

A un anno esatto dalla Svampeide tenutasi il 23 aprile 2024 al teatro Elfo Puccini di Milano, esce il libro “SVAMPEIDE – Testimonianze sulla vita, l’arte, l’opera di Nanni Svampa” pubblicato dall’Associazione Nanni Svampa e con la prefazione di Silvano Piccardi.

Il volume è curato da Mirella Conenna, considerata oggi la massima esperta in Italia dell’opera di Georges Brassens, anche lei parte dei “testimoni scientifici” di quella giornata dedicata all’analisi/studio delle varie arti in cui Svampa si è cimentato.

Il libro

Il volume (in vendita su tutti gli store online o prenotabile in libreria), sarà presentato il 5 Maggio alle 17,00 nel foyer del Teatro Elfo Puccini e raccoglie le tante testimonianze degli intervenuti alla “Svampeide”, e in particolare quelle di Mirella Conenna, Enrico de Angelis, Simone Del Vecchio, Umberto Faini, Daniele Fumagalli, Fiorenzo Grassi, Enrico Intra, Luca Maciacchini, Mario Mascioli, Flavio Oreglio, Lino Patruno, Michele Sancisi, Massimo Cecconi, Leo Schena, Francesco Pellicini, dei Barlafüs, dei Duperdu e dei Gotturni.

Il libro è particolarmente interessante perché attraverso le testimonianze viene narrato e inquadrato quel lungo magico e per altri versi drammatico periodo che va dagli anni ’60 agli anni ‘90/2000 partendo dai primi locali milanesi in cui fiorivano jazz e cabaret passando poi per il teatro, il cinema, la televisione, la discografia, la scrittura, la tradizione, proprio perché Svampa si è cimentato in tutti questi ambiti e sempre con successo.

Quella che affiora è la narrazione degli anni della Milano del boom, delle lotte per il lavoro e per la crescita culturale della nazione (divorzio, etc.) seguite dagli anni del disimpegno, tutti periodi sottolineati dalla produzione artistica di Svampa con spettacoli, concerti, dischi, fortemente connotati a sottolinearne l’andamento e l’evoluzione.

Nel libro compaiono molte fotografie sia della giornata “Svampeide” che provenienti dall’archivio storico di Svampa.

L’Associazione Nanni Svampa

Fondata nel 2019 dalla famiglia dell’artista, insieme a suoi amici e collaboratori per conservarne la memoria e l’opera, l’Associazione Nanni Svampa ha organizzato diversi eventi di rilievo, dedicati all’opera svampiana.

Il primo concerto-tributo si tenne al Piccolo Teatro, e fu voluto dai futuri soci Franco Francescato e Nucci Ferrari (collaboratrice storica di Svampa), in accordo con Dina, a sei mesi dalla scomparsa avvenuta il 26 agosto 2017.

Nel corso dell’Estate Sforzesca 2021, ha avuto grande successo il concerto-spettacolo “Inseparabili come i binari del tram”, dedicato, oltre che a Svampa, a Roberto Brivio.

L’Associazione si occupa inoltre di portare avanti uno dei sogni di Nanni Svampa, il conferimento di Lauree HUMORIS CAUSA ad artisti già laureati che non professino la disciplina per cui hanno studiato. Il primo “laureato in umorismo” nel 2022 nell’Aula Magna dell’Università Bocconi è stato Cristiano Militello.

Sempre del 2022 è l’uscita de “IL MONDO DI NANNI SVAMPA” di Michele Sancisi (Ed. Sagoma) socio fondatore dell’Associazione.