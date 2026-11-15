Musica
Ancora qualche parola sulla messa in scena dell’OPERA
Qualche chiarimento sull’assurda polemica contro le messe in scena moderne di un melodramma.
15 Novembre 2026
Si dice: ma stravolgono tutto, si commettono abusi di verisimiglianza e di rispetto della drammaturgia “originale”. Ma gli abusi ci possono essere con qualsiasi idea di teatro. Ho visto assurdità in regie “tradizionali” che gridavano vendetta.: donnette con il cesto della mercanzia, verdure, animali, nel cortile del carcere: Fidelio! E il regista era un nome celebrato. Tosca che sussurra a Cavaradossi di non muoversi dall’angolo opposto della scena, che la sentivano meglio i soldati della fucilazione che il povero pittore ormai ucciso. Certo anche una regia “moderna” può commettere abusi, ma allora in genere non si tratta di veri registi ma di mestieranti che sostituiscono l’idea con la trovata. L’imbecillità è ubiqua e non rispetta le ideologie. Ma questo è un altro discorso: la riuscita di uno spettacolo dipende, infatti, dall’intelligenza e dalla cultura del regista, qualunque sia l’idea che abbia di teatro. Ma il teatro moderno non offende la musica, non la scavalca: molte delle regie che si accusano di essere concepite contro la musica nascono invece dalla collaborazione del direttore con il regista. Per esempio la lunga e straordinaria collaborazione di Daniel Barenboim con Harry Kupfer a Berlino e a Bayreuth, o di Boulez con Chéreau (il Ring di Bayreuth) o con Bob Wilson (Il castello del duca Barbablù di Salisburgo). Allora? Allora anche il musicista deve, come il regista, adeguarsi ai tempi, arrendersi magari a un’idea di teatro che non è può darsi quella alla quale è abituato. La musica non è l’unico elemento dell’opera teatrale musicale, il principale, forse, ma non il solo, anche se spesso, ma non sempre, è la musica a costruire la drammaturgia. Ma bisogna tenere conto del cambiamento culturale del pubblico con il passare del tempo. La stessa musica è percepita diversamente in un’epoca e in un’altra. La pratica “storicamente informata” è fondamentale e preziosa: ci ha fatto scoprire cose che non sospettavamo, ma attenti: la “fedeltà” capillare, pedantesca, può essere anche una trappola che chiude l’opera in una estraneità temporale, finisce per farci sentire come quasi esotico, antico, ciò che il pubblico contemporaneo di allora sentiva invece come nuovo, moderno. Oggi non s’interpreterebbe certo la Passione secondo San Matteo come la concepiva e dirigeva Furtwaengler: senza molte delle arie, eseguita come un recitativo quasi continuo, quasi fosse una prefigurazione di Wagner. Eppure, superato il disagio procurato da una interpretazione così limitante, quella interpretazione coglie un aspetto della partitura bachiana che spesso sfugge all’ascoltatore di oggi: la sua abile, intensa drammaturgia. Insomma la realtà è molto più complessa di qualunque semplificazione, c’è uno scoglio che non possiamo superare: non possiamo dimenticare mai, cioè, di essere uomini di oggi, e che lo vogliamo o no la musica del passato è altro da noi, come ormai altro per noi, oggi, sono i poemi di Omero, da ciò che erano per l’ascoltatore dell’VIII secolo a.C., certo non va deturpata, né la lettura del poeta né la rappresentazione dell’opera, ma questa distanza può essere colmata solo se la poesia, la musica riusciamo a farcele sentire come contemporanee. E dunque contemporanea anche la messa in scena. Cosa che fino al secondo Ottocento era chiarissima a tutti. Vincenzo Monti traduce l’Iliade come se fosse un poema neoclassico, con la lingua poetica del neoclassicismo italiano. La poetica del realismo che in seguito prese piede ha distorto la nostra percezione, ha preteso anche un realismo storico. E oggi pretendiamo, alcuni pretendono, realismo anche in opere che nemmeno sanno che cosa sia il realismo (rileggersi Mimesis di Auerbach!). Ma poi perché tanto scandalo per una rappresentazione moderna di un’opera del sei-settecento o dell’ottocento? Nel teatro cosiddetto di prosa sono pochissimi quelli che se ne lamentano, se Amleto compare in scena con un trench (Giorgio Albertazzi) e nessuno pretende che una tragedia greca o un dramma elisabettiano siano recitati solo da uomini e per il teatro greco gli attori indossino maschere. Non parliamo poi del cinema. Come tutta l’inutile e futile polemica sull’Odissea di Nolan: non è Omero! Ma certo che non è Omero: è un film.
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