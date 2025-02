Cesare Cremonini ed Elisa di nuovo insieme in studio e sul palco

La poesia di Cremonini rincontra la voce della cantante di Monfalcone, una delle più belle del panorama mondiale apprezzata da artisti del calibro dei Coldplay.

Due voci, due penne, due musicisti di rara capacità che hanno segnato il panorama musicale italiano degli ultimi 25 anni.

Infatti proprio nel 2000 Cremonini vinceva il Festivalbar con i Lunapop, e con un album che avrebbe segnato un’intera generazione (…Squérez?), mentre Elisa, già conosciuta con pezzi composti in inglese (ma non solo visto che ha cantato in tantissime lingue tra cui il sardo) raggiungeva la consacrazione con la vittoria al Festival di Sanremo 2001 con il brano “Luce (tramonti a nord est)“.

Cremonini ha annunciato la nuova collaborazione con queste parole in un post su Instagram:

Io ed Elisa in questi giorni di febbraio siamo di nuovo in studio insieme! Ci sono canzoni nascenti che stiamo scrivendo uno di fianco all’altra, producendo e creando in modo molto naturale, come se lo facessimo da sempre. Questo nostro amore artistico, esploso sul palco del mio ultimo tour, è una collaborazione molto importante per la mia vita e per la mia carriera, che ha già dato frutti come “Aurore boreali” e “Un’alba rosa”. Ma erano solo le prime luci di qualcosa di molto più grande che stiamo scoprendo insieme giorno dopo giorno. La voce di Elisa la conoscete tutti, ma è riduttivo parlarne solo per queste doti. Elisa è una produttrice instancabile, visionaria e competente come pochi artisti sanno esserlo. Adoro incontrarla su questi fronti che sono quelli che amo di più anche io. La bella notizia è anche che Eli sarà sul mio palco (e io sul suo) in diverse date speciali del grande tour di 13 stadi del 2025, già interamente soldout. Un inno alla gioia.