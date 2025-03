I Tazenda ripartono in tour con la voce di Serena Carta Mantilla

Con un post sui social i Tazenda hanno annunciato il ritorno sul palco con il nuovo tour “Bonas Noas“.

Ed è proprio una “Buona Nuova” quella che arriva contemporaneamente a questo annuncio, ossia l’arrivo di una nuova voce, per la prima volta femminile.

Serena Carta Mantilla (in arte Serena Carman) raccoglie il testimone, che questa volta ha la forma di un microfono, da Nicola Nite.

L’annuncio sui social

Ed ecco il momento tanto atteso da tutti voi: torniamo sul palco con il nuovo tour e con la nuova formazione.

Il tour 2025 si intitola 𝐁𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐍𝐨𝐚𝐬!

Sul palco, al nostro fianco, ci saranno i nostri compagni di viaggio di sempre: Massimo Cossu alle chitarre, Massimo Canu al basso, Luca Folino alla batteria. A questi amici di lunga data si aggiungerà alle voci Serena Carta Mantilla. In un momento storico come questo sentivamo la necessità di aprire il palco ad una voce femminile: un’artista giovane e di talento alla quale affidare colori molto importanti per trasmettere altrettanti sfumature della nostra poetica. Con Serena abbiamo iniziato ad intraprendere questo viaggio… 👉🏻 Fra le primissime tappe

– 29 marzo 𝐀𝐯𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐢

– 30 marzo 𝐁𝐫𝐮𝐠𝐧𝐞𝐫𝐚, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐝𝐚

Il gruppo, composto dai fondatori Gigi Camedda (voce e tastiera) e Gino Marielli (chitarre e voce), continua un percorso iniziato nel 1988 (e precedentemente con “Il Coro degli Angeli“) con il grande Andrea Parodi, e che poi è proseguito con Beppe Dettori e successivamente con Nicola Nite.

Il tour 2025 prende il nome da un brano del 1995 che attribuiva alla poesia e all’arte il potere di portare indispensabili buone notizie.

La scaletta prevede brani storici come “Pitzinnos in sa gherra“, protagonista del Festival di Sanremo 1992, “Spunta la luna dal monte“, portata a Sanremo con Pierangelo Bertoli, “No potho reposare“, poesia e magia pura, “Carrasecare” e tanti altri tra cui proprio quello che da il nome al tour, ma anche tutti i pezzi più recenti di grande successo tra cui i duetti con Eros Ramazzotti, Francesco Renga e con Kekko Silvestre e I Modà.

La nuova voce dei Tazenda

Abbiamo detto della nuova voce, che però arriva dopo l’abbandono di Nite.

Queste le sue parole di qualche mese fa:

Devo ritirarmi dal ruolo di frontman. Coscientemente e a malincuore mi trovo a dover fare questa scelta che mai, e sottolineo, mai avrei pensato di dover prendere. Tutto mi costa davvero tanto e non so se mai troverò un termine per definirlo. Vi dico subito che non c’è una frattura. Non abbiamo mai discusso veramente. E di certo non litigheremo ora. Il “problema” sono io. Gli ultimi 2 anni di tour sono stati per me di una fatica strana, profonda, scoraggiante, incontrollabile, ingiustificata e grazie all’intuizione di un genio la ragione sta diventando sempre più chiara. Col tempo potrò essere ancora un musicista, un artista, autore e produttore ma non potrò più essere il perno principale che sostiene il lavoro di un’intera produzione di concerti live. Poiché le possibilità che io non sia in forma sono e saranno alte. Soprattutto adesso. E vi prego di lasciarmelo fare in punta di piedi così come sono arrivato.

Una scelta che ha addolorato i fan, chi scrive, e gli stessi componenti della band:

Da una parte l’amicizia ci stringe il cuore nella tristezza. Professionalmente siamo anche consapevoli dell’importanza del ruolo di Nicola nella storia dei Tazenda fino ad oggi. Ma i Tazenda devono proseguire il loro viaggio e soprattutto hanno una grande responsabilità nei confronti della loro storia passata e del popolo dei fan. Abbiamo già al vaglio un paio di possibili soluzioni: vogliamo solo ponderarle bene. Per il resto, andiamo avanti con coraggio e con un pizzico di follia che sono poi le nostre cifre stilistiche e del nostro progetto che trova la sua originalità anche nella sua continua evoluzione da 37 anni ad oggi. E con l’amore per la musica e per la nostra terra, la Sardegna, che non hanno mai smesso di animarci.

Ed ecco la novità: la voce di una cantante e compositrice già divenuta celebre per aver partecipato alle tournée di Mario Biondi e Renato Zero.

Un’artista che entra in un universo molto particolare, fatto di musica, ma anche di storia e di appartenenza. I Tazenda, che hanno una fama e un successo che varca i confini dell’Isola, hanno indubbiamente il loro cuore in Terra Sarda. La stessa Terra che riconosce a questo gruppo un’importanza che forse solo i sardi possono capire.

Ecco perchè quando ho scritto a Serena mi aspettavo una cantante nel pieno di un entusiasmo giustificato. Invece ho trovato una professionista capace e sincera, al punto da non volersi prendere meriti e protagonismo eccessivo. Certamente felice ed entusiasta per questa nuova avventura, ma senza nessun egocentrismo, con tanto di invito ad assistere ai nuovi concerti per poterne giudicare la riuscita.

Quando le ho scritto volevo sapere se il suo ingresso fosse definitivo e se lei fosse effettivamente la “nuova voce” dei Tazenda.

Serena mi ha spiegato che l’obiettivo è di entrare stabilmente come voce, ma non come unica e sola voce. Infatti anche Gigi Camedda canterà molto di più del solito. Non sarà quindi un suono tutto al femminile, ma più “corale”.

Un bel progetto e una bella scelta, in perfetto stile Tazenda.