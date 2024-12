Genova. Quando il soggetto di uno spettacolo teatrale è una disgrazia recente, una ferita aperta e ancora zuppa di sangue, è molto difficile trovare la forma e soprattutto la giusta distanza per affrontare l’argomento in modo rispettoso del dolore delle persone (comunità o singoli che siano). Molto difficile: facilmente infatti si riaprono ferite, ci si concentra nella mera ricerca dei colpevoli, si rischia di perseguire – anche comprensibilmente – la vendetta. Lo sapevano benissimo gli antichi greci che, proprio per questo motivo, per interpretare e raccontare la realtà nei suoi risvolti più tremendi, inventarono la tragedia e scelsero bene presto di lavorare col mito. Ed è esattamente per come affronta questa difficoltà che risulta veramente notevole “La traiettoria calante”, il lavoro che il giovane attore e drammaturgo genovese, Pietro Giannini, ha scritto, costruito e interpretato per raccontare la tragedia del crollo del Ponte Morandi accaduta il 14 agosto del 2018. Si ricordi: 43 morti e centinaia di sfollati. Lo spettacolo è andato in scena nella Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova dal 26 novembre al 1° dicembre e avrà altre repliche dal 10 al 13 sempre di dicembre 2024. Giannini ha elaborato una narrazione di quella tragedia ricostruendo, con rigore e implacabile pazienza (non bisogna dimenticare che si è avvalso della consulenza del Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi), tutta la fitta e quasi incredibile trama di comportamenti delittuosi e motivati soltanto dal lucro. Si ripercorrono incredibili sciatterie, inaccettabili atti d’incuria, omissioni, menzogne, colpevoli azzardi che hanno provocato negli anni il rovinoso infragilirsi e poi l’implodere di quell’opera che pure, quando tra il 1963 e il 1967 era stata costruita, aveva inorgoglito i genovesi e l’Italia intera. E ancora, dapprima sullo sfondo e poi sempre più esplicita e furente, ecco la denuncia ferma e indignata per il comportamento incommentabile della proprietà privata della società “Autostrade per l’Italia” controllata dalla famiglia Benetton mediante la Holding “Atlantia”. In questo contesto, a parte la qualità della scrittura e la solidità della presenza scenica, che cosa riesce a fare Giannini di veramente significativo e tale da rendere notevole lo spettacolo? Riesce a proporre il suo monologo collocandolo e collocandosi esattamente a una distanza tale da suscitare l’attenzione partecipe del pubblico genovese (ma non è difficile immaginare che lo spettacolo girerà l’Italia) che viene sollecitato non solo a prendere posizione e a pretendere, coralmente, giustizia per il gravissimo torto subito dalla città, ma soprattutto a rielaborare positivamente il lutto conseguente al crollo: non vendetta e non soltanto giustizia, ma consapevolezza e la necessaria e civile pretesa che non sia soltanto il profitto a guidare chi amministra e gestisce beni pubblici. Una distanza di rispetto affettuoso e partecipe, una distanza che non distrugge e, anzi, in qualche modo sollecita la fitta rete degli affetti e dei legami che tiene unita una comunità civile. Lo spettacolo inizia riportando in strettissimo dialetto di Genova una antica leggenda cittadina legata a San Giovanni: è un attacco poco comprensibile, ma affascinante perché situa immediatamente la tragedia che si va a raccontare nel cuore stesso della comunità genovese. Probabilmente questo preambolo, col tempo, lo si dovrà rendere comprensibile anche a chi genovese non è, ma il suo senso appare chiaro anche al di là della lettera: è solo la comunità che, nel suo insieme, può rielaborare e superare un lutto. E non basta la giustizia, che pure è necessaria, ci vuole la comunità che rende umano il mondo e lo preserva (o, meglio, prova a preservarlo) dalla mortale blasfemia di chi mette il lucro sopra tutto e tutti.

Genova Sala Mercato, dal 26 novembre al 1 dicembre e dal 10 al 13 dicembre, nel contesto della stagione del Teatro Nazionale. Di e con Pietro Giannini. Consulenza drammaturgica del Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi. Visual artist Loredana Antonelli. Luci Aldo Mantovani. Produzione del Teatro Nazionale di Genova. Crediti fotografici Cosimo Trimboli.