Mario Brunello ed Ezio Bosso in danza

Catania. È un’esperienza che molti hanno vissuto: quando Mario Brunello suona il suo violoncello, l’aria intorno sembra farsi più densa e l’occasione di quell’esecuzione sembra diventare automaticamente ricca di senso e di emozione. Raccontiamo non di un semplice concerto, ma dello spettacolo in cui Brunello e la pianista Maria Semeraro hanno accompagnato (questo verbo non appare tuttavia del tutto adeguato) la coreografia che Virgilio Sieni e la sua compagnia hanno realizzato per raccontare l’amicizia tra lo stesso Brunello ed Ezio Bosso, il grande compositore e musicista scomparso nel 2020. Si tratta della coreografia intitolata “Un amico”, che si è vista del Teatro Massimo Bellini” di Catania l’11 maggio scorso a conclusione del Fic Festival (focolaio di infezioni creative), diretto e organizzato da Roberto Zappalà. Un festival urbano di danza e arte contemporanea che, giunto alla sua sesta edizione, diventa sempre più interessante nel panorama nazionale, ricco di proposte e denso di senso politico per Catania e per la Sicilia. In scena, oltre a Brunello e Semeraro che eseguono musiche di Arvo Pärt, John Cage, Bach, Olivier Messiaen e dello stesso Ezio Bosso, ci sono i danzatori Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Valentina Squarzoni, Linda Vinattieri che interpretano una coreografia di straordinaria intensità. Un lavoro in cui sembra che il linguaggio artistico di Virgilio Sieni, in una totale essenzialità di elementi scenici – i soli colori dei semplicissimi costumi -, tocchi un altissimo livello di equilibrio e maturità. Del resto come si fa a raccontare la bellezza di un’amicizia con la danza? Sieni prova a farlo disegnando degli spazi all’interno dei quali danzatori e danzatrici si relazionano fisicamente, si sostengono e si muovono, come incoraggiandosi reciprocamente a incamminarsi per percorsi sconosciuti, avventurosi, ricchi di senso e di stupore. È chiaro che musica e danza sono arti che non devono indicare (non ne hanno necessità) alcun riferimento diretto e concreto al senso profondo del loro comunicare, ma è altrettanto chiaro che nel fondere attenzione, rispetto, dono e stupore Sieni e Brunello hanno realizzato un’immagine potente ed eloquente di un’amicizia e, se nulla è più universale di un particolare letto con sapienza e in profondità, dell’amicizia.

UN AMICO – Omaggio al mondo della musica di Ezio Bosso

11 Maggio 2025, Teatro Bellini Catania. Coreografia e spazio: Virgilio Sieni. Violoncello: Mario Brunello. Pianoforte: Maria Semeraro. Compagnia Virgilio Sieni: Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Valentina Squarzoni, Linda Vinattieri. Musiche: Pärt, Cage, Bach, Messiaen, Bosso. Luci: Andrea Narese. Costumi: Marysol Maria Gabriel. Direzione tecnica: Marco Cassini. Produzione: Centro Nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, Ravenna Festival, Opera Estate Festival Veneto, Settimane musicali di Stresa, Festival Internazionale, con la collaborazione di Antiruggine srl. Crediti fotografici di Luca Concas.