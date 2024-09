Palestinesi in Italia:”Dicono che il 5 ottobre vogliamo festeggiare.Non è così”

14 Settembre 2024

Le organizzazioni e i movimenti Pro-Palestina hanno programmato intorno al 7 ottobre alcune manifestazioni a Roma e Milano. Le manifestazioni si dovrebbero tenere in concomitanza del primo anniversario del terribile attacco di Hamas e del conseguente inizio dell’ennesimo conflitto, ma alcune voci parlano di un probabile divieto da parte del Ministero dell’Interno.

Della questione dovrebbero aver discusso mercoledì in una riunione riservata del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp), presieduta dal ministro dell’Interno Piantedosi, alla quale dovrebbero aver preso parte tutte le forze di polizia con i principali prefetti italiani.

Le autorità paiono orientate verso lo stop, anche se secondo le fonti del governo la decisione non sarebbe definitiva.

In questi giorni la mobilitazione delle associazioni dei palestinesi in Italia corre sui social media (la convocazione è per la manifestazione nazionale del 5 ottobre a Roma), ma in questi mesi le manifestazioni sono state numerosissime, con una cadenza quasi settimanale, e lo slogan “Fermare il genocidio, sostegno alla resistenza palestinese” si è letto anche nella manifestazione di oggi a Milano.

Proprio oggi, durante la manifestazione tra Porta Romana e Corvetto, si è sottolineato che non vi è l’intenzione di “festeggiare” l’anniversario dell’attacco di Hamas, ma di manifestare a sostegno di un popolo che da un anno è sotto attacco.

Nel video la dichiarazione di uno degli organizzatori:

Al momento le organizzazioni palestinesi promotrici della manifestazione nazionale non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali, ma la tensione sulla questione è alta.

Sarebbe buona cosa evitare ogni estremismo, affermando che l’attacco del 7 ottobre è stato terribile, come terribilmente spropositata è la risposta di Israele e di Netanyahu.