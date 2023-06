Memoriale della Shoah, nuovamente sfregiati i murales dei Simpson

5 Giugno 2023

Questa mattina nuovo sfregio antisemita al Memoriale della Shoah di Milano. Il secondo murale della serie ‘Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz’, realizzata dall’artista aleXsandro Palombo, è stato vandalizzato con delle X nere disegnate sulle stelle di David dei personaggi.

I fatti

Lo sfregio arriva a poche settimane dal precedente atto vandalico, che ha coinvolto il primo murale nel giorno dello Yom HaShoah, ossia la giornata del ricordo degli ebrei che furono uccisi durante l’Olocausto.

Palombo, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, aveva ritratto la famiglia Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione, proponendo una riflessione profonda sull’orrore dell’Olocausto e un monito a custodire la memoria.

Dalla sua pagina Instagram il Memoriale della Shoah denuncia il nuovo atto:

Questa mattina abbiamo trovato di nuovo uno dei murales di aleXsandro Palombo danneggiato, quello che finora era rimasto intatto. Esattamente come accaduto qualche settimana fa. Torniamo a chiederci cosa possa spingere a decidere di prendere e imbrattare un’opera in memoria della deportazione nazifascista?

Dal Memoriale spiegano però che questa vandalizzazione è meno invasiva della precedente, in quanto lo sfregio è stato fatto probabilmente con un pennarello e non con la vernice spray. Adesso spetterà all’artista capire come rimediare (rifacendo l’intera opera o modificandola cancellando solo le X) e alle forze dell’ordine studiare le immagini registrate dalle telecamere di zona per vedere se è possibile identificare gli autori dello sfregio.

L’importanza del Memoriale

Il Memoriale della Shoah di Milano si trova sotto il piano dei binari della Stazione Centrale ed è posto su due piani, uno terreno e l’altro interrato, ma l’accesso è a livello della strada in Piazza Edmond J. Safra. In quello spazio tra il 1943 e il 1945 migliaia di ebrei e oppositori politici sono stati deportati verso i campi di concentramento e sterminio nazifascisti.

Il Memoriale è diventato un luogo di incontro e confronto, e grazie al grande impegno di Liliana Segre (che poco tempo fa ha realizzato persino una trasmissione televisiva per la Rai, intitolata Binario 21, con Fabio Fazio) ha raggiunto una grande notorietà che ha portato da inizio gennaio 2023 oltre 90.000 visitatori (di cui oltre 42.000 studenti).

Lo stesso luogo abbandonato per anni, e dimenticato persino negli anni della deportazione, è finalmente uscito dall’ombra per raccontare a tutti cosa è stato e cosa non deve essere mai più.

Sostenerlo nella sua opera è un dovere di tutti, affinchè l’impegno comune vinca sull’antisemitismo e sul razzismo che purtroppo sporca ancora la nostra società.

