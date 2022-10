Ecomondo: la fiera sull’economia circolare dall’8 all’11 novembre a Rimini

28 Ottobre 2022

A partire dalla gestione idrica, alla blue-economy, l’agroalimentare, le catene del valore, fino al Pnrr, solo alcuni dei temi affrontati. Tanti i panel e gli eventi. Tra i compartecipanti anche la Commissione Europea

Ecomondo 2022, Salone di Italian Exhibition Group, sull’economia circolare, giunto alla 25esima edizione, si svolgerà dall’8 all’11 novembre, nei padiglioni della Fiera di Rimini.

Tutti gli eventi in programma, avranno luogo contemporaneamente a Key Energy, kermesse dedicata alle energie rinnovabili e con Gli Stati Generali delle Green Economy ( l’8 e il 9 novembre). Un calendario fitto di appuntamenti rivolti a trattare le questioni fondamentali che pressano tutti gli Esecutivi internazionali.

Per un totale di 94 i convegni, distribuiti in quattro giorni di fiera. Ben 15 di questi, vedono la compartecipazione della Commissione Europea, presente attraverso le agenzie operative come la European research executive agency e la European mission a soil deal for Europe.

Circa la gestione e la valorizzazione delle acque, martedì 8, da segnalare, “Digitalization and cyberphysical systems for water-smart cities and industries: demos and showcase”, ideato e realizzato del comitato tecnico-scientifico di Ecomondo, Digital water 2020 Synergy group e Ict 4 water, Water Europe, European commission, Università Politecnica delle Marche.

Mercoledì 9, sarà la volta di “Zero polluted and circular water”, a cura di Ecomondo, Istituto Superiore di sanità, Legambiente, Università Politecnica delle Marche, Utilitalia.

Per quanto riguarda il tema della Blue Economy, la Commissione Europea, presenzierà all’evento : “Commit to the mission charter to contribute to a healthy pollution free Med”, mercoledì 9 , organizzato dal cts di Ecomondo, BlueMed GSOs, Federchimica-PlasticsEurope Italia, Conference of peripheral maritime regions, Cnr.

Spazio anche al tema economico-finanziario, nel suo aspetto formativo e comunicativo, con l’appuntamento dal titolo “Blue skills and careers for the European green deal”, mercoledì 9, organizzato dal cts Ecomondo, Ministero dell’Istruzione e Commissione Europea.

Si parlerà anche di bonifiche sostenibili e rigenerazione dei siti contaminati, giovedì 10 con “Gli Stati generali per la salute del suolo – sessione internazionale”, con il cts Ecomondo, European mission a soil deal for Europe, Re soil foundation.

Il settore agroalimentare, le foreste e le industrie Bio-based, saranno gli argomenti di “Farm to fork 2.0: filiere agroalimentari rigenerative, food security, competitività economica”, giovedì 10, con il cts Ecomondo, Federalimentare, Confagricoltura ed Enea.

Di economia circolare e catene del valore, si parlerà in “Textile waste prevention and circular textiles: the role of cities and regions and the potential of regional policies”, mercoledì 9.

Ancora del “Pnrr nel settore delle costruzioni: stato dell’arte, criticità e opportunità”, giovedì 10, con il cts Ecomondo, Key energy e Green building council Italia.

Tra gli altri panel in scaletta, temi rilevanti come i fondi del Pnrr per il sistema idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, la transizione agriecologica, gli strumenti finanziari per investire nel green, la circolarità nelle demolizioni, nell’edilizia e nell’ automotive. Infine, Il compostaggio, la rigenerazione di coste e porti, la strategia europea per i rifiuti tessili e i nuovi modelli di business delle case di moda.