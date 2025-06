Milano fashion week: dal 20 al 24 giugno torna in passerella la moda Uomo primavera/estate 2026

Milano- Dal 20 al 24 giugno torna la Milano Fashion Week Uomo primavera/estate 2026. Tanti gli appuntamenti in calendario, 80 in tutto, con 20 sfilate, di cui 15 fisiche e 5 digitali, 41 presentazioni e 16 eventi. Atteso l’illustre debutto di Fiorucci e di Paul Smith. Per la prima volta entrano in scaletta anche Cascinelli, Leonardovalentini, Meriisi, Rowen Rose, Uma Wang e Vivienne Westwood; attesa la presentazione di Bally, mentre Jacob Cohen celebrerà il prossimo giugno il suo 40esimo anniversario. Grande assente Zegna, che sfilerà a Dubai l’11 giugno con uno show esclusivo. Una breve parentesi prima di riprendere la sua posizione alla Milano Fashion Week.

Come sempre i riflettori saranno puntati sugli esordienti, ma anche e soprattutto sui più importanti nomi della Moda italiana e mondiale, quale Prada, Giorgio Armani , presente con le immancabili collezioni Emporio Armani e Giorgio Armani, D&G, Etro e tanti altri.

Ma a stupire, sarà Antonio Marras, che porterà in passerella per la presentazione della sua collezione alla Milano Fashion Week Uomo primavera/estate 2026, medici, infermieri ed operatori sanitari dell’Ospedale Fatebenefratelli, a sostegno del progetto di prevenzione e cura We Breast .Appuntamento il 23 giugno, alle 19, nel chiostro del nosocomio. Prenderanno parte con una esibizione speciale, anche gli studenti della Civica scuola di musica Claudio Abbado, la Gialappa’s Band e Velia Lalli. A disposizione 400 posti per assistere all’evento.

In occasione della Milano Fashion Week Uomo primavera-estate 2026, con la sfilata di Antonio Marras, si focalizzerà l’attenzione sulla lotta contro i tumori al seno portata avanti da WeBreast. Infatti, oltre alla sensibilizzazione del pubblico, verranno raccolti fondi in favore dei reparti di Oncologia dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e della degenza di senologia chirurgica dell’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo, durante lo spettacolo, verrà consegnato il Premio screening oncologico all’Ats Montagna, alla realtà operativa che avrà reso possibile la percentuale più cospicua di screening mammografici a fronte del numero di popolazione femminile di riferimento.

Il programma della Milano Fashion Week Uomo primavera/estate 2026 è realizzato grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano. Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana .

Ecco il calendario completo delle sfilate della Milano Fashion Week Uomo primavera/estate 2026

Venerdì 20 giugno

14:00/19:00 MTL STUDIO

VIA BOVISASCA, 87 – Presentation

14:00/21:00 UMA WANG

VIA PALERMO, 1 – Presentation

15:00/21:00 BRUNELLO CUCINELLI

VIALE MONTELLO, 16 – Presentation

16:00/20:30 BOGLIOLI

VICOLO P. MANZONI ANG. P.ZZA SAN

MARCO – Presentation

16:00/21:00 MSGM

LOCATION TBC – Presentation

17:00/20:00 GIUSEPPE ZANOTTI

VIA MONTENAPOLEONE, 18 – Presentation

17:00 SETCHU

VIA FILIPPINO LIPPI, 10

18:00/20:00 C.P. COMPANY

VIA FIAMMA, 18 – Presentation

18:00/21:00 RALPH LAUREN PURPLE LABEL

VIA SAN BARNABA, 27 – Presentation

18:30 FIORUCCI

LOCATION SEE ON INVITATION

19:00/21:00 FAY

VIA PALESTRO, 14 – Presentation

20:00 PDF

VIA VINCENZO MONTI, 59

Sabato 21 giugno

09:00/12:30 ELEVENTY

VIA VISCONTI DI MODRONE, 11 –

Presentation

10:00/13:00 KITON

VIA PONTACCIO, 21 – Presentation

10:00/16:00 CHURCH’S

VIA RIVOLI, 6 – Presentation

10:00/16:00 BRIONI

VIA TORINO, 61 – Presentation

10:00/16:00 CORTIGIANI

LOCATION TBC – Presentation

10:00/18:00 TEN C

VIA UBERTI, 6 – Presentation

10:30 PRONOUNCE

VIA BOVISASCA, 87

11:00/15:00 WOOLRICH BLACK LABEL BY TODD

SNYDER

CORSO VENEZIA, 3 – Presentation

11:00/20:00 MONTECORE

VIA MONTENAPOLEONE, 10 – Presentation

12:30 DOLCE&GABBANA

VIALE PIAVE, 24

13:00/18:00 HARMONT & BLAINE

VIA TORTONA, 37 – Presentation

13:30/15:30 MORDECAI

VIA ANTONIO ZAROTTO, 7/A – Presentation

14:00/18:00 PAL ZILERI

VIA VERRI, 8 – Presentation

14:30/19:30 LATORRE

VIA MANZONI, 23 – Presentation

15:00/20:00 SEASE

C.SO VENEZIA, 11 – Presentation

16:00/18:00 CORNELIANI

VIA DURINI, 24 – Presentation

16:00/19:00 CASCINELLI

VIA BOVISASCA, 87 – Presentation

17:00 PAUL SMITH

VIALE UMBRIA, 95

18:00/20:30 JACOB COHËN

VIA TORTONA, 58 – Presentation

19:00 EMPORIO ARMANI

VIA BERGOGNONE, 59

Domenica 22

10:00 SIMON CRACKER

VIA BOVISASCA, 87

10:30/12:30 VIVIENNE WESTWOOD

LOCATION TBC – Presentation

11:00/14:00 ETRO

VIA SPARTACO, 6 – Presentation

11:00/19:00 ENTERPRISE JAPAN

C.SO VENEZIA, 16 – Presentation

12:00 QASIMI

LOCATION TBC

13:00/20:00 VIAPIAVE33

VIA GOITO, 7 – Presentation

14:00 PRADA

VIA LORENZINI, 14

14:30/17:30 CANALI

VIA VEZZA D’OGLIO, 14 – Presentation

15:00/18:00 BALLY

VIALE PIAVE, 42 – Presentation

15:00/19:00 SSHEENA

C.SO SAN GOTTARDO, 15 – Presentation

15:00 SAUL NASH

VIALE BLIGNY, 52

16:00/19:00 BRETT JOHNSON *

VIA MANZONI, 38 – Presentation

16:00/19:00 LESSICO FAMILIARE

VIA BOVISASCA, 87 – Presentation

16:00/20:00 ROLD SKOV

LOCATION TBC – Presentation

16:00/21:00 MERIISI

VIA PIACENZA, 20 – Presentation

17:00/19:00 TOD’S

VIA MOZART, 12 – Presentation

17:00/21:00 LARDINI

VIA MANZONI, 38 – Presentation

19:00 DUNHILL

VIA BIGLI, 19

Lunedì 23

09:30 DAVID CATALÁN

VIA BOVISASCA, 87

10:30 MIGUEL VIEIRA

VIA BOVISASCA, 87

10:00/17:00 RUBINACCI

VIA GESÙ, 1 – Presentation

12:00 GIORGIO ARMANI

VIA BERGOGNONE, 59

15:30/20:00 LEONARDOVALENTINI

P.ZZA TOMASI DI LAMPEDUSA – Presentation

18:30/20:00 ROWEN ROSE

LOCATION SEE ON INVITATION –

Martedì 24

10:00 CARNET-ARCHIVE – Digital

10:30 RKIVE CITY – Digital

11:00 VICTOR HART ** – Digital

11:30 SAGABOI – Digital

12:00 OUTBREAK LAB * – Digital