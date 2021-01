3 Gennaio 2021

Fondo a sostegno dell’impresa femminile

Nell’ambito del Fondo imprese, ritroviamo risorse destinate al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, oltre alla diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

La legge di bilancio 2021 mette così a disposizione risorse per le aziende con diverse finalità: sostenere l’imprenditoria femminile, supportare imprese creative e della green economy

In particolare è istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria.

Quali sono i requisiti per accedere al fondo?

Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili c ostituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto;

il contributo viene utilizzato per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi.

Quali sono i vantaggi?

contributi a fondo perduto per l’avviamento di imprese femminili da parte di donne disoccupate;

percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

finanziamenti senza interesse o agevolati per sostenere le attività di imprese femminili;

investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative

azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati.

Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

Viene inoltre previsto il “Comitato Impresa Donna” per dirigere e fornire l’indirizzo e il corretto utilizzo delle risorse, nello specifico avrà i seguenti compiti:

contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo;

condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell’impresa;

formulare raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia;

contribuire alla redazione della relazione annuale.

La partecipazione a tale comitato sarà svolta a titolo gratuito.

In particolare gli obiettivi delle risorse messe a disposizione sono i seguenti:

interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;

programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione europea e nazionale.