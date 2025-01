Banca Generali chiude il 2024 con risultati record: raccolta netta a 6,6 miliardi (+14%)

Banca Generali ha registrato a dicembre 2024 la migliore chiusura d’anno della sua storia, con una raccolta netta mensile di 980 milioni di euro (+18 per cento rispetto all’anno precedente) e un totale annuale di 6,6 miliardi (+14 per cento a/a), superando la guidance rivista a 6,5 miliardi.

Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per il piano triennale 2022-2024, con una raccolta netta cumulata di 18,2 miliardi, nonostante un contesto economico inizialmente segnato da una grave crisi dei mercati finanziari internazionali.

Qualità della raccolta: focus sugli Asset under Investments

A dicembre, la raccolta netta è stata quasi interamente composta da Asset under Investments (AUI), con flussi pari a 1,089 miliardi (+120 per cento a/a). Nell’intero 2024, gli AUI hanno raggiunto 3,9 miliardi, rappresentando il 58 per cento della raccolta complessiva e collocandosi nella fascia alta della guidance prevista per il mix.

Tra gli AUI, le soluzioni gestite hanno dominato con 712 milioni raccolti a dicembre (+256 per cento a/a), per un totale annuo di 2,9 miliardi. I principali protagonisti sono stati:

Contenitori finanziari: 296 milioni a dicembre e 1,6 miliardi nell’anno.

Fondi casa: 202 milioni a dicembre e 997 milioni nell’anno.

Complessivamente, i prodotti di casa (fondi e contenitori finanziari) hanno raggiunto 2,6 miliardi (+134 per cento a/a), pari al 67 per cento dell’intera raccolta AUI.

Ripresa dei prodotti assicurativi

La raccolta nei prodotti assicurativi ha mostrato una ripresa significativa:

465 milioni a dicembre.

1,2 miliardi nell’intero anno, un netto miglioramento rispetto ai deflussi di €1,2 miliardi del 2023.

I risultati positivi sono stati trainati dai contenitori assicurativi (€264 milioni a dicembre) e dalla ripresa della domanda di polizze tradizionali (201 milioni nel mese).

Dichiarazioni del CEO Gian Maria Mossa

Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, ha commentato:

“Un risultato davvero importante di cui siamo molto orgogliosi, col miglior dicembre di sempre che ci ha spinto oltre i target prefissati. Siamo fieri del grande lavoro svolto dai nostri banker e della qualità delle soluzioni di investimento che abbiamo proposto al mercato. Abbiamo raggiunto nuovi massimi in termini di Totale attivi dei nostri clienti, sopra i 103 miliardi di euro, in termini di attivi gestiti in Lussemburgo, con oltre 23 miliardi di euro, e di servizi di investimento gestiti dall’Italia, con Gestioni Patrimoniali e Consulenza Evoluta che hanno superato i 23 miliardi di euro. L’ultimo trimestre è stato spinto anche dal grande lavoro fatto a quattro mani con Generali per offrire una soluzione unica nel mondo dei wrapper assicurativi che ci ha permesso di chiudere l’anno con oltre 1 miliardo di raccolta netta sulle polizze. Infine, nei 12 mesi siamo stati in grado di raggiungere non solo nuove vette di crescita di masse e flussi, ma anche in termini dimensionali attirando numerosi nuovi talenti tra giovani e profili d’esperienza allineati al nostro posizionamento di leadership nel private. La forza, il valore e l’unicità del nostro modello, arricchito dal rinnovato impegno su molteplici progettualità a cui stiamo lavorando, ci danno grande fiducia sulla competitività e la capacità di continuare a sovraperformare il mercato anche nel 2025.”

Prospettive future

Con un posizionamento di leadership nel private banking e il continuo sviluppo di soluzioni innovative, Banca Generali si prepara a consolidare ulteriormente la sua crescita nel mercato, superando le aspettative anche nel prossimo anno.