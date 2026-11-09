Manifattura italiana, la ripresa prende forma: fatturato a 1.168 miliardi nel 2026

L’industria italiana torna a crescere dopo tre anni di contrazione. Elettrotecnica, elettronica e meccanica trainano il recupero, mentre consumi deboli e tensioni internazionali frenano le prospettive.

La manifattura italiana torna a crescere dopo tre anni consecutivi di contrazione, mostrando una capacità di resistenza superiore alle attese in uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche e rincari energetici. Secondo il 110° Rapporto Analisi dei Settori Industriali, realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia, il 2026 si chiuderà con un incremento del fatturato a prezzi costanti dello 0,8%, mentre quello nominale salirà del 4,1%, raggiungendo il massimo storico di 1.168 miliardi di euro, circa 257 miliardi in più rispetto al 2019.

Un risultato che conferma la tenuta del sistema produttivo italiano anche nel confronto europeo. Nei primi otto mesi dell’anno la produzione industriale è aumentata dello 0,4%, contro una flessione del 2,5% in Germania e una crescita dello 0,2% in Francia. Soltanto la Spagna ha fatto meglio, con un progresso dello 0,9%.

La ripresa procede tuttavia a velocità differenti. A trainarla sono soprattutto i comparti legati agli investimenti e all’innovazione tecnologica: Elettrotecnica (+4,8%), Elettronica (+2,6%), Farmaceutica (+1,8%) e Meccanica (+1,6%). Recuperano terreno anche Autoveicoli e moto (+3%), mentre restano in difficoltà Elettrodomestici (-5%), Mobili (-2,2%), Sistema Moda (-1,2%) e Intermedi Chimici (-1,4%).

Un contributo importante arriva dai mercati esteri. Nei primi sette mesi del 2026 le esportazioni di beni manufatti sono cresciute del 3,9% in valore e del 2% a prezzi costanti, sostenute soprattutto dalla ripresa degli scambi europei, con Germania, Francia ed Europa orientale in primo piano. Il saldo commerciale manifatturiero potrebbe raggiungere 114,5 miliardi a fine anno.

Più fragile rimane invece la domanda delle famiglie, penalizzata dall’inflazione e dalla debolezza dei consumi. Gli investimenti in beni strumentali, sostenuti dagli incentivi fiscali, e le infrastrutture legate al PNRR continuano invece ad alimentare l’attività produttiva.

Guardando al biennio 2027-2028, Intesa Sanpaolo e Prometeia prevedono un consolidamento della ripresa, sebbene con una crescita reale inferiore all’1% medio annuo. Le prospettive migliori riguardano Elettrotecnica (+2,6% annuo), Elettronica (+2,5%), Farmaceutica (+2,2%) e Meccanica (+1,6%), favorite dalla digitalizzazione, dall’automazione e dallo sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Il rafforzamento della domanda europea potrebbe inoltre portare il surplus commerciale manifatturiero verso i 123 miliardi nel 2028. Restano però le incognite legate ai costi energetici, alla pressione sui margini e alla crescente concorrenza cinese, che nella meccanica detiene già il 14% del mercato italiano. A sostenere la capacità di investimento delle imprese contribuirà una struttura finanziaria complessivamente solida, caratterizzata da indebitamento contenuto e buona capacità di autofinanziamento.