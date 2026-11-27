Sparkle ha conquistato il premio “Submarine Networks” alla 28esima edizione dei World Communication Awards, assegnati a Londra per riconoscere l’innovazione e l’eccellenza nel settore internazionale delle telecomunicazioni.

La giuria, composta da oltre cento esperti indipendenti del settore, ha premiato la società italiana per la strategia di sviluppo di un sistema integrato di corridoi sottomarini, piattaforme di approdo aperte a diversi operatori e infrastrutture di rete intelligenti, finalizzato a rafforzare la connettività internazionale e la resilienza delle comunicazioni. Con oltre 600 mila chilometri di infrastrutture in fibra ottica, il 90% dei quali sviluppati su sistemi sottomarini, Sparkle gestisce una delle più estese reti internazionali al mondo, collegando Europa, Mediterraneo, Americhe, Africa e Asia.

I nuovi corridoi digitali del Mediterraneo

Al centro della strategia della società figurano BlueMed e GreenMed, due infrastrutture complementari destinate a modificare la geografia digitale del Mediterraneo. BlueMed, ormai pienamente operativo, collega l’Italia al Mediterraneo orientale e al Medio Oriente attraverso un percorso a bassa latenza che da Genova, passando per lo Stretto di Messina, raggiunge la Giordania e il Mar Rosso.

GreenMed introduce invece un nuovo corridoio attraverso l’Adriatico e a nord di Creta, offrendo un collegamento più breve tra est e ovest e riducendo la dipendenza dalle tradizionali rotte del Mediterraneo meridionale. Entrambi i progetti hanno ottenuto finanziamenti dalla Commissione europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF). Un altro elemento della strategia è la Genoa Landing Platform, piattaforma di approdo aperta a diversi operatori che consente di collegare i cavi sottomarini alle reti terrestri. L’infrastruttura ha già attratto progetti di terze parti, come Unitirreno e Barracuda, contribuendo a rafforzare il ruolo di Genova come snodo delle telecomunicazioni internazionali.

La diversificazione delle rotte prosegue anche fuori dal Mediterraneo, con MANTA, nuovo sistema sottomarino nel Golfo del Messico, e AAE-2, destinato a potenziare i collegamenti tra Asia, Africa ed Europa. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai tradizionali punti critici di transito dei dati, aumentando la sicurezza e la continuità delle comunicazioni internazionali attraverso una maggiore diversificazione geografica delle infrastrutture.