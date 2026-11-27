A poco più di un anno dalla firma dell’accordo, la partnership tra Enel e Simest ha coinvolto 131 imprese, di cui 100 PMI. Già erogati 17,5 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere gli investimenti e l’espansione sui mercati internazionali.

Oltre 130 richieste di finanziamento per un valore complessivo di 100 milioni di euro, di cui 17,5 milioni già erogati. È il bilancio della partnership avviata nel luglio 2025 tra Enel e Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Un’alleanza tra finanza pubblica e industria che punta a rafforzare la competitività della filiera energetica nazionale, ampliando le opportunità di investimento e di accesso ai mercati esteri anche per le aziende di minori dimensioni.

Sono complessivamente 131 le imprese coinvolte, tutte con un fatturato inferiore ai 250 milioni di euro: 28 grandi imprese e Mid Cap, 100 piccole e medie imprese e tre microimprese. Nel solo 2026 le aziende dell’indotto Enel hanno presentato 81 richieste di finanziamento, per un controvalore superiore ai 65 milioni di euro.

Significativa anche la distribuzione territoriale delle aziende interessate. A guidare la graduatoria è la Lombardia, con 53 imprese, seguita dal Lazio con 16, dall’Emilia-Romagna e dal Veneto con 14 ciascuna e dalla Toscana con nove.

L’accordo si inserisce nel programma «Filiere d’impatto», attraverso il quale Simest, sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sostiene la crescita delle imprese appartenenti alle filiere dei grandi gruppi industriali italiani. Il modello prevede la disponibilità di strumenti finanziari dedicati, destinati ad accompagnare tanto gli investimenti sul territorio nazionale quanto i percorsi di internazionalizzazione.

La collaborazione si integra con Enel Oltre, il programma di sviluppo dei fornitori del gruppo energetico, finalizzato a rafforzare la competitività del suo ecosistema industriale attraverso l’innovazione, la qualità, l’efficienza economica, la sostenibilità e l’impatto sociale.

Le aziende coinvolte operano in alcuni dei comparti strategici del sistema produttivo italiano: dalla metalmeccanica all’elettromeccanica, dalla produzione di macchinari all’impiantistica e ai trasporti. Un insieme di competenze e specializzazioni industriali che, attraverso l’accesso agli strumenti della finanza pubblica e il rapporto con una multinazionale presente in 27 Paesi, può trovare nuove opportunità di sviluppo internazionale.

La logica dell’intesa è quella di valorizzare il ruolo dei grandi gruppi industriali come veicolo di crescita per l’intera catena del valore, mettendo anche le imprese di dimensioni più contenute nelle condizioni di investire e rafforzare il proprio posizionamento competitivo sui mercati globali.