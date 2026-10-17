Enel all’attacco contro caro bollette e caro carburante: sconti sulla ricarica e luce a prezzo fisso

Bollette e carburante continuano a pesare sui bilanci delle famiglie italiane. E mentre le tensioni geopolitiche internazionali alimentano l’incertezza sui prezzi dell’energia, Enel prova a giocare su due fronti: da una parte il costo della luce, dall’altra quello della mobilità. Il gruppo rinnova l’offerta elettrica a prezzo fisso e lancia una serie di promozioni che coinvolgono sia chi guida un’auto elettrica sia chi si muove ancora a benzina o diesel.

Luce a prezzo fisso per tre anni

Il primo capitolo riguarda le bollette. Dal 16 ottobre Enel rinnova Enel Digital Luce, l’offerta destinata ai nuovi clienti che prevede un prezzo fisso della componente energia di 108 euro per MWh per tre anni. Secondo quanto comunicato dal gruppo, la tariffa si colloca a circa la metà dell’attuale prezzo all’ingrosso dell’elettricità, indicato sopra i 230 euro/MWh.

La società stima un risparmio fino a 200 euro rispetto all’attuale prezzo all’ingrosso. L’offerta è riservata ai nuovi clienti, può essere sottoscritta esclusivamente online e si rivolge alle famiglie con consumi annui fino a 2,1 MWh. L’energia fornita è certificata come proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili. Il prezzo fisso consente di conoscere in anticipo il costo della componente energia per il periodo previsto dal contratto, riducendo l’esposizione alle oscillazioni del mercato all’ingrosso. Il confronto con la spesa effettiva di una famiglia, tuttavia, dipende anche dai consumi e dalle altre voci presenti in bolletta, come trasporto, oneri e imposte.

Auto elettriche, sconti fino al 20 per cento sulla ricarica

Il secondo fronte è quello dei trasporti, dove il costo dei rifornimenti resta una voce importante per gli automobilisti. Dal 16 ottobre all’11 novembre, Enel prevede una riduzione fino al 20 per cento sul prezzo della ricarica pubblica per le auto elettriche. Nello stesso periodo, la colonnina domestica Waybox sarà proposta a 199 euro, con uno sconto del 50 per cento rispetto al prezzo iniziale indicato nel comunicato.

La convenienza della mobilità elettrica, secondo le stime diffuse dalla società, emerge soprattutto confrontando i costi per percorrere la stessa distanza. Per 100 chilometri, la spesa media indicata è di circa 7,8 euro con la ricarica pubblica e di 6,3 euro ricaricando a casa. Per un’auto a benzina si sale a 15,5 euro, mentre per una diesel il costo stimato è di 12,9 euro. Su una percorrenza annua di 10.000 chilometri, il risparmio rispetto a un’auto tradizionale può arrivare, secondo i calcoli riportati da Enel, a 750-800 euro, fino a 920 euro per chi ricarica esclusivamente a casa. Si tratta di stime che possono variare in base ai prezzi dell’energia e dei carburanti, ai consumi effettivi del veicolo e alle modalità di ricarica.

Un bonus da 40 euro anche per chi guida a benzina o diesel

La novità non riguarda soltanto chi ha già scelto l’elettrico. Dal 16 ottobre al 4 novembre, i nuovi clienti luce e gas che aderiranno alle offerte dedicate potranno ottenere un buono da 40 euro, utilizzabile per la ricarica pubblica tramite l’app Enel On Your Way oppure, in alternativa, per fare rifornimento di benzina o diesel nelle stazioni di servizio Q8. L’iniziativa allarga così la platea dei potenziali beneficiari anche a chi non intende cambiare auto nel breve periodo. Il bonus, infatti, permette di scegliere tra due diverse esigenze: ricaricare un veicolo elettrico oppure ridurre la spesa per il carburante tradizionale.

Nel complesso, le iniziative di Enel puntano a intervenire su alcune delle voci che incidono maggiormente sul budget domestico, dall’elettricità ai trasporti. Resta naturalmente importante valutare le condizioni delle singole offerte e confrontarle con i propri consumi prima di aderire: il risparmio effettivo dipende dalla situazione di partenza e dalle abitudini di ciascuna famiglia.

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Foto di Michael Förtsch (@michael_f). Tratta da unsplash