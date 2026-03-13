Perché d’ora in poi l’intelligenza artificiale dovrà scaldarci le case

L’illusione è durata finché abbiamo potuto permettercela. Per anni abbiamo creduto che il Cloud e l’Intelligenza Artificiale vivessero in una dimensione eterea, immateriale, fatta solo di algoritmi e magia digitale. Oggi la realtà ci presenta il conto: l’intelligenza artificiale non vive tra le nuvole, ma dentro immense cattedrali di cemento, acciaio e silicio. Sono i Data Center (CED): infrastrutture che consumano circa il 2% dell’energia elettrica mondiale e oltre un miliardo di litri d’acqua al giorno.

Secondo le stime più prudenti dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), questo dato potrebbe raddoppiare entro il 2030, raggiungendo scenari estremi a doppia cifra entro il 2040. Il rischio è concreto, a meno che non intervengano salti tecnologici nell’efficienza dei semiconduttori capaci di contrastare il cosiddetto “Paradosso di Jevons”, quel fenomeno per cui ogni risparmio energetico ottenuto viene sistematicamente annullato da un aumento esponenziale dell’utilizzo.

La fame di calcolo dell’intelligenza artificiale sta spingendo le infrastrutture fisiche del pianeta oltre il punto di rottura. In Italia, la rete elettrica è sotto assedio: secondo l’ultimo aggiornamento del portale Econnextion di Terna, a marzo 2026 le richieste di connessione da parte dei data center hanno superato 82 GW, con circa 450 istanze presentate.

La corsa all’accaparramento delle connessioni rischia di mandare in sovraccarico il sistema. I governi di tutto il mondo stanno cercando faticosamente una contromisura a questo impatto. Agenzie internazionali ci avvertono che in paesi come l’Irlanda e la Danimarca i consumi elettrici dei server rischiano di raddoppiare o persino sestuplicare, mentre in Cile, Uruguay e persino nei Paesi Bassi sono già esplose aspre controversie legali tra governi e Big Tech per via del prelievo insostenibile e poco trasparente di risorse idriche.

Davanti a questa crisi sistemica, le risposte internazionali divergono: se in alcuni stati americani prevale la linea delle moratorie reattive, l’Italia sta delineando un modello di gestione attiva. Si tratta di una sperimentazione normativa e ingegneristica volta a convertire questi giganti energivori in infrastrutture integrate nel tessuto civile.

Se gli USA staccano la spina all’AI

La parola che oggi fa tremare la Silicon Valley non è regolazione, ma moratoria. Lo Stato di New York, trovandosi “completamente impreparato” all’arrivo degli enormi data center, ha proposto uno stop di almeno tre anni alla costruzione di nuovi impianti. Non è un caso isolato: New York diventa almeno il sesto stato americano a considerare una pausa strutturata, spinto anche dall’azione di organizzazioni non governative a difesa dell’ambiente e delle risorse idriche come Food & Water Watch.

Il motivo è squisitamente politico e locale, e ha generato una convergenza insolita nel panorama americano: Bernie Sanders, voce dei progressisti, invoca una moratoria nazionale in nome della giustizia climatica e sociale; sul fronte opposto, il governatore della Florida Ron DeSantis attacca la questione sul piano economico e morale, sostenendo che «i cittadini non devono subire bollette energetiche più elevate solo perché un chatbot possa corrompere un tredicenne online».

È la fine del consenso bipartisan sulla crescita tecnologica illimitata. Il rischio percepito è quello di una “bolla” dell’AI: se la bolla scoppia, a pagare i costi di una rete elettrica sovradimensionata saranno i clienti locali. Per questo New York ha lanciato l’iniziativa Energize NY Development, il cui motto è chiaro: se vuoi consumare energia sul mio territorio, devi pagare la tua giusta quota per la modernizzazione della rete.

La via italiana: i data center diventano le nuove caldaie della città

Mentre New York alza le barricate con moratorie triennali, l’Italia prova a giocare d’anticipo con quello che gli analisti definiscono il “reset dei data center“. Per anni il nostro mercato è stato caratterizzato da speculatori senza scrupoli che prenotavano capacità di rete elettrica senza avere reali progetti, con l’unico scopo di rivendere i permessi. Ma il primo trimestre di questo 2026 ha segnato un punto di rottura normativo. Con una manovra a tenaglia tra l’Articolo 8 del DL 21/2026 (Decreto Bollette) e il Data Center Framework Act (DDL S.1821/C.2083) in arrivo, l’Italia ha riclassificato i CED come “Infrastrutture Strategiche Nazionali”.

Il cambio di paradigma non lascia spazio a ambiguità per gli speculatori: si passa dal modello First-to-Request (chi prima arriva prenota la rete) al First-to-Permit. Oggi, chi riceve una preventivazione per la connessione alla rete ha solo 90 giorni per presentare un dossier di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) completo; se non lo fa, la richiesta viene automaticamente revocata. Il modello speculativo “Permit and Flip” (ottieni il permesso e rivendilo) è morto, lasciando spazio solo a operatori solidi e Hyperscaler capaci di finanziare opere complesse.

Tuttavia, sebbene la mossa normativa sia audace, il vero banco di prova resta l’implementazione tecnica e territoriale. Trasformare un decreto in cantieri aperti richiede che la burocrazia locale corra alla stessa velocità della fibra ottica; in caso contrario, il vantaggio competitivo del “modello Italia” rimarrà confinato tra le pagine della Gazzetta Ufficiale.

Ma la vera svolta non è solo burocratica, è tecnologica. Il mercato non premia più chi arriva primo, ma chi progetta in modo integrato. Fino a ieri l’efficienza di un CED si misurava solo con il PUE (Power Usage Effectiveness); oggi, le nuove parole d’ordine sono WUE (Water Usage Effectiveness) e soprattutto WHR (Waste Heat Reuse Effectiveness), ovvero il riutilizzo del calore di scarto.

I data center lavorano 24 ore su 24, generando una costante produzione di calore a “bassa temperatura” (tra i 28 e i 32°C) che prima veniva dissipata, sprecando enormi quantità d’acqua nei sistemi di raffreddamento. Oggi, l’obiettivo è trasformare i CED in colossali batterie termiche. Questo calore di scarto è perfetto per alimentare le reti di teleriscaldamento di quinta generazione, le cosiddette reti fredde.

L’acqua riscaldata dal data center viene pompata in un anello cittadino chiuso a pressione costante, viaggiando a temperatura ambiente (circa 15-16°C), tanto che i semplici tubi di distribuzione non richiedono nemmeno la coibentazione. Nei condomini, delle pompe di calore acqua-acqua prelevano questa sorgente. Il risultato è sbalorditivo: i consumi degli edifici si riducono fino al 70% rispetto a un classico impianto a gas, e il data center abbatte del 30% i propri costi energetici di raffreddamento. Questo approccio si sposa perfettamente con la direttiva europea Energy Performance of Buildings Directive (EPBD – cosiddetta Case Green), che l’Italia deve recepire entro maggio del 2026 per efficientare gli edifici esistenti, permettendo veri e propri salti di classe energetica.

Il tempo dei privilegi a scapito della collettività è scaduto: l’esperienza d’oltreoceano dimostra che l’espansione selvaggia non è più tollerata. Se l’intelligenza artificiale vuole essere il nuovo sistema operativo dell’economia, non può più comportarsi come un esperimento privato alimentato a sussidi inesistenti.

Tra la moratoria americana e la nuova via italiana, la rotta è tracciata: i data center del futuro dovranno “pagare l’affitto” alla collettività. Non basterà più estrarre energia; servirà restituirla sotto forma di impatto misurabile.