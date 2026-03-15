Dalle navi nel Mar Rosso ai server di Amazon, chi comanda la filiera alimentare

Mentre il mondo segue con il fiato sospeso l’escalation militare in Medio Oriente, c’è chi stappa champagne. Non sono solo i produttori di armi. Sono i Food Barons (Signori del cibo). Oggi, tra il 70% e il 90% del commercio globale di cereali è nelle mani di un oligopolio impenetrabile: il cartello ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Giganti che, come certificato dal Parlamento Europeo nel suo studio sui trader di commodity del 2024, continuano a divorare la concorrenza.

Il consolidamento del settore ha raggiunto un nuovo apice con l’integrazione da circa 34 miliardi di dollari tra Bunge e Viterra. Secondo le analisi della National Farmers Union, questa operazione accelera ulteriormente la concentrazione dei processi decisionali all’interno di un numero esiguo di consigli d’amministrazione. Considerare queste realtà come meri fornitori logistici è oggi riduttivo: siamo di fronte a una trasformazione strutturale che le vede agire come gestori di dati e flussi finanziari, capaci di regolare l’accesso alle risorse alimentari su scala globale.

L’analisi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) contenuta nel Trade and Development Report 2025 conferma il cambio di paradigma: questi colossi sono diventati vere e proprie shadow banking, ossia sistemi bancari ombra che operano in una zona grigia, priva di vigilanza e trasparenza.

Se le famiglie italiane tagliano i consumi, i trader cavalcano la volatilità delle bombe. Funziona così: chi possiede le infrastrutture — porti, silos e navi — gode di una vista privilegiata: conosce prima di chiunque altro quale raccolto mancherà o quale nave resterà bloccata. E i bilanci lo confermano: mentre il mondo tremava per l’approvvigionamento di grano, nel 2022 Cargill segnava un utile netto storico di oltre 6,6 miliardi di dollari, polverizzando ogni record precedente. È la prova di come queste multinazionali non vendano solo cibo, ma sappiano molto bene monetizzare l’incertezza.

Dal canto loro, le aziende del cartello ABCD hanno sempre difeso il proprio operato sostenendo che la loro scala globale e la complessità delle loro reti logistiche siano necessarie proprio per garantire l’efficienza degli approvvigionamenti e la stabilità delle forniture in tempi di crisi estrema. Tuttavia, i dati dell’UNCTAD suggeriscono una realtà diversa: più che un’ancora di salvezza per la sicurezza alimentare, la loro dimensione sembra essere diventata lo strumento perfetto per esercitare un potere di mercato asimmetrico.

Il panorama è poi ulteriormente complicato da una transizione tecnologica radicale. Oggi il chicco di grano non si muove più solo per via marittima, ma viaggia sui server di Amazon e Microsoft. L’ultimo report di IPES-Food (2026) denuncia come il cartello ABCD, alleatosi con i colossi del Big Tech, stia imponendo un modello algoritmico che priva gli agricoltori della loro autonomia.

I moderni mezzi agricoli, guidati dai leader di mercato come John Deere, operano tramite sistemi digitali chiusi. L’architettura software proprietaria impedisce qualsiasi intervento manuale o indipendente. Anche per un guasto banale, serve un codice digitale che solo la casa madre possiede.

Droni e sensori inviano i dati dei campi direttamente ai server dei giganti del settore: qui, gli algoritmi decidono quali semi e pesticidi l’agricoltore dovrà comprare, spesso dagli stessi fornitori. Chi lavora la terra perde ogni autonomia e diventa un semplice ingranaggio per la raccolta dati di Big Tech e multinazionali.

Tutto questo è reso possibile dalle normative europee. Sfruttando le maglie larghe della direttiva MiFID II — e in particolare la deroga dell’ancillary activity test — queste multinazionali muovono miliardi in derivati sfuggendo ai rigidi protocolli di vigilanza imposti agli istituti bancari. Come rilevato da Oxfam e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), questa norma permette ai colossi dell’agribusiness di classificare la speculazione finanziaria come una semplice attività accessoria rispetto alla vendita di cereali. Si crea così un vuoto normativo che consente a grandi gruppi industriali di operare sui mercati finanziari con la spregiudicatezza dei trader professionisti, ma senza l’onere della trasparenza. Se nel 2012 Oxfam ci avvertiva che quattro aziende decidevano il prezzo del nostro pane, nel 2026 la situazione è peggiorata: ora quelle stesse aziende possiedono la mente (i dati) e il portafoglio (il credito ombra) di chi quel pane lo produce.

Le tensioni lungo le rotte marittime strategiche, dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso, riflettono la fragilità di un sistema alimentare integrato alla finanza speculativa. In assenza di limiti alla concentrazione del mercato e trasparenza sui derivati, ogni crisi geopolitica alimenta la volatilità dei prezzi al dettaglio. In questa reazione a catena, l’instabilità internazionale si scarica direttamente sui bilanci delle famiglie. Il costo reale del conflitto si paga alla cassa del supermercato.