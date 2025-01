Snam Piano Strategico 2025-2029: investimenti per sicurezza energetica e transizione verde

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha approvato il Piano Strategico 2025-2029, un progetto ambizioso che rappresenta un passo decisivo verso la transizione energetica e il raggiungimento del Net Zero. Con investimenti record di 12,4 miliardi di euro, Snam si impegna a potenziare le infrastrutture energetiche paneuropee, integrando sostenibilità e innovazione.

Investimenti e Obiettivi

Il piano prevede 10,9 miliardi di euro destinati alle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e GNL, e 1,5 miliardi per progetti legati alla transizione energetica. Un aspetto chiave è l’allineamento degli investimenti alla Tassonomia Europea (41%) e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (58%).

Tabella 1: Principali Investimenti 2025-2029

Settore Investimento (€ mld) Obiettivi Infrastrutture di trasporto 8,0 Completamento Linea Adriatica, condotte hydrogen-ready Stoccaggio e GNL 2,0 Espansione capacità di stoccaggio, nuove stazioni di compressione Transizione energetica 1,5 Carbon Capture, Hydrogen Backbone, biometano ed efficienza energetica

Leve Strategiche: Innovazione e Sostenibilità

Due pilastri sostengono l’intero piano: innovazione e sostenibilità.

Innovazione:

Snam investirà 400 milioni di euro in tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza operativa e integrare molecole decarbonizzate come biometano e idrogeno. Entro il 2025, l’azienda presenterà il suo primo Innovation Plan, una roadmap decennale che dettagli tecnologie e progetti chiave.

Sostenibilità:

Snam si è impegnata a ridurre del 40% le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030 e del 30% le emissioni Scope 3. L’obiettivo finale è raggiungere il Net Zero entro il 2050, con un impatto positivo sulla biodiversità già entro il 2027.

Tabella 2: Obiettivi di Decarbonizzazione

Emissioni Riduzione Obiettivo (%) Scadenza Scope 1 e 2 40 2030 Scope 3 30 2030 Net Zero 100 2050

Performance Finanziaria e Dividend Policy

Il piano garantisce solidità finanziaria nonostante le sfide globali. Snam prevede una crescita annuale media del 6,4% per la RAB e del 5% per l’EBITDA adjusted. Inoltre, l’utile netto adjusted crescerà del 4,5%, sostenendo una dividend policy più ambiziosa: incremento annuo del dividendo pari al 4% fino al 2029.

Tabella 3: Indicatori Finanziari (2024E-2029)

Indicatore Crescita Media Annua (CAGR) RAB 6,4% EBITDA adjusted 5,0% Utile netto adjusted 4,5%

Progetti di Transizione Energetica

Il piano dedica risorse significative a progetti come il Ravenna CCS e il SoutH2 Corridor, fondamentali per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica. Il SoutH2 Corridor, una pipeline per il trasporto di idrogeno, sarà un pilastro della rete energetica europea, collegando Nord Africa e Germania.

Anche il biometano ricopre un ruolo cruciale, con un investimento di 270 milioni di euro per aumentare la capacità produttiva a 78 MW entro il 2027.

Visione al 2034

Snam guarda oltre il 2029, con ulteriori 14,7 miliardi di euro di investimenti entro il 2034. La società punta a sviluppare infrastrutture resilienti e flessibili, capaci di gestire un mix energetico multi-molecola.

Il Piano Strategico 2025-2029, con i suoi obiettivi ambiziosi e la chiara roadmap verso un futuro sostenibile, conferma Snam come leader nella transizione energetica paneuropea.