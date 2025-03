Brera Design Week 2025: innovazione, arte e connessioni al Fuorisalone di Milano

Fuorisalone 2025, le installazioni imperdibili della Brera Design Week 🔹“Portanuova Vertical Connection” interpreta il tema “Mondi Connessi” con una struttura interamente in layher, modulare e a impatto zero, che unisce architettura, tecnologia e natura in un percorso fisico e digitale. L’Intelligenza Artificiale guida l’esperienza, trasformando gli input dei visitatori in contenuti visivi e sonori. In collaborazione con il Prof. Stefano Mancuso, l’installazione esplora il rapporto tra verde urbano e città del futuro. Le piante utilizzate saranno restituite alla natura o adottate dai visitatori. A firmare l’installazione “Portanuova Vertical Connection” è lo studio Evastomper. Un viaggio tra sostenibilità, innovazione e interazione.

📌 Piazza Gae Aulenti, Milano 🔹 Glo presenta invece “HYPER PORTAL” di Michela Picchi, un’installazione immersiva che combina arte pop e surrealismo. Fondendo elementi di arte pop e surrealista, Picchi dà vita a un’installazione interattiva in cui colori vivaci e tecnologie invisibili, guidano il pubblico in un viaggio sensoriale, creando un dialogo tra classico e moderno. Il design invita i visitatori a immergersi in uno spazio dinamico dove arte e tecnologia si intrecciano. Gli spettatori diventano così co-creatori di un’opera che si evolve in tempo reale, offrendo un’esperienza dinamica e immersiva.

📌 Via della Moscova 18, Milano 🔹 Grand Seiko presenta “TOKUJIN YOSHIOKA – Frozen”, uno straordinario progetto in collaborazione con Tokujin Yoshioka, uno dei più rinomati artisti giapponesi. Tokujin Yoshioka si è concentrato sul concetto di acqua, creando un’opera in cui una scultura luminosa trasparente si trasforma con il passare del tempo. I visitatori avranno l’opportunita di scoprire l’opera di Tokujin Yoshioka, “Aqua Chair,” insieme alle creazioni Spring Drive di Grand Seiko, che catturano il naturale scorrere del tempo attraverso il movimento fluido della lancetta dei secondi.

📌Palazzo Landriani, Via Borgonuovo 25, Milano 🔹 Nel panorama delle grandi maison, Gucci allestisce “Bamboo Encounters” ai Chiostri di San Simpliciano, un viaggio nel design del bambù attraverso opere di creativi internazionali. Il progetto Gucci | Bamboo Encounters, con curatela e design di 2050+ e il suo fondatore Ippolito Pestellini Laparelli, si ispira all’uso pionieristico del bambù. Partendo da questa importante eredità, la mostra presenta sette nuove progetti unici realizzati da designer contemporanei rappresentativi di geografie e generazioni diverse, chiamati a reimmaginare e ricontestualizzare questo materiale emblematico in modi audaci e inaspettati.

📌 Chiostri di San Simpliciano, Piazza Paolo VI 6 , Milano 🔹 Valcucine, con il concept “Connected Scenarios”, crea un hub di discussione sui nuovi scenari dell’abitare. Con il concept “Connected Scenarios”, lo showroom Valcucine Milano Brera si trasforma in un hub di riflessione e confronto tra progettisti, designer e visionari di settori trasversali, insieme a brand partner come e15, Rakumba e Nice. All’interno e all’esterno dello spazio prenderanno vita gli Speakers’ Corner di Connected Scenarios, una serie di interviste e conversazioni che offriranno sguardi inediti sui temi centrali della Milano Design Week 2025.

📌 Corso Giuseppe Garibaldi 99, Milano

🔹 Loro Piana e Dimoremilano debuttano con un’installazione coinvolgente e immersiva dove realtà e immaginazione si intrecciano. Come in un film, concepito e diretto da Dimorestudio, il colpo di scena cinematografico dell’installazione trasporta i visitatori in un’altra dimensione. Distribuiti tra un ingresso, una sala da pranzo, un salotto, una camera da letto, un bagno e un piccolo giardino, la casa Loro Piana si trasforma in un rifugio ovattato, uno spazio intimo che protegge dagli elementi, dal rumore e dal caos esterno. Una selezione di arredi della Maison disegnati da Dimoremilano è presentata insieme a nuovi e emblematici pezzi Dimoremilano, rivestiti con i tessuti Loro Piana Interiors.

📌 Cortile della Seta, Via della Moscova 33, Milano

🔹 House of Switzerland Milano è un’esposizione collettiva promossa dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e da Presenza Svizzera. L’edizione 2025 celebra il potere delle connessioni e della cooperazione attraverso il tema della collaborazione. Con creazioni di designer indipendenti, studi, università, marchi e gallerie, mette in luce la diversità del design svizzero e come la collaborazione sia stata un pilastro dello sviluppo del Paese.

📌Casa degli Artisti, Via Tommaso da Cazzaniga, angolo Corso Garibaldi, 89/A, Milano

🔹 Un incontro tra arte, tecnologia e sostenibilità: con “An Ode to Natural Resilience”, Pianca porta nel proprio showroom di Milano un’installazione videoartistica unica, firmata dall’architetta e artista franco–irachena Estelle A. Alanbari. Un’opera che unisce immagini immersive e messaggi culturali per affrontare tematiche attuali e urgenti, come le crisi climatiche e la necessità di un impegno collettivo per preservare gli oceani. Nel cuore dello spazio espositivo, curato dallo studio Calvi Brambilla, i visitatori saranno accolti da un’esperienza artisica coinvolgente, capace di lasciare un’impronta visiva ed emozionale profonda.

📌 Pianca & Partners, via Porta Tenaglia 7N3, Milano

🔹 INTERNI presenta la mostra-evento INTERNI CRE-ACTION che affronta il tema della Creatività e dell’Azione nell’ambito del progetto. Grandi protagonisti della scena internazionale del design, della comunicazione e delle performance hanno realizzato due installazioni di forte impatto: all’Orto Botanico di Brera Philippe Starck con la mostra politica WAR FLAGS by Philippe Starck(con Rémi Babinet & Co per ABS Group), e nello Strettone della Pinacoteca di Brera, Marco Balich con l’opera It Means Peace (realizzata da Balich Wonder Studio con il supporto di Pasquale Bruni), che trasforma un momento di passaggio in una riflessione personale e collettiva sulla pace.

📌 Orto Botanico di Brera, via Brera 28/via Fiori Oscuri 4, Milano

🔹 Muji propone invece una casa manifesto ispirata all’architettura giapponese, con un focus sulla sostenibilità. I designer dello studio 5∙5 hanno ideato una casa manifesto per MUJI che, ispirandosi all’architettura giapponese, offre una soluzione creativa, evolutiva ed efficiente che tiene conto del desiderio di tranquillità nel trambusto metropolitano. Ogni elemento di questa struttura modulare riflette una sinergia tra comfort, ingegno e responsabilità ambientale: materiali di origine biologica, sistema di recupero dell’acqua piovana, isolamento in tessuto riciclato, e tetto bianco per ridurre le isole di calore. Collocata nel giardino pubblico Pippa Bacca, concepito secondo i criteri della biodiversità, questa installazione è un invito a riconnettersi con l’essenziale.

📌 Via Tommaso da Cazzaniga, Corso Garibaldi 89/A, Milano

Tra le novità, il debutto europeo di Denza, marchio automobilistico del Gruppo BYD, con un’installazione avveniristica in via Statuto. Infine, il Brera Design Apartment ospita “Orizzonti”, progetto dello studio Zanellato/Bortotto, un manifesto progettuale che riflette il tema delle connessioni tra mondi, visioni e memorie, accessibile su invito.

Brera Design Week si conferma così un appuntamento centrale della Milano Design Week e del Fuorisalone 2025, tra innovazione, tradizione e contaminazioni artistiche.

Foto di copertina: ©Caselli Il Mobile