Grandi imprese
Amplifon, via libera della Commissione Ue all’acquisizione del business hearing di GN
L’autorizzazione europea completa l’iter dei via libera regolamentari, dopo quelli ottenuti in Australia e negli Stati Uniti. Il gruppo conferma l’obiettivo di concludere l’operazione entro la fine del 2026
Amplifon ottiene il via libera della Commissione europea all’acquisizione del business hearing di GN, annunciata lo scorso 16 marzo. L’autorizzazione rappresenta l’ultimo passaggio regolamentare necessario per completare l’operazione, dopo le approvazioni già ricevute in Australia e negli Stati Uniti.
Il gruppo milanese, attivo a livello globale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, conferma così le previsioni relative alle tempistiche dell’acquisizione, con il perfezionamento atteso entro la fine del 2026. Il completamento dell’operazione resta subordinato al rispetto dei restanti adempimenti previsti per il closing.
Parallelamente, prosegue secondo i programmi la pianificazione dell’integrazione tra Amplifon e GN Hearing. Le attività vengono portate avanti nel rispetto delle normative applicabili, con l’obiettivo di garantire che il gruppo sia pronto ad avviare il processo di integrazione dal momento della conclusione dell’acquisizione.
L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo di Amplifon, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato globale dell’hearing care.
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