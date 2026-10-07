Enel è Official Energy Partner del Venezia FC per la stagione 2026/2027

Il gruppo energetico sarà Official Energy Partner e Premium Sponsor del club veneziano

Il Venezia FC ha annunciato una nuova partnership con Enel per la stagione 2026/2027. Il gruppo energetico sarà Official Energy Partner e Premium Sponsor del club.

Nell’ambito dell’accordo, il marchio Enel sarà presente al Centro Sportivo Ca’ Venezia, dove comparirà sui banner, e allo Stadio Pier Luigi Penzo, con visibilità sui led a bordocampo durante le partite casalinghe del Venezia FC.

La collaborazione nasce dalla volontà di Enel di affiancare una squadra fortemente legata alla città di Venezia e al suo patrimonio culturale. Per il gruppo, l’accordo rientra inoltre nella strategia di partnership con alcune delle principali realtà sportive italiane, con l’obiettivo di sviluppare relazioni con le comunità nei territori in cui opera.

La partnership amplia la presenza di Enel nel calcio e consolida il ruolo dell’azienda come società del settore energetico con il maggior numero di partnership nel campionato di Serie A.

Enel è presente in 27 Paesi e opera nei settori dell’energia e delle rinnovabili. Il gruppo dispone di una capacità complessiva di generazione elettrica superiore a 92 GW. Enel Green Power, la società del gruppo dedicata alle energie rinnovabili, conta su una capacità complessiva di 67 GW, con impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e sistemi di accumulo distribuiti in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania.

Enel Grids, la business line del gruppo dedicata alla distribuzione dell’energia elettrica, gestisce una rete di circa 1,9 milioni di chilometri che serve oltre 69 milioni di utenti finali. Enel Commercial, invece, fornisce elettricità, gas e servizi integrati a circa 54 milioni di clienti nel mondo, tra famiglie, aziende, industrie e pubbliche amministrazioni. La società offre inoltre servizi di flessibilità per oltre 11 GW e dispone di più di 35.000 punti di ricarica pubblici per la mobilità elettrica.

Il Venezia FC è la società di calcio professionistico della città. Il club disputa le proprie partite allo Stadio Pier Luigi Penzo, sull’isola di Sant’Elena, e ha una storia che lo ha visto militare per gran parte della sua esistenza nelle prime due serie del campionato italiano. Tra i principali risultati figura la vittoria della Coppa Italia nella stagione 1940-41.

Negli ultimi anni il Venezia ha attraversato diverse categorie del calcio professionistico, passando dalla Serie D alla Serie C e poi alla Serie B tra il 2015 e il 2020, prima di raggiungere la Serie A nel 2021 e nel 2024. Dopo la promozione ottenuta nella stagione 2025/26, il club tornerà a disputare il massimo campionato nella stagione 2026/27.