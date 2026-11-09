Enel e Leonardo firmano un accordo su energia, cybersecurity e sicurezza delle infrastrutture

Enel e Leonardo siglano un protocollo d’intesa per sviluppare soluzioni integrate su energia, cybersecurity, tecnologie satellitari e mobilità sostenibile

Enel e Leonardo rafforzano la collaborazione industriale con un protocollo d’intesa dedicato alla sicurezza delle infrastrutture strategiche, alla digitalizzazione e allo sviluppo di nuove soluzioni energetiche. L’accordo, sottoscritto il 9 novembre 2026, punta a mettere in comune le competenze dei due gruppi italiani per individuare nuove opportunità commerciali e tecnologiche rivolte alle imprese.

Il Memorandum of Understanding è stato firmato nell’ambito della collaborazione tra le due società guidate rispettivamente da Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, e Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Leonardo.

L’obiettivo è integrare le competenze nella gestione dell’energia con quelle relative alla sicurezza informatica, alle comunicazioni satellitari e alla protezione delle infrastrutture. Una convergenza che assume particolare rilievo in un contesto nel quale la continuità delle forniture energetiche, la protezione dei sistemi digitali e la resilienza delle reti sono diventate questioni centrali per la competitività industriale.

Dall’energia alla cybersecurity: gli ambiti della collaborazione

Il protocollo individua diversi settori nei quali le due aziende potranno sviluppare iniziative comuni. Enel potrà mettere a disposizione prodotti e servizi energetici a valore aggiunto, soluzioni di gestione dell’energia e proposte per la mobilità sostenibile, anche in risposta alle esigenze operative di Leonardo.

Quest’ultima potrà contribuire con le proprie competenze nella cybersecurity, nella digitalizzazione e nelle comunicazioni satellitari, con particolare attenzione alla sicurezza delle infrastrutture strategiche.

Tra le prospettive indicate figura lo sviluppo di soluzioni commerciali capaci di combinare la fornitura di energia con servizi di sicurezza informatica. L’intenzione è offrire alle imprese strumenti integrati per affrontare esigenze che, pur appartenendo a settori differenti, risultano sempre più interconnesse.

Un ulteriore ambito riguarda l’impiego delle tecnologie satellitari per attività di analisi e monitoraggio, insieme a possibili iniziative dedicate all’autoproduzione energetica e all’efficienza dei consumi.

Infrastrutture strategiche e programmi di interesse nazionale

La collaborazione potrà estendersi anche a programmi strategici di rilevanza nazionale, attraverso l’impiego di tecnologie innovative a sostegno della sicurezza e della trasformazione digitale ed energetica.

Il tema riguarda in particolare la capacità delle infrastrutture di mantenere la propria operatività di fronte a rischi tecnologici e interruzioni dei servizi. L’integrazione tra gestione energetica, sistemi di comunicazione e sicurezza digitale rappresenta uno dei possibili campi di applicazione delle competenze dei due gruppi.

Il protocollo guarda inoltre alla sostenibilità industriale, alla mobilità sostenibile e allo sviluppo di sistemi avanzati di energy management, con l’obiettivo di individuare soluzioni applicabili alle attività produttive e ai rispettivi mercati.

Un’intesa che apre la strada a nuovi accordi

L’intesa tra Enel e Leonardo si colloca nel quadro delle collaborazioni tra grandi gruppi industriali italiani per lo sviluppo di tecnologie e servizi destinati anche al sistema delle imprese.

La scelta di lavorare congiuntamente su energia, sicurezza e digitalizzazione riflette la crescente convergenza tra settori industriali tradizionalmente distinti. Per le aziende, la gestione dei consumi, la protezione delle informazioni e l’affidabilità delle infrastrutture costituiscono infatti aspetti sempre più collegati.

Il protocollo non rappresenta ancora un accordo operativo vincolante. Il documento definisce gli ambiti di possibile collaborazione, che potranno essere successivamente tradotti in accordi specifici nel rispetto della normativa applicabile, comprese le disposizioni sulle operazioni tra parti correlate.