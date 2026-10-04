In Svizzera, l’indignazione contro Syngenta mette in discussione un intero sistema

A Monthey, una manifestazione contro Syngenta denuncia l’inquinamento industriale, i pesticidi pericolosi e l’impunità delle multinazionali. La mobilitazione chiede giustizia ambientale, responsabilità aziendale e un cambiamento radicale del sistema agricolo.

Il 3 ottobre 2026, circa 300 persone hanno manifestato a Monthey, nel Canton Vallese, fino allo stabilimento industriale di Syngenta. Dietro la denuncia dei pesticidi, la mobilitazione contestava una struttura più ampia: quella di un’agricoltura dominata da grandi imprese transnazionali, capaci di privatizzare i profitti e socializzare i danni.

Alla stazione di Monthey, le persone manifestanti hanno marciato verso lo stabilimento chimico di Syngenta dietro striscioni che riassumevano il conflitto: «Pesticidi, Syngenta: né qui né altrove» e «Syngenta, chi inquina paga». La mobilitazione, convocata tra gli altri da Uniterre, Public Eye, BreakFree Svizzera, CETIM, Les Soulèvements de la Terre Genève e da diversi collettivi locali, ha riunito circa 300 persone. Azioni parallele si sono svolte anche a Basilea e in altri Paesi.

La manifestazione non voleva essere soltanto simbolica. Le organizzazioni chiedevano a Syngenta di pubblicare l’elenco delle sostanze prodotte a Monthey, di porre fine alla produzione destinata all’esportazione di prodotti vietati in Svizzera o nell’Unione europea e di farsi carico dei danni provocati dalle proprie attività. Chiedevano inoltre trasparenza sugli scarichi industriali e la fine delle procedure che impediscono alle autorità locali di accedere alle informazioni necessarie per proteggere l’acqua potabile.

Monthey, laboratorio di un doppio standard

Lo stabilimento del Vallese occupa un ruolo strategico nell’organizzazione mondiale di Syngenta. L’azienda lo presenta come un importante centro di produzione e industrializzazione, situato in un contesto normativo che consente la fabbricazione e l’esportazione di prodotti fitosanitari. Per i suoi oppositori, questa descrizione industriale significa soprattutto che la Svizzera accoglie i profitti e le infrastrutture, mentre i rischi vengono distribuiti nei campi, nelle acque e nei corpi.

Il caso dell’1,2,4-triazolo concentra gran parte delle critiche. Secondo le organizzazioni mobilitate, più di 60 tonnellate di questa sostanza sono state scaricate nel Rodano dallo stabilimento di Monthey. La contaminazione riguarderebbe la qualità dell’acqua intorno al lago Lemano e potrebbe coinvolgere quasi un milione di persone nella Svizzera francofona e nella vicina Francia. Alcuni comuni devono ora prendere in considerazione la costruzione di infrastrutture di trattamento, mentre l’accesso alle informazioni sugli scarichi e sulle responsabilità resta controverso.

La questione va oltre l’inquinamento di un fiume. Chi decide quale sia il livello di rischio accettabile? Chi controlla gli impianti? Chi paga le analisi e la bonifica? E chi risponde delle conseguenze quando gli effetti sulla salute compaiono anni dopo?

Nel sistema attuale, la risposta è spesso già stabilita: le amministrazioni pubbliche finanziano, le popolazioni esposte sopportano i rischi e le imprese sostengono di aver rispettato le autorizzazioni concesse. Il principio «chi inquina paga» si trasforma così in una promessa astratta, mentre i contribuenti finiscono per sostenere il costo reale dell’inquinamento.

Un’industria che esporta il rischio

Syngenta non è contestata soltanto per gli scarichi industriali in Svizzera. L’impresa fa parte di un settore il cui modello economico si basa sulla commercializzazione mondiale di sementi, erbicidi, fungicidi e insetticidi. Questi prodotti vengono venduti in contesti normativi molto diversi, con livelli di protezione diseguali a seconda dei Paesi.

Una parte significativa dei ricavi di Syngenta proviene da pesticidi classificati come altamente pericolosi da organizzazioni specializzate. Diverse sostanze presenti nei prodotti commercializzati dall’azienda sono considerate particolarmente preoccupanti. Alcune sono vietate in Svizzera o nell’Unione europea, ma continuano a essere vendute in Paesi con normative meno protettive, come Brasile, Argentina o India.

L’atrazina offre un esempio rivelatore. Vietata in Svizzera e nell’Unione europea, anche a causa della contaminazione delle acque, continua a essere commercializzata in Brasile. La sostanza è stata rilevata in un’ampia maggioranza dei campioni di acqua potabile analizzati nell’ambito di indagini sull’uso dei pesticidi nel Paese.

Questo tipo di commercio si basa su una finzione giuridica: una sostanza considerata troppo pericolosa per la popolazione europea diventerebbe accettabile quando viene esportata verso Paesi con norme meno rigorose.

Tuttavia, i lavoratori agricoli e le comunità rurali sono proprio coloro che dispongono di meno strumenti per proteggersi. L’esposizione non riguarda soltanto chi spruzza il prodotto. Coinvolge anche i lavoratori delle piantagioni, le famiglie che vivono vicino ai campi, le comunità locali, i suoli, le falde acquifere, gli insetti impollinatori e le generazioni future.

Danni alla salute che non possono essere ridotti a una statistica

I pesticidi non producono tutti gli stessi effetti ed è opportuno evitare di attribuire automaticamente ogni malattia a una sostanza specifica. Tuttavia, l’accumulo degli allarmi è sufficiente a rendere insostenibile il discorso secondo cui basterebbe rispettare le etichette e le dosi raccomandate.

Le organizzazioni mobilitate denunciano intossicazioni acute, malattie croniche e tumori, soprattutto tra agricoltori, lavoratori agricoli e comunità rurali. Il paraquat, un erbicida storicamente associato a Syngenta, è al centro di procedimenti giudiziari negli Stati Uniti per un presunto legame con il morbo di Parkinson. Mentre centinaia di ricorrenti hanno rifiutato proposte di accordo, l’azienda continua a negare ogni responsabilità e sostiene che il prodotto sia sicuro se utilizzato secondo le istruzioni.

Il problema è anche politico: l’onere della prova ricade generalmente sulle vittime. Devono dimostrare l’esposizione, stabilire il nesso causale, identificare l’azienda responsabile e avviare procedimenti lunghi e costosi. La multinazionale, invece, può fare affidamento su équipe legali, esperti, filiali e catene di fornitura che rendono difficile individuare le responsabilità.

Il potere delle multinazionali non si ferma alle frontiere

La campagna sostenuta dal CETIM inserisce la mobilitazione contro Syngenta in una lotta più ampia: quella contro l’impunità delle imprese transnazionali. Un’azienda può avere sede in Svizzera, produrre in diversi Paesi, vendere in tutti i continenti e distribuire le proprie responsabilità tra differenti filiali. Le vittime, al contrario, restano spesso confinate in una giurisdizione locale e dispongono di risorse limitate.

È questo squilibrio che il progetto di trattato vincolante dell’ONU sulle imprese e i diritti umani cerca di correggere. Il processo è iniziato nel 2014, quando il Consiglio dei diritti umani ha istituito un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante. La dodicesima sessione di questo gruppo è prevista a Ginevra dal 12 al 16 ottobre 2026.

Secondo il CETIM e la Campagna mondiale, un trattato di questo tipo dovrebbe:

imporre alle imprese una responsabilità diretta in materia di diritti umani e ambiente;

consentire alle vittime di ottenere un risarcimento nel Paese in cui ha sede la società madre;

stabilire una responsabilità solidale tra società madre, filiali e subappaltatori;

far prevalere i diritti umani sugli accordi commerciali e sui meccanismi arbitrali;

proteggere contadini, lavoratori, sindacati e difensori dell’ambiente;

garantire l’accesso ai documenti e alle prove detenuti dalle imprese;

impedire a una multinazionale di sottrarsi alle proprie responsabilità invocando la personalità giuridica indipendente delle filiali.

Senza queste garanzie, gli obblighi di «due diligence» rischiano di trasformarsi in semplici esercizi amministrativi. Un’impresa potrà pubblicare una politica di responsabilità, individuare i rischi e promettere misure correttive senza che le persone coinvolte possano realmente citarla in giudizio o ottenere un risarcimento.

Cambiare il sistema, non soltanto un prodotto

La questione sollevata a Monthey non riguarda soltanto un determinato pesticida. Riguarda il modello agricolo nel suo insieme.

Nell’agricoltura industriale, le imprese vendono le sementi, i prodotti chimici e le soluzioni tecniche destinate a compensare le debolezze del sistema che esse stesse hanno contribuito a consolidare. Gli agricoltori diventano dipendenti da input costosi, mentre i rischi vengono trasferiti sulla società. La promessa di una sicurezza alimentare fondata sulla chimica nasconde spesso un’altra realtà: suoli impoveriti, perdita di biodiversità, indebitamento agricolo e crescente esposizione a sostanze tossiche.

Una transizione credibile non può consistere semplicemente nel sostituire un prodotto pericoloso con un altro leggermente meno pericoloso. È necessario rafforzare l’agroecologia, la ricerca pubblica indipendente, i circuiti locali, la sovranità sulle sementi e il reddito degli agricoltori.

Occorre inoltre che chi lavora nei campi non sia lasciato solo di fronte ai costi del cambiamento. Ridurre l’uso dei pesticidi richiede prezzi equi, sostegno tecnico e una politica agricola che smetta di favorire i modelli più dipendenti dall’industria chimica.

La mobilitazione di Monthey collega così tre lotte spesso presentate separatamente: la difesa dell’acqua, la salute dei lavoratori e delle popolazioni rurali e la democratizzazione dell’economia. Essa afferma che le decisioni industriali non possono essere abbandonate ai consigli di amministrazione, così come la riparazione dei danni non può dipendere dalla buona volontà delle imprese.

Il futuro trattato dell’ONU non sarà sufficiente, da solo, a trasformare l’agricoltura. Ma potrebbe modificare i rapporti di forza: garantire diritti esigibili alle vittime, rendere le società madri responsabili delle azioni delle proprie filiali e porre i diritti umani al di sopra degli interessi commerciali. Per questo la campagna contro le multinazionali è inseparabile dalla lotta contro Syngenta.

A Monthey, le persone manifestanti non chiedevano soltanto che lo stabilimento cambiasse le proprie pratiche. Contestavano il diritto di un sistema a produrre i pericoli qui, esportarli altrove e poi presentare ogni catastrofe come un incidente isolato.

«Né qui né altrove» significa esattamente questo: nessuna popolazione deve diventare una variabile di aggiustamento per garantire la redditività di una multinazionale.