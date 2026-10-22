Banca Ifis advisor nell’acquisizione del 75% di Euro Stampi da parte di HAIDLMAIR

Banca Ifis ha assistito i soci di Euro Stampi nell’operazione che ha portato il gruppo austriaco HAIDLMAIR ad acquisire il 75% della società marchigiana, specializzata nella progettazione e produzione di stampi a iniezione. L’operazione è stata seguita dalla divisione Fürstenberg, dedicata alle attività di Corporate & Investment Banking, in qualità di financial advisor esclusivo dei venditori.

Le cinque famiglie fondatrici di Euro Stampi manterranno complessivamente il 25% del capitale, con una partecipazione del 5% ciascuna, continuando ad accompagnare l’azienda nella nuova fase di sviluppo. Banca Ifis ha seguito l’intero processo, dalla strutturazione dell’operazione alla ricerca del partner internazionale, fino alle negoziazioni e al closing.

Fondata nel 1982 e con sede a Jesi, in provincia di Ancona, Euro Stampi è specializzata nella realizzazione di stampi a iniezione di medie e grandi dimensioni per il packaging e le tecnologie ambientali. L’azienda opera in oltre 40 Paesi, impiega più di 100 persone e dispone di una superficie produttiva superiore a 6.000 metri quadrati.

HAIDLMAIR, con sede a Nußbach, in Austria, è uno dei principali produttori di stampi a iniezione ad alte prestazioni, con una posizione di leadership europea nel segmento degli stampi per contenitori destinati alla logistica, cassonetti per la raccolta differenziata, pallet e altri manufatti in plastica di grandi dimensioni.

L’accordo punta a integrare le competenze industriali e le capacità produttive delle due aziende, ampliando l’offerta commerciale e rafforzandone la presenza sui mercati internazionali. Euro Stampi e HAIDLMAIR continueranno a operare come società e marchi indipendenti.

«L’operazione tra Euro Stampi e HAIDLMAIR testimonia la capacità di Banca Ifis, attraverso la divisione Fürstenberg, di mettere competenze specialistiche e conoscenza del tessuto produttivo italiano al servizio degli imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i percorsi di crescita, consolidamento e apertura internazionale delle loro imprese, con servizi profilati su misura che li accompagnino nelle sfide su mercati sempre più competitivi. Questa operazione evidenzia come oggi Banca Ifis sia un operatore bancario completo per i servizi alle imprese, capace di integrare credito, equity e advisory su operazioni straordinarie», ha dichiarato Cataldo Conte, responsabile Corporate & Investment Banking di Banca Ifis.

Il team Fürstenberg che ha gestito l’operazione è composto da Michele Nataloni, Alfredo Leonelli e Francesco Maggiori.

L’acquisizione si inserisce nel rafforzamento delle attività di investment banking di Banca Ifis, che dall’inizio del 2026 ha riunito sotto il marchio Fürstenberg le proprie attività di Corporate & Investment Banking. La divisione affianca alle operazioni di M&A i servizi di Equity Capital Markets, finanza strutturata ed equity investment, con l’obiettivo di accompagnare le imprese italiane nei processi di aggregazione, apertura del capitale e internazionalizzazione.

Costituito nel 2020, il team M&A della banca ha seguito finora oltre dieci società in operazioni straordinarie.