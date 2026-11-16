Banca Generali festeggia 20 anni in Borsa: titolo +655% e patrimoni a 122 miliardi

Vent’anni a Piazza Affari, con un titolo cresciuto del 655% e un patrimonio della clientela passato da 20,7 a 121,8 miliardi di euro. Banca Generali celebra il ventesimo anniversario della quotazione in Borsa Italiana con la tradizionale cerimonia del Ring the Bell a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Un’occasione per ripercorrere la trasformazione della banca, che da rete di promotori finanziari è diventata uno dei principali operatori italiani del private banking e della gestione patrimoniale.

Era il 15 novembre 2006 quando la banca controllata dal Gruppo Generali debuttava sul mercato azionario a un prezzo di collocamento di 8 euro per azione. All’epoca aveva una capitalizzazione inferiore a 900 milioni di euro, un flottante di circa il 28% e masse amministrate per 20,7 miliardi. Oggi, secondo i dati aggiornati al 30 settembre 2026, il patrimonio della clientela raggiunge 121,8 miliardi, mentre gli asset under investment superano gli 80 miliardi.

Il rendimento del titolo e il confronto con Piazza Affari

La crescita della banca si è accompagnata a una performance azionaria superiore a quella del settore finanziario italiano. Dal debutto in Borsa, il titolo Banca Generali ha guadagnato il 655%. Considerando anche i dividendi distribuiti, il rendimento totale lordo per gli azionisti raggiunge il 1.732%, equivalente a una crescita annualizzata del 15,65%.

Nello stesso periodo, l’indice MSCI Italy Financials, utilizzato come riferimento per il settore finanziario italiano, ha registrato un rendimento di circa il 100%, secondo i dati diffusi dalla banca e aggiornati al 13 novembre 2026.

Il percorso non è stato però lineare. Durante la crisi finanziaria internazionale, nel marzo 2009, il titolo aveva toccato un minimo storico di 1,925 euro. Da allora è iniziata una fase di recupero e crescita che ha portato la capitalizzazione a superare gli 8 miliardi di euro nell’agosto 2026. Nell’arco dei vent’anni, il valore di mercato della banca si è moltiplicato per otto.

Da rete di promotori a piattaforma di wealth management

La trasformazione del modello di business è uno degli elementi centrali della storia di Banca Generali. Nata come realtà focalizzata sui servizi bancari e sulla distribuzione di fondi di investimento, la società ha progressivamente ampliato la propria offerta alla consulenza patrimoniale, alla protezione della ricchezza familiare e ai servizi rivolti agli imprenditori.

L’evoluzione ha attraversato diverse fasi manageriali. Dopo il debutto in Borsa sotto la guida di Giorgio Girelli, Piermario Motta ha accompagnato la trasformazione della figura del promotore finanziario in quella del private banker. Dal 2016, con l’arrivo di Gian Maria Mossa alla guida del gruppo, la banca ha ulteriormente sviluppato il modello di consulenza e ampliato la gamma dei servizi.

Anche i numeri della rete raccontano questa trasformazione. I dipendenti sono passati dai 650 del 2006 agli attuali 1.366. I consulenti finanziari, inizialmente 1.884 e successivamente scesi a circa 1.200, sono oggi 2.504. Il patrimonio medio per banker è cresciuto da 11 a 48,6 milioni di euro.

Acquisizioni e nuovi servizi per gli imprenditori

Una parte importante dell’espansione è arrivata attraverso acquisizioni e integrazioni. Tra le operazioni realizzate figurano l’acquisizione del ramo italiano di BSI, l’ingresso di consulenti provenienti da Credit Suisse, l’acquisto di Nextam Partners e di Valeur Fiduciaria in Svizzera.

Nel 2025 l’operazione su Intermonte ha consentito a Banca Generali di estendere la propria attività all’investment banking, alla consulenza societaria e ai mercati dei capitali. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con la clientela imprenditoriale, offrendo servizi che vadano oltre la gestione del patrimonio personale.

Secondo i dati comunicati dalla banca, circa la metà della raccolta di oltre 7 miliardi di euro realizzata nel 2026 proviene proprio dalla clientela degli imprenditori.

Più recentemente, l’ampliamento internazionale è proseguito con Investlinx, società irlandese specializzata negli ETF a gestione attiva. Tra le iniziative collegate figura l’ETF Investlinx Valore Italia, dedicato alle società quotate con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro, nell’ambito del progetto PMI2Change.

Nel frattempo, la piattaforma di prodotti e servizi si è rafforzata anche attraverso l’hub lussemburghese dedicato ai fondi e alle gestioni collettive, che ha superato i 25 miliardi di euro, mentre le gestioni patrimoniali italiane valgono oltre 15 miliardi.

Mossa: «La Borsa ci ha accompagnato e spinto a crescere»

«Siamo felici di celebrare questo anniversario che ci ricorda, guardandoci indietro, l’incredibile percorso della nostra banca. La Borsa ci ha accompagnato e spinto a crescere e migliorarci ogni giorno», ha dichiarato Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali.

Il manager ha sottolineato il ruolo delle persone nella crescita dell’istituto: «Dietro questi numeri ci sono soprattutto le persone: clienti, banker e colleghi che hanno creduto in un progetto costruito sulla fiducia».

Guardando ai prossimi anni, Mossa ha indicato tra le sfide principali il rapporto con le nuove tecnologie e con l’intelligenza artificiale generativa, destinate a incidere sui servizi di consulenza e sulle modalità di relazione con la clientela.

Oggi Banca Generali serve oltre 382mila clienti, attraverso 58 filiali bancarie, quasi 190 uffici e una rete di oltre 2.500 consulenti finanziari. Il ventesimo anniversario della quotazione segna dunque non soltanto un traguardo finanziario, ma anche il consolidamento di un modello bancario che ha progressivamente spostato il proprio baricentro dalla distribuzione di prodotti alla gestione complessiva dei patrimoni.