“La forza dell’invisibile”: apre a Milano la mostra per gli 85 anni di Snam

È stata inaugurata questa mattina presso the energy house, la sede milanese di Snam, “La forza dell’invisibile”, la mostra interattiva che ripercorre i primi 85 anni dell’azienda attraverso le infrastrutture, le innovazioni e le persone che hanno accompagnato lo sviluppo energetico e industriale dell’Italia.

Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre all’amministratore delegato Agostino Scornajenchi e al presidente Alessandro Zehentner, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore al Bilancio del Comune di Milano Emmanuel Conte e il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri.

“Con questa mostra vogliamo rendere visibile l’importanza e la complessità del sistema che Snam gestisce, valorizzando il patrimonio di infrastrutture, competenze e persone che da 85 anni accompagna lo sviluppo dell’Italia e garantisce la sua sicurezza energetica”, ha commentato l’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi. “Un’eredità che è soprattutto una responsabilità verso il futuro: l’energia è un patto tra generazioni e abbiamo il dovere di costruire oggi, con lo stesso sguardo lungo di chi ci ha preceduto, ciò che servirà a chi verrà dopo di noi”.

Come suggerisce il titolo, “La forza dell’invisibile” racconta il ruolo di un’infrastruttura in gran parte nascosta, ma essenziale per garantire energia a famiglie ed imprese, ogni giorno. L’esperienza attiva del visitatore è al centro del percorso: leve, valvole, sensori di presenza, slider e comandi touch, attivano gli approfondimenti in una continua esplorazione, pensata per avvicinare il visitatore alla complessità del sistema che Snam gestisce nella maniera più coinvolgente possibile.

Il percorso interattivo si articola in cinque capitoli che raccontano il mondo Snam e la sua storia, dalle infrastrutture e le scoperte scientifiche allo sviluppo industriale del dopoguerra. Uno spazio speciale è dedicato al Dispacciamento di San Donato Milanese, “cervello” della rete nato nel 1962, che monitora in tempo reale oltre 130.000 parametri relativi a circa 3.000 impianti telecontrollati. Numerose immagini accompagnano la visita, mettendo al centro le persone, la formazione e l’evoluzione dei mestieri, svelando al pubblico i momenti più significativi della storia di Snam e delle donne e degli uomini che, generazione dopo generazione, hanno costruito, protetto e sviluppato un’infrastruttura fondamentale per il Paese.

L’inaugurazione della mostra, che prossimamente sarà aperta al pubblico, segue le celebrazioni per gli 85 anni di Snam che hanno avuto luogo il 30 ottobre scorso a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei ministri Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Andrea Abodi e Matteo Piantedosi e di numerosi rappresentanti di istituzioni e aziende. Fondata il 30 ottobre 1941 come Società Nazionale Metanodotti, Snam ha ideato, progettato e realizzato la metanizzazione dell’Italia, nel solco della guida e delle intuizioni di Enrico Mattei, che ne è stato Presidente dal 1949 fino alla sua scomparsa, nel 1962.

Oggi Snam opera lungo le diverse componenti del sistema gas – trasporto, stoccaggio e rigassificazione – gestendo una rete che supera i 38 mila chilometri in Italia e all’estero, una capacità di stoccaggio pari a un sesto dell’intera capacità dell’Unione Europea, e una capacità annua di rigassificazione pari a 28 miliardi di metri cubi. Un patrimonio infrastrutturale e di competenze che, a 85 anni dalla sua nascita, continua così a evolvere al servizio della sicurezza e dello sviluppo del sistema energetico italiano.