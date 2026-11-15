Una conversazione con Filippo Gallizia, fondatore e AD di Geomatrix

Contenuto a cura di Spreentech Ventures

Geomatrix è una delle startup innovative ad alto potenziale oggetto di investimento da parte di Spreentech Ventures. Ha il suo quartier generale a Bolzano, in una regione (il Trentino-Alto Adige) tra le più dinamiche e innovative d’Italia, che vanta un un tessuto produttivo di PMI, importanti abilitatori dell’innovazione come NOI Techpark e Trentino Sviluppo, acceleratori privati quali Industrio Ventures e la stessa Spreentech Ventures. In questa conversazione il fondatore e AD di Geomatrix, il serial entrepreneur Filippo Gallizia, spiega meglio cosa fa la startup e dove vuole andare.

Dottor Gallizia, prima di tutto cos’è Geomatrix?

Geomatrix è una startup innovativa che opera nel settore dei materiali plastici sostenibili con un approccio all’avanguardia, basato sul modello dell’economia circolare. È nata alla fine del 2024 e da allora è cresciuta rapidamente, sviluppando un solido e ricco network di connessioni territoriali, in primo luogo in Trentino-Alto Adige/Südtirol, dato che la nostra sede è a Bolzano. Peraltro quest’area nel complesso costituisce, al di là di alcune risorse materiali specifiche a noi necessarie, uno degli ecosistemi dell’innovazione più interessanti del paese.

Quali sono i punti di forza di Geomatrix?

Diversi. In primo luogo vorrei citare il fatto che il progetto è nato all’interno di Geomag, un’azienda di giocattoli che da tempo ha intrapreso – con successo – una strategia innovativa fortemente vocata alla sostenibilità nel mondo delle plastiche. Ciò significa che l’innovazione di Geomatrix è stata concepita dall’industria per l’industria, nell’ambito di un dipartimento di R&D con una vasta esperienza (quella di Geomag, appunto), e partendo da una conoscenza estremamente solida dei vincoli tecnologici e competitivi del mercato dei polimeri. Poi c’è la forza del team, costituito da veterani dell’ingegneria dei materiali, e pertanto ben consapevoli delle sfide tecnologiche da affrontare in questo settore.

A proposito di esperienza imprenditoriale: lei è uno dei motori dietro il successo di Geomag, è corretto?

In Geomag ho avuto l’opportunità di lavorare in una squadra di alto livello e, dal 2019, di guidare la transizione dai materiali tradizionali di derivazione fossile alle plastiche riciclate. Penso che quella sia stata un’esperienza di frontiera, e in effetti ne sono, ne siamo, tutti molto orgogliosi.

Com’è nata Geomatrix?

C’è stata una prima fase di sviluppo tecnico che abbiamo portato avanti, grazie al supporto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) di Lugano. Dopo aver validato importanti risultati di progetto e ottenuto anche un brevetto, abbiamo voluto “spiccare il volo”, per così dire, e intraprendere un cammino in completa autonomia, in modo da poter attrarre talenti e risorse economiche senza condizionamenti, oltre a scegliere un territorio particolarmente favorevole per la nostra impresa, ossia il già citato Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Quali sono le specificità dei vostri polimeri?

Il nostro composto, fatto di plastiche riciclate, legno di scarto e additivi naturali, è pronto per sostituire alcuni dei polimeri tradizionali di origine fossile più usati, come il polipropilene, il polietilene e l’ABS. E lo può fare con prestazioni e caratteristiche estetiche simili, a un prezzo competitivo, senza necessità di investire in nuovi stampi. Questo ci ha permesso di realizzare con successo oltre trenta PoC con uno sforzo molto limitato da parte dei nostri clienti.

Com’è il vostro rapporto con l’industria del legno, che è particolarmente forte in Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove siete basati?

È senz’altro un rapporto molto stretto, sin dall’inizio. Basti pensare che ci siamo insediati qui proprio perché Hans Kaufmann, il presidente dell’Unione delle Segherie dell’Alto Adige, ha subito colto nel nostro progetto un forte potenziale di upcycling dei sottoprodotti della filiera del legno, e ci ha esortati a presentarci a un bando del NOI Techpark di Bolzano a supporto delle startup innovative. Devo dire che stiamo ricevendo molto sostegno dagli operatori del settore legno, che guardano con interesse a quello che facciamo; ciò ci conferma che siamo sulla strada giusta.

Ha investito in voi anche Spreentech Ventures, acceleratore e investitore specializzato nell’innovazione green. Che giudizio dà dell’ecosistema trentino dell’innovazione?

Che il Trentino abbia la sostenibilità nel suo DNA, e quindi anche nel suo ecosistema dell’innovazione, è evidente. Siamo piuttosto radicati qui, e abbiamo delle collaborazioni che per noi sono molto importanti, con diversi attori del territorio. Uno è l’Università degli Studi di Trento, che tra l’altro è stata la prima in Italia a creare un dipartimento di scienza dei materiali. E poi c’è l’acceleratore e investitore Spreentech Ventures, un player fondamentale di questo ecosistema, che ha creduto in noi e ci sta supportando coinvolgendoci in varie iniziative, molto utili per ampliare il nostro network.

Quali sono state le tappe del percorso imprenditoriale di Geomatrix?

Abbiamo deciso di dedicare i nostri primi 4-5 anni a due obiettivi principali: uno, portare a termine una serie di progetti innovativi così da consentire ai nostri compositi di rispondere alle specifiche di settori industriali per noi strategici, e nei quali finora sarebbe stato impensabile poter usare materiali simili ai nostri; due, far crescere e consolidare l’attività dell’unità di Bolzano, che poi verrà replicata in altre aree d’Europa dove abbiamo già individuato i fondamentali per poter operare: presenza di materia prima vegetale e prossimità di industrie di trasformazione nel settore plastica.

Torniamo al prodotto. A quali industrie vi rivolgete?

In linea di massima ci rivolgiamo ai settori industriali interessati alla transizione a polimeri di origine non fossile. Pensiamo quindi all’automotive, settore che deve fare i conti con le nuove norme dell’UE sul fine vita dei veicoli; al packaging di alta gamma, in particolare nella cosmetica (altro settore in cui le norme UE spingono per la sostituzione dei polimeri basati su fonti fossili); ai prodotti per le attività outdoor, come le calzature tecniche; e poi elettrodomestico, domotica, stationary, componenti industriali e segmento agrifood. Senza dimenticare l’edilizia, dove c’è la leva dei Criteri Ambientali Minimi.

C’è un traguardo Geomatrix di cui lei è particolarmente orgoglioso?

La nostra è un’azienda giovane ma sono stati mesi di attività molto intensi, perciò è difficile rispondere a questa domanda. Lato applicativo, la fornitura di penne per il NOI Techpark che è in consegna proprio in questi giorni, e che vale un particolare riconoscimento “locale” per il nostro lavoro e i nostri materiali. Lato innovazione, RENATEC finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano per un progetto che portiamo avanti con un’eccellenza della ricerca internazionale come il Fraunhofer e con il Gruppo Santini, nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e che consiste nel recupero e riuso delle reti antigrandine dei meleti. Perché è un progetto emblematico di quel modello circolare territoriale a cui puntiamo da sempre.

Quali sono le prossime mosse di Geomatrix?

È arrivato il momento di rafforzare la nostra struttura commerciale e di sviluppare il business. Abbiamo previsto un secondo aumento di capitale per la seconda metà dell’anno prossimo, destinato in gran parte a capex industriale, da affiancare a un finanziamento Smart&Start Italia di circa un milione, già in portafoglio. Questo ci permetterà di irrobustire la parte industriale.

C’è un case study che si sente di condividere?

Proprio pochi mesi fa, a maggio, abbiamo consegnato in Canton Ticino 8mila trappole per coleotteri giapponesi (popillia japonica), realizzate chiavi in mano: Geomatrix si è occupata dell’intero processo, dalla progettazione del prodotto e dello stampo alla produzione del pezzo finale, in soli cinque mesi. Si è trattato di una commessa che ha dato l’opportunità di dimostrare le capacità del nostro team di ingegneri e dei nostri partner sul territorio.

Geomatrix, lo abbiamo detto prima, è nata con una forte dimensione internazionale…

Esatto. Del resto il progetto da cui è scaturita Geomatrix è nato in Svizzera, e inizialmente è stato realizzato, appunto, con il supporto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) di Lugano e finanziamenti InnoSuisse. Continuiamo ad avere un legame forte con Lugano, siamo basati in Trentino-Alto Adige/Südtirol, regione geograficamente e culturalmente vicina all’area DACH, e collaboriamo con l’Università di Trento, un ateneo davvero internazionale.

State cercando nuovi partner finanziari e industriali?

Si, entrambe le cose. Proprio in vista del prossimo aumento di capitale siamo in una fase di contacting di fondi e aziende che già in passato avevano manifestato interesse nei nostri confronti. È una fase importante, in effetti, perché un partner industriale potrebbe senz’altro essere un’opportunità significativa di accelerazione per noi.