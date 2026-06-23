Alla Next Horizons Building Conference spazio alla visione dei giovani imprenditori

Contenuto a cura di Spreentech Ventures

La Next Horizons Building Conference che si terrà il 24 giugno a Rovereto darà grande spazio alla visione di giovani imprenditori che, con la loro capacità di immaginare e innovare, stanno cambiando il settore delle costruzioni e la società nel suo complesso. Non potrebbe essere altrimenti considerando che a organizzare l’iniziativa è Spreentech Ventures, acceleratore e investitore in startup green con focus sull’edilizia. Curatore è l’analista Gabriele Catania.

Uno dei relatori è Fabio Amicarelli, che ha fondato (insieme alla collega Ena Lloret-Fritschi), la startup svizzera Foldcast. Amicarelli interverrà alla sessione pomeridiana di pitch della Next Horizons Building Conference, presentando appunto le soluzioni di frontiera di Foldcast, startup deeptech con sede a Lugano specializzata nello sviluppo di sistemi di casseratura in carta riciclabile per la produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo a basse emissioni. Combinando progettazione computazionale, ottimizzazione strutturale e fabbricazione digitale, la tecnologia Foldcast consente di ridurre fino al 50% il consumo di calcestruzzo e fino al 40% le emissioni di CO₂ rispetto alle soluzioni convenzionali, offrendo al contempo una maggiore libertà progettuale e design architettonici distintivi.

«Per noi di Foldcast è un grande onore partecipare alla Next Horizons Building Conference e confrontarci con alcuni dei protagonisti dell’innovazione nel settore delle costruzioni – osserva Fabio Amicarelli, che di Foldcast è anche AD –. Crediamo che la transizione verso un’edilizia più sostenibile richieda non solo nuove tecnologie, ma anche nuove visioni e una forte collaborazione tra ricerca, industria e imprenditorialità. Iniziative culturali di spessore come questa sono fondamentali per accelerare tale cambiamento».

Un’altra realtà che presenterà le sue soluzioni e il suo know-how è RUMA, startup innovativa che promuove pratiche di sostenibilità ambientale e sociale attraverso ricerca scientifica, tecnologia e rigenerazione territoriale. Grazie a un team di ecologi, forestali, agronomi, progettisti ecc., affianca enti e aziende nei processi di rigenerazione, offrendo un supporto solido, trasparente e orientato all’impatto. Da non perdere poi l’intervento di B2 Labtech, che si occupa di illuminazione adattiva e circadiana basata su intelligenza artificiale per migliorare benessere, performance e sostenibilità negli ambienti indoor.

Interverranno poi i rappresentanti di tech companies emergenti. È il caso di Alberto Marri, AD e cofondatore di Astreo. Specializzata nel monitoraggio e nell’ottimizzazione dei consumi energetici delle PMI industriali, la tech company ha uffici a Bologna (presso il BI-REX) e a San Benedetto del Tronto, è attiva in tutta Italia e di recente è sbarcata in Svizzera. Marri interverrà alla tavola rotonda dedicata all’energia (ore 15:50), uno dei momenti più attesi della Next Horizons Building Conference. «L’edilizia così come il manifatturiero italiani sono apprezzati in tutto il mondo per la loro eccellenza, ma hanno un tallone d’Achille: l’alto costo dell’energia – spiega l’imprenditore –. L’Italia è storicamente un importatore netto di energia, ma i recenti shock energetici causati da accadimenti geopolitici come la guerra in Iran (e anche il trend globale dell’elettrificazione) hanno aggravato questa nostra vulnerabilità. Occorre agire, con politiche a 360° di medio e lungo periodo, ma anche nell’immediato, ad esempio attraverso tecnologie in grado di ridurre i consumi delle PMI e degli edifici».