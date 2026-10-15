Visa e BPER rafforzano la partnership per l’innovazione nei pagamenti digitali

Visa, tra i leader mondiali nei pagamenti digitali, e BPER, uno dei principali gruppi bancari in Italia, rafforzano la loro partnership strategica con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi e migliorare l’esperienza dei clienti attraverso soluzioni semplici, sicure e sempre più integrate nell’ecosistema digitale. La collaborazione si inserisce nel percorso di innovazione del Gruppo BPER e contribuisce ad ampliare le opportunità di sviluppo dell’offerta, in un contesto in cui i pagamenti assumono un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana di persone e imprese.

Grazie a questa partnership, BPER potrà avvalersi delle competenze di Visa per sviluppare nuovi servizi rivolti a consumatori e aziende, con particolare attenzione alla sicurezza, alla digitalizzazione e alle nuove modalità di acquisto. L’obiettivo è tradurre l’innovazione in benefici concreti per i clienti, semplificando l’accesso e l’utilizzo dei servizi nei diversi momenti della giornata.

BPER e Visa stanno dedicando particolare attenzione al mondo dei più giovani, con l’intento di adattare l’offerta alle nuove abitudini di consumo delle nuove generazioni, per i quali mobilità, semplicità e immediatezza rappresentano elementi distintivi.

Le soluzioni in fase di sviluppo puntano a rendere i pagamenti sempre più fluidi, integrati in diversi contesti e in grado di rispondere alle aspettative di una clientela che sceglie servizi bancari e strumenti di pagamento completamente digitali, dall’apertura del conto all’utilizzo di carte Digital Only, un segmento composto in larga parte da utenti “nativi digitali”.

Acquisti online e pagamenti con dispositivi indossabili

Fra le aree della collaborazione figura l’implementazione di Click to Pay, la soluzione per i pagamenti online proposta da Visa che semplifica il checkout presso gli esercenti aderenti, riducendo la necessità di inserire manualmente i dati della carta per ciascuna spesa. L’obiettivo è rendere più fluida l’esperienza nella fase conclusiva del pagamento, coniugando semplicità d’uso e sicurezza.

La partnership prevede inoltre l’abilitazione dei pagamenti tramite dispositivi indossabili compatibili, consentendo ai clienti di acquistare in modo semplice e immediato. Queste soluzioni hanno l’obiettivo di ampliare le modalità per effettuare delle transazioni, integrandole nei diversi contesti della vita quotidiana.

Nuove carte per servizi rapidi, sicuri e intuitivi

Nell’ambito del percorso di digitalizzazione dell’offerta, BPER introdurrà inoltre una carta di debito digital first, su circuito Visa, pensata per una clientela che predilige un’esperienza bancaria completamente digitale, dall’apertura del conto all’operatività giornaliera. La carta, disponibile esclusivamente in formato virtuale, può essere utilizzata appena completate le procedure di emissione e attivazione.

“Con questo accordo riaffermiamo il nostro impegno per la continua innovazione dei pagamenti digitali in Italia”, ha dichiarato Stefano M. Stoppani, country manager di Visa Italia. “Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con un partner come BPER, con il quale condividiamo una visione incentrata sul valore per il cliente e sulla capacità di offrire strumenti innovativi e sicuri per cogliere le opportunità della trasformazione digitale nei prossimi anni”.

“Vogliamo rafforzare il ruolo di BPER come protagonista dell’innovazione e affermarci tra i leader dei pagamenti digitali in Italia. Nel nostro percorso di digitalizzazione, il pagamento diventa sempre più un’esperienza che accompagna le persone nelle loro scelte: renderla semplice, sicura e integrata è una parte essenziale della nostra evoluzione. L’ampliamento della collaborazione con Visa rappresenta un ulteriore tassello di questo cammino e ci permette di sviluppare nuove opportunità per i clienti. Il nostro obiettivo è tradurre l’innovazione in servizi utili e accessibili, contribuendo all’evoluzione di questo specifico settore nel Paese”, ha aggiunto Maurice Lisi, responsabile direzione digital business, marketing and payments di BPER.