Si è conclusa a Napoli la seconda edizione di Up2Stars, il programma di accelerazione promosso da Intesa Sanpaolo, volto a sostenere le startup italiane innovative. L’iniziativa, ospitata presso l’Università Federico II, ha registrato in due anni oltre 1.000 candidature, selezionando 80 startup e organizzando 8 Demo Day che hanno coinvolto più di 250 tra aziende, investitori e venture capitalist. In quest’ultima edizione, dodici startup italiane hanno presentato i loro progetti alla Silicon Valley, interagendo con imprenditori e finanziatori statunitensi grazie alla collaborazione con INNOVIT.

L’evento conclusivo, supportato da Visa, ha visto interventi di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, e Giuseppe Nargi di Intesa Sanpaolo, che hanno sottolineato il ruolo dell’innovazione come motore di crescita. Successivamente, alcune startup accelerate da Up2Stars, tra cui Joule e Plino, hanno raccontato la loro esperienza e i traguardi raggiunti, tra cui nuove partnership commerciali. A chiudere, gli interventi di esperti come Alberto Acito da San Francisco e Anna Roscio di Intesa Sanpaolo, che hanno discusso le prospettive di sviluppo tecnologico per le giovani imprese italiane.

Il programma di Intesa Sanpaolo offre supporto concreto alle startup, anche grazie a partner come Microsoft, Cisco, e Gellify, con un valore di servizi stimato a 2,2 milioni di euro. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Università Federico II e altri centri di ricerca, il programma facilita il trasferimento tecnologico verso le PMI, favorendo l’innovazione e la transizione digitale nel contesto del PNRR.