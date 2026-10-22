Intesa Sanpaolo, 40 startup accelerate con Up2Stars e 300mila euro ai progetti green

Quaranta startup accompagnate in un percorso di accelerazione e tre progetti dedicati alla transizione ecologica premiati con contributi da 100mila euro ciascuno. È il bilancio presentato da Intesa Sanpaolo a Torino, nel corso dell’evento conclusivo della terza edizione di Up2Stars e della quarta edizione di In Action ESG CLIMATE, i due programmi del gruppo bancario dedicati rispettivamente allo sviluppo delle imprese innovative e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, ospitata nel Grattacielo Intesa Sanpaolo, ha riunito le startup selezionate e i rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione. Entrambi i programmi sono realizzati in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Up2Stars è promosso dalla Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, mentre In Action ESG CLIMATE fa capo a Intesa Sanpaolo Assicurazioni, guidata da Virginia Borla.

Tre startup premiate per l’innovazione ambientale

Tra i 231 progetti candidati a In Action ESG CLIMATE sono state selezionate tre realtà, destinatarie di un contributo di 100mila euro ciascuna.

Rarearth, con sede a Monte San Vito, in provincia di Ancona, sviluppa un processo per il recupero delle terre rare contenute nei magneti a fine vita, con l’obiettivo di produrre nuovi magneti ad alte prestazioni attraverso il riciclo dei materiali.

Pipein, startup torinese, è stata premiata per Waterguard, un sistema che utilizza robotica e tecnologie di intelligenza predittiva per individuare e ridurre le perdite nelle condotte idriche sommerse o pressurizzate.

Voidless, di Milano, propone invece una tecnologia per produrre in tempo reale imballaggi su misura per ciascun ordine, riducendo il consumo di materiali, gli sprechi e i costi logistici.

Dal lancio nel 2022, In Action ESG CLIMATE ha raccolto oltre 600 candidature, premiato 14 progetti e assegnato contributi per più di 2 milioni di euro.

Up2Stars: 500 candidature e 40 startup selezionate

La terza edizione di Up2Stars, avviata nel giugno 2025, ha ricevuto 500 candidature e selezionato 40 startup, dieci per ciascuno dei quattro ambiti individuati come prioritari: nuovi materiali, robotica, aerospazio e Design Tech.

Le imprese hanno partecipato gratuitamente a un percorso di accelerazione curato da Factory Plus, con attività di formazione, mentorship e incontri specialistici. Il programma si è avvalso della collaborazione di ELITE, Digit’Ed, Microsoft e INNOVIT.

I progetti sono stati presentati in quattro Demo Day, realizzati con il sostegno di Visa, e hanno riguardato settori che comprendono economia circolare, intelligenza artificiale, manifattura digitale, automazione industriale, salute ed edilizia.

La distribuzione territoriale conferma una forte concentrazione delle startup innovative nel Nord Italia, dove ha sede il 75% delle realtà selezionate. La Lombardia conta 16 startup, di cui 13 a Milano, che si conferma uno dei principali poli italiani per le tecnologie avanzate. Sono presenti anche imprese provenienti da Campania, Marche e Puglia.

Un miliardo di finanziamenti in dieci anni

Nelle tre edizioni di Up2Stars, Intesa Sanpaolo ha raccolto complessivamente 1.500 candidature e accompagnato 120 startup attraverso i percorsi di accelerazione.

Il sostegno prosegue anche nelle fasi successive alla formazione. Sono 62 le startup entrate nelle Lounge ELITE Intesa Sanpao