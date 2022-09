ONU: L’obiettivo zero-carbonio sarà raggiunto entro il 2050?

29 Settembre 2022

Se vogliamo raggiungere l’obiettivo zero-carbonio entro il 2050, la crisi energetica non sarà una sfida per raggiungere il nostro obiettivo. Lo afferma una relazione pubblicata oggi dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) in vista dei colloqui critici sul clima in occasione della COP27.

La relazione, che si basa sui contributi di esperti internazionali e scienziati di tutta Europa, Nord America e Asia centrale, individua una serie di soluzioni tecnologiche e politiche per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, nonostante le attuali crisi energetiche e geopolitiche.

Gli scienziati ritengono che gli investimenti nell’energia in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) dovrebbero aumentare dall’1,24% nel 2020 al 2,05% annuo dal 2025 al 2050. Ciò valuta l’investimento necessario tra 44,8 e 47,3 trilioni di dollari entro il 2050, con eventuali ulteriori ritardi nell’adozione delle misure aggiunti al conto.

Come dimostrano i costi esponenziali degli eventi climatici estremi registrati quest’estate e negli ultimi anni, l’inazione ha un costo molto più alto per la società.

Olga Algayerova, segretaria esecutiva dell’UNECE, ha detto: “L’inazione è una scelta politica che porterà a sfide maggiori, forse insormontabili, in futuro. Solo un’azione coraggiosa, immediata e sostenuta può ‘decarbonizzare’ l’energia in tempo per evitare un disastro climatico. Questa relazione è un triste promemoria del fatto che maggiori investimenti nei combustibili fossili convenzionali sono un’illusione quando esistono tecnologie sostenibili a basso tenore di carbonio o zero. I governi dovrebbero adottare quadri politici a sostegno della neutralità delle emissioni di carbonio e creare un terreno di gioco paritario per finanziare una transizione equa verso sistemi energetici a emissioni zero”.

Attualmente, oltre l’80% della matrice energetica primaria nella regione della Commissione economica per l’Europa (UNECE) si basa su combustibili fossili. I modelli climatici indicano che le attuali azioni nazionali e gli obiettivi climatici internazionali stabiliti nell’accordo di Parigi e nella COP26 non raggiungono l’obiettivo zero-carbonio e limitano il riscaldamento globale solo a 1,5 – 2 °C.

Gli obiettivi: saranno raggiunti?

Per raggiungere l’obiettivo zero-carbonio, la relazione afferma che la regione UNECE deve:

Diversificare l’approvvigionamento di energia primaria e finale con tutte le tecnologie a basso e a zero emissioni di carbonio;

Accelerare la graduale eliminazione dei combustibili fossili;

Scalare l’elettrificazione di tutti i settori con particolare attenzione alle energie rinnovabili e all’energia nucleare. Sarà necessario sviluppare nuove forme di stoccaggio di energia (elettrica, meccanica, termica, chimica) per ridurre la necessità di backup di energia fossile;

Sviluppare la capacità di sostenere l’innovazione diffusa delle tecnologie a basso e a zero emissioni di carbonio, quali la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio (CCUS), l’idrogeno e l’energia nucleare avanzata.

Sfide a lungo termine che, pur non comprendendo più il carbonio, continuano a comprendere l’energia nucleare.

Questa pubblicazione, il primo modello del sistema energetico gestito dalla regione delle Nazioni Unite nel 2022, si basa sulle raccomandazioni del progetto UNECE Sustainable Energy Pathway e sul progetto UNECE Carbon Neutrality. Il progetto sostiene gli sforzi dei paesi per raggiungere l’obiettivo zero-carbonio e attirare investimenti in progetti di infrastrutture pulite.

“La resilienza energetica è fondamentale quando le persone della regione UNECE calcolano il costo dell’aumento delle bollette energetiche. La nostra regione sta affrontando una serie di crisi, tra cui la pandemia di COVID-19, le conseguenze del cambiamento climatico e le crisi geopolitiche in corso, che rappresentano tutte una sfida importante per l’attuale sistema energetico, esponendo le loro vulnerabilità e fragilità. Dobbiamo concentrare collettivamente gli sforzi, le risorse e le competenze per affrontare la varietà di crisi in modo integrato. Il Comitato per l’energia sostenibile offre una piattaforma unica per farlo”, ha affermato Charlotte Griffiths, direttore ad interim della Divisione Energia Sostenibile.

Se l’energia sostenibile potrebbe effettivamente ridurre il consumo di carbonio, rimane il dubbio sull’uso dell’energia nucleare come soluzione alternativa, che tutto è altro che energia rinnovabile, e tanto pericolosa quanto il carbonio.

GreenPeace aveva denunciato, già due anni fa, che le centrali nucleari “creano scorie nucleari pericolose per la salute e l’ambiente che impiegano centinaia di anni per degradarsi, e gli incidenti nucleari rovinano vastissime regioni”. Inoltre, “i reattori nucleari hanno molteplici minacce come terremoti, inondazioni, fenomeni climatici estremi o invecchiamento, e la stessa gestione dell’industria nucleare e degli incidenti, per i quali non sono preparati. Gran parte dei reattori nucleari superano l’età della loro vita di progettazione. In Europa, ci sono 25 reattori con più di 35 anni di funzionamento”.

L’energia nucleare è inquinante. Produce scorie radioattive che rimangono attive per centinaia di migliaia di anni, senza che attualmente vi siano opzioni in grado di dimostrare che rimarranno isolate e durante le quali devono essere stoccate e gestite in modo adeguato.

È davvero una soluzione per salvaguardare l’ambiente o semplicemente un modo per mantenere intatto l’obiettivo zero-carbonio entro il 2050, senza pensare realmente all’ambiente?