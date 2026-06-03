India e Stati Uniti: il vero negoziato riguarda l’ordine mondiale che verrà

Mentre osservatori e mercati concentrano l’attenzione sul nuovo round di negoziati commerciali tra India e Stati Uniti in corso a New Delhi dal 1° al 4 giugno, la vera partita in gioco è probabilmente un’altra. Dietro tariffe, accesso ai mercati e cooperazione economica si intravede infatti una questione ben più rilevante: fino a che punto l’India è disposta a integrarsi nell’architettura strategica che Washington sta cercando di costruire per affrontare la competizione con la Cina e ridefinire i futuri equilibri internazionali?

La delegazione americana, guidata dal capo negoziatore Brendan Lynch, e quella indiana, coordinata dal Dipartimento del Commercio, sono impegnate nella definizione di un accordo commerciale provvisorio (“Interim Agreement”) destinato a preparare il terreno per un più ampio Bilateral Trade Agreement (BTA).

Sul tavolo vi sono questioni apparentemente tecniche: accesso ai mercati, misure non tariffarie, facilitazione doganale, promozione degli investimenti e cooperazione in materia di sicurezza economica. Tuttavia, limitarsi all’analisi delle materie formalmente oggetto dei colloqui significherebbe perdere di vista il vero significato politico dell’incontro.

Il primo elemento che merita attenzione è una contraddizione solo apparentemente secondaria. Mentre Washington dichiara di voler approfondire il partenariato economico con l’India, continua contemporaneamente a mantenere e sviluppare strumenti di pressione commerciale, inclusi meccanismi riconducibili alle procedure Section 301 e alla minaccia di ulteriori misure tariffarie.

La questione centrale non è quindi l’esistenza del negoziato, bensì la coesistenza di due dinamiche opposte: da una parte la volontà di rafforzare la cooperazione economica; dall’altra il mantenimento di strumenti coercitivi destinati a preservare il vantaggio negoziale americano.

Questa apparente incongruenza porta a una domanda più interessante di qualsiasi comunicato ufficiale:

Se Washington considera realmente l’India uno dei pilastri della propria strategia indo-pacifica, perché esercitare simultaneamente nuove pressioni commerciali proprio nel momento in cui cerca di consolidare il rapporto bilaterale?

La risposta non va ricercata nei dettagli del negoziato, bensì nel contesto geopolitico più ampio.

Gli Stati Uniti si trovano oggi nella necessità di consolidare una rete di partner economici e strategici capaci di sostenere il progressivo ridisegno delle catene globali del valore. La competizione con la Cina non riguarda esclusivamente aspetti militari o diplomatici: riguarda soprattutto tecnologia, manifattura avanzata, controllo delle filiere critiche, semiconduttori, energia e materie prime strategiche.

Tuttavia, tale urgenza non deriva esclusivamente dalla competizione con Pechino. Essa è alimentata anche dalle crescenti incertezze che attraversano il sistema delle alleanze occidentali.

Alcuni segnali provenienti dall’Europa, comprese le recenti riflessioni emerse nel dibattito energetico italiano sul futuro delle sanzioni a Mosca e sulla sostenibilità delle attuali politiche energetiche europee, suggeriscono che la compattezza occidentale non possa più essere considerata un dato acquisito.

In questo contesto, assumono rilievo anche le dichiarazioni del CEO di ENI, Claudio Descalzi, che ha recentemente richiamato l’attenzione sulla necessità di riconsiderare, nel medio periodo, l’assetto delle forniture energetiche e il quadro delle restrizioni verso la Russia. Al di là del merito delle posizioni espresse, il punto analiticamente rilevante è che tali interventi provengono da attori centrali del sistema energetico europeo e non più soltanto da ambiti politici o accademici.

Se questo tipo di riflessioni dovesse tradursi progressivamente in un ripensamento operativo delle politiche energetiche europee, lo scenario risultante avrebbe implicazioni che vanno ben oltre il mercato dell’energia. Esso inciderebbe direttamente sulla coesione strategica del blocco occidentale e sulla capacità degli Stati Uniti di mantenere un fronte compatto nei confronti della Russia.

Se le importazioni energetiche russe dovessero progressivamente tornare a essere oggetto di discussione operativa in Europa, l’impatto non si limiterebbe al solo equilibrio euro-russo. Una normalizzazione, anche parziale, avrebbe infatti conseguenze dirette sia per Washington sia per Pechino.

Per gli Stati Uniti, essa ridurrebbe l’efficacia di uno dei principali strumenti di pressione economica costruiti nei confronti della Russia dopo il conflitto ucraino, indebolendo la coesione strategica del blocco occidentale. Per la Cina, al contrario, potrebbe rappresentare un riequilibrio parziale dei rapporti energetici tra Mosca e Pechino, riducendo la dipendenza russa dal mercato cinese e modificando la struttura delle interdipendenze energetiche eurasiatiche.

In altre parole, una normalizzazione energetica tra Europa e Russia potrebbe produrre un effetto paradossale: indebolire contemporaneamente uno strumento di pressione strategica statunitense e una delle principali leve di influenza economica costruite da Pechino nei confronti di Mosca.

È anche alla luce di queste dinamiche che il negoziato tra India e Stati Uniti assume una dimensione più ampia. Per Washington, consolidare il rapporto con New Delhi significa non soltanto rafforzare la propria presenza nell’Indo-Pacifico, ma anche prepararsi a un contesto internazionale nel quale gli attuali equilibri energetici, economici e geopolitici potrebbero rivelarsi meno stabili e prevedibili di quanto appaiano oggi.

In questo quadro, il rafforzamento del partenariato con l’India assume un valore che va ben oltre il commercio. Esso diventa parte di un più ampio tentativo di consolidare una rete di attori capaci di sostenere l’architettura geopolitica statunitense in una fase caratterizzata da crescenti tensioni sistemiche.

L’India, tuttavia, non sembra intenzionata ad assumere il ruolo che molti osservatori occidentali vorrebbero attribuirle.

La leadership indiana continua infatti a perseguire una linea di autonomia strategica che costituisce uno dei tratti distintivi della sua politica estera. L’obiettivo non è scegliere definitivamente tra Washington, Mosca o Pechino, bensì massimizzare il proprio spazio di manovra tra i diversi poli di potere emergenti.

Proprio per questo motivo l’India affronta il negoziato da una posizione profondamente diversa rispetto a quella americana. Per Washington il rafforzamento dei rapporti economici con New Delhi risponde a una necessità strategica immediata. Per l’India, invece, il rapporto con gli Stati Uniti rappresenta una delle diverse opzioni disponibili all’interno di una strategia più ampia.

Da questo punto di vista, la situazione internazionale attuale risulta particolarmente favorevole agli interessi indiani.

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina restano segnate da una competizione crescente, ma nessuna delle due potenze può permettersi una vera separazione economica. La narrativa dello scontro frontale continua infatti a convivere con una realtà caratterizzata da profonde interdipendenze industriali, finanziarie e commerciali. Washington e Pechino sono contemporaneamente rivali strategici e partner indispensabili.

Parallelamente, la Russia continua a rappresentare un attore essenziale per numerosi equilibri regionali, mentre il Medio Oriente attraversa una fase di trasformazione che potrebbe produrre effetti significativi sia sulle rotte energetiche sia sugli assetti di sicurezza regionali.

Per New Delhi tutto ciò rappresenta un incentivo ulteriore a mantenere una posizione di equilibrio. Più aumenta la competizione tra i grandi attori globali, maggiore diventa il valore strategico della capacità indiana di dialogare contemporaneamente con Washington, Mosca, le monarchie del Golfo e numerosi Paesi del Sud Globale.

L’errore più comune consiste nel considerare i colloqui di New Delhi come un evento isolato. In realtà essi si inseriscono all’interno di un sistema di interdipendenze estremamente complesso, nel quale le decisioni commerciali sono spesso il riflesso di esigenze strategiche molto più profonde.

Osservato da questa prospettiva, il negoziato commerciale in corso non appare come un semplice confronto tariffario. Esso rappresenta piuttosto un test sulla capacità degli Stati Uniti di attrarre l’India all’interno della propria architettura economica senza compromettere quella libertà di manovra che New Delhi considera essenziale per il proprio futuro.

In definitiva, il negoziato di New Delhi non rappresenta soltanto un passaggio nelle relazioni economiche tra due grandi democrazie. Esso costituisce un test sulla capacità degli Stati Uniti di trasformare la propria rete di partenariati in un vero sistema geopolitico e, al tempo stesso, sulla volontà dell’India di preservare quella autonomia strategica che da decenni rappresenta il fondamento della sua politica estera.

Le risposte non arriveranno dai comunicati ufficiali né dalle dichiarazioni dei negoziatori. Emergeranno piuttosto dalle scelte che New Delhi compirà nei prossimi mesi nei confronti di Washington, Mosca e Pechino.

È lì che si misurerà il vero significato del vertice di giugno.

Ed è lì che inizierà a delinearsi una parte importante dell’ordine internazionale che verrà.