Videoclip Italia Awards: una fotografia del videoclip italiano a Venezia81

3 Settembre 2024

Come funziona l’industria del videoclip in Italia oggi? Chi sono i suoi protagonisti e le sue protagoniste? Come si arriva a produrre un videoclip di successo nel 2024? Come e dove si fa networking?

Con i suoi incontri diffusi sul territorio nazionale Videoclip Italia Awards è ormai da tre anni lo spazio in cui queste domande possono essere rivolte a professionisti/e del settore. La cerimonia annuale, con i suoi momenti di dibattito e di approfondimento con i maggiori esperti e professionisti, e naturalmente i suoi premi (una ventina, per dare riconoscimento a tutte le categorie professionali impiegate nei videoclip), permette oggi di scattare una fotografia dello stato attuale di questa forma d’arte spesso precaria e bistrattata, pur rimanendo fondamentale in termini di sperimentazione linguistica e formazione professionale nell’ambito audiovisivo.

Giusto un anno prima della nascita dei Videoclip Italia Awards il Ministero della Cultura ha accolto inoltre la richiesta di equiparare questa forma d’arte agli altri prodotti audiovisivi che godono del tax credit, garantendo da quel momento le stesse agevolazioni fiscali previste dalla Legge Franceschini per film, videoarte e videogiochi.

In attesa della quarta edizione, la prima ad essere ospitata a Milano, gli organizzatori dei VIA illustreranno la sua storia e le prospettive future, dialogando con Giada Bossi (regista plurivincitrice nelle prime due edizioni), Matteo Stefani (Executive Producer di Borotalco, una delle maggiori case di produzione italiane in ambito videoclip) e altri protagonisti del comparto per restituire la situazione attuale che si è andata delineando negli ultimi anni.

L’incontro si svolgerà, nell’ambito della 81a Mostra del Cinema di Venezia, domani mercoledì 4 settembre alle 15 (ltalian Pavillion presso Hotel Excelsior, Sala Tropicana 2) e sarà moderato da Alessio Rosa, direttore artistico e fondatore di Videoclip Italia Awards.

Nell’edizione 2024 (con riconoscimenti che si riferiscono all’anno precedente) gli artisti che hanno maggiormente creduto nel potenziale del videoclip sono stati:

Måneskin

Mahmood

Grimoon

I maggiori premi sono andati a Enrico Bellenghi, Nicolò Bassetto, Marco Brancato, Erika De Nicola e Torso, oltre a Tommaso Ottomano e Marco Pacchiana come registi dell’anno, in un’annata che ha visto dinstinguersi anche diversi lavori basati sull’animazione.

I protagonisti dell’evento

Giada Bossi è una regista italiana con base a Milano, specializzata in spot pubblicitari e video musicali. Dopo aver studiato filmmaking e sceneggiatura, ha lavorato con artisti come Arssalendo, LIM, Myss Keta e Ceri, mentre in ambito pubblicitario ha collaborato con marchi quali Nike, Adidas, Mercedes, Maserati e Amazon Music. Tra i suoi riconoscimenti principali, è stata nominata “Best New Director” agli UKMVA 2022 e ha vinto diversi premi ai Videoclip Italia Awards 2023 per il video “Quattro Pareti” di Arssalendo. Rappresentata da agenzie in Francia, Germania, Regno Unito e Italia, sta attualmente sviluppando il suo primo lungometraggio.

Matteo Stefani è Executive Producer e fondatore di Borotalco.tv, tra le aziende leader di settore nella produzione di video musicali, spot pubblicitari, documentari e cortometraggi. Ha lavorato con i massimi esponenti del panorama musicale italiano, tra cui Fabri Fibra, Laura Pausini, Mahmood, Marco Mengoni e molti altri.

Alessio Rosa è fondatore e direttore di Videoclip Italia Awards, evento annuale che ha lanciato nel 2022 assieme a Nicola Marceddu sulla scorta dell’esperienza tuttora attiva di Videoclip-Italia.com, sito web di riferimento per la scena del videoclip musicale, per il quale intervista registi, produttori e altri professionisti del settore. Collabora con altri importanti festival e premi internazionali dedicati alla cultura videomusicale.

I registi premiati

Marco Brancato, classe 1990, è un artista italiano di base a Bologna. Si è laureato all’ISIA di Urbino in illustrazione e animazione tradizionale nel 2015. Collabora con editori italiani e internazionali, agenzie di comunicazione, marchi ed etichette discografiche. Il suo lavoro si concentra sull’illustrazione e sull’animazione d’autore.

Ha diretto videoclip a partire da un sodalizio con i Mòn.

A Videoclip Italia Awards 2024 ha vinto 2 premi (per videoclip usciti nel 2023):

– Miglior videoclip di genere Indie;

– Migliore videoclip o sequenza di animazione;

entrambi per “Roma Est” di Leo Pari.

Nata in Salento, Erika De Nicola è una delle art director più interessanti del panorama italiano. Per Movimenti Production ha curato la direzione artistica delle serie di Zerocalcare per Netflix (Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo) e progetti musicali come il mixtape “Bloody Vinyl” e gli album “c@ra++ere s?ec!@le” di thasup e “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari. Per Movimenti ha inoltre diretto videoclip di artisti italiani e internazionali, come thasup e Mika.

A Videoclip Italia Awards 2024 ha vinto il premio per il Miglior Videoclip di genere rap o trap, per “R()t()nda” di thasup feat. Tiziano Ferro (qui sotto un fotogramma del video).

Solenn Le Marchand è regista, animatrice e operatrice di educazione visiva specializzata in animazione stop motion. Nata in Francia nel 1981, vive e lavora in Italia. Firma tutti i videoclip del suo gruppo musicale, Grimoon, e ha diretto videoclip per altri artisti, quali Sara Lov (USA), Scott Mercado (USA) e Rue Royale (UK).

A Videoclip Italia Awards 2024 ha vinto il premio per il Miglior videoclip di genere Alternative per Cross the Wall di Grimoon, prodotto da FrameByFrame.

Materiale ufficio stampa: Chiara Zanini