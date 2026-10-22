BPER Banca migliora i rating ESG nel 2026: AAA da MSCI e promozione di ISS STOXX

BPER Banca registra nel 2026 un miglioramento delle proprie valutazioni ESG, ottenendo il massimo rating AAA da MSCI, una promozione da ISS STOXX e un incremento del punteggio assegnato da Sustainable Fitch. Confermata anche la valutazione di Standard Ethics, con prospettive positive sia nel breve sia nel lungo periodo.

I risultati riguardano le valutazioni delle principali agenzie internazionali specializzate nell’analisi delle performance ambientali, sociali e di governance delle imprese. I rating ESG misurano, secondo metodologie differenti, la gestione dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, alla responsabilità sociale e alla governance aziendale.

Nel dettaglio, MSCI ha assegnato a BPER, nell’ottobre 2026, il rating AAA, il livello più elevato della propria scala di valutazione, che va da CCC ad AAA. A settembre, ISS STOXX ha invece migliorato il Corporate Rating della banca da C+ a B-, su una scala compresa tra D- e A+. BPER ha inoltre ottenuto lo status di Prime e il massimo punteggio in tutte le categorie del Quality Score.

Per quanto riguarda Sustainable Fitch, l’agenzia ha confermato l’Entity Rating della banca a 2, su una scala da 5 a 1 nella quale 1 rappresenta la valutazione migliore, aumentando contemporaneamente l’Entity Score da 63 a 64 punti.

Standard Ethics ha infine confermato, nell’ottobre 2026, il Corporate Standard Ethics Rating di BPER a EEE-, su una scala compresa tra F ed EEE. L’agenzia mantiene una prospettiva positiva sia nel breve sia nel lungo periodo.

Il miglioramento delle valutazioni si inserisce nella strategia del gruppo bancario, che ha integrato gli obiettivi di sostenibilità nel proprio Piano Industriale. Tra gli interventi indicati dalla banca figurano un piano per la riduzione dei consumi energetici e la disponibilità di un plafond dedicato al finanziamento della transizione ecologica di famiglie e imprese.

Sul versante sociale, BPER segnala le iniziative per l’inclusione nelle comunità locali, la promozione della diversità all’interno dell’organizzazione e il rafforzamento delle politiche di governance aziendale.

«Gli ulteriori miglioramenti conseguiti nei principali rating ESG confermano la solidità del percorso che abbiamo intrapreso e la crescente integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e nelle decisioni strategiche del Gruppo», ha dichiarato Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER.

«Questi riconoscimenti rappresentano uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro impegno, creano valore sostenibile per tutti gli stakeholder e contribuiscono allo sviluppo dei territori in cui operiamo, coniugando crescita, responsabilità e solidità finanziaria».

Le valutazioni delle quattro agenzie confermano, con metodologie e scale differenti, il posizionamento ESG della banca. I risultati riguardano in particolare la gestione dei fattori di sostenibilità e la loro integrazione nelle strategie aziendali, senza costituire una misurazione diretta dell’impatto ambientale o sociale complessivo delle attività