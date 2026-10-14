BPER e Visa rafforzano la partnership sui pagamenti digitali: nuove carte e servizi per gli acquisti online

BPER e Visa ampliano la collaborazione sui pagamenti digitali: arrivano carte di debito virtuali, Click to Pay e pagamenti tramite dispositivi indossabili.

BPER e Visa rafforzano la loro collaborazione strategica per sviluppare nuovi servizi di pagamento digitale, con particolare attenzione agli acquisti online, alla sicurezza delle transazioni e alle esigenze delle generazioni più giovani. L’accordo, annunciato il 14 ottobre 2026, prevede l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, tra cui Click to Pay, pagamenti attraverso dispositivi indossabili e una carta di debito esclusivamente virtuale.

La partnership si inserisce nel percorso di digitalizzazione del gruppo bancario e punta ad ampliare l’offerta destinata a consumatori e imprese. BPER potrà utilizzare le competenze tecnologiche di Visa per sviluppare strumenti di pagamento integrati nei servizi bancari digitali, semplificando le operazioni quotidiane.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai clienti più giovani, sempre più orientati verso servizi gestibili interamente attraverso canali digitali, dall’apertura del conto corrente all’utilizzo delle carte di pagamento.

Click to Pay e pagamenti con dispositivi indossabili

Tra le principali novità previste dalla collaborazione figura l’implementazione di Click to Pay, la soluzione proposta da Visa per semplificare i pagamenti negli acquisti online. Il sistema consente di completare le transazioni presso gli esercenti aderenti riducendo la necessità di inserire manualmente i dati della carta a ogni acquisto.

L’accordo comprende inoltre l’abilitazione dei pagamenti attraverso dispositivi indossabili compatibili, ampliando le possibilità di effettuare transazioni senza ricorrere necessariamente a carte fisiche o smartphone.

Un altro intervento riguarda l’introduzione da parte di BPER di una nuova carta di debito digital first sul circuito Visa, disponibile esclusivamente in formato virtuale. La carta potrà essere utilizzata subito dopo il completamento delle procedure di emissione e attivazione, senza attendere la consegna di un supporto fisico.

Le strategie di Visa e BPER

«Con questo accordo riaffermiamo il nostro impegno per la continua innovazione dei pagamenti digitali in Italia», ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia. «Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con un partner come BPER, con il quale condividiamo una visione incentrata sul valore per il cliente e sulla capacità di offrire strumenti innovativi e sicuri per cogliere le opportunità della trasformazione digitale nei prossimi anni».

Per BPER, il rafforzamento della partnership rappresenta un passaggio nella strategia di sviluppo dei servizi digitali e nel posizionamento della banca nel mercato italiano dei pagamenti.

«Vogliamo rafforzare il ruolo di BPER come protagonista dell’innovazione e affermarci tra i leader dei pagamenti digitali in Italia. Nel nostro percorso di digitalizzazione, il pagamento diventa sempre più un’esperienza che accompagna le persone nelle loro scelte: renderla semplice, sicura e integrata è una parte essenziale della nostra evoluzione. L’ampliamento della collaborazione con Visa rappresenta un ulteriore tassello di questo cammino e ci permette di sviluppare nuove opportunità per i clienti. Il nostro obiettivo è tradurre l’innovazione in servizi utili e accessibili, contribuendo all’evoluzione di questo specifico settore nel Paese», ha dichiarato Maurice Lisi, responsabile della Direzione Digital Business, Marketing and Payments di BPER.

La collaborazione riguarda dunque sia l’evoluzione degli strumenti di pagamento sia la progressiva integrazione delle transazioni digitali nell’offerta bancaria. Il comunicato non indica ancora un calendario dettagliato per il lancio dei nuovi servizi.