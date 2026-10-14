Generali, Emanuele Moneghini nominato Group Chief Audit Officer

Generali ha nominato Emanuele Moneghini nuovo Group Chief Audit Officer, con decorrenza dal 1° ottobre 2026. La nomina, comunicata ufficialmente dal gruppo assicurativo il 14 ottobre, affida al manager la responsabilità della funzione Group Audit e il coordinamento delle attività di Internal Audit a livello di Gruppo. Nel nuovo incarico, Moneghini avrà il compito di valutare l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi che compongono il sistema di governance di Generali. La funzione di audit svolge un ruolo centrale nella verifica dei processi aziendali, dei meccanismi di controllo e della gestione dei rischi.

Moneghini lavora in Generali dal 2005, dove ha sviluppato un percorso professionale caratterizzato da incarichi di crescente responsabilità nell’ambito della revisione interna. Nel 2015 è stato nominato Head of Internal Audit Austria, Central Eastern Europe & Russia, assumendo la responsabilità delle attività di audit in un’area geografica che comprende diversi mercati europei.

Nel 2021 è passato al ruolo di Group Head of GHO & Thematic Audit, con competenze sulle attività di assurance relative alle aree business, finance e governance del Group Head Office. La nuova nomina amplia quindi le responsabilità del manager all’intero sistema di audit del Gruppo, consolidando un percorso professionale maturato all’interno della compagnia.

Generali è uno dei principali gruppi assicurativi e di gestione patrimoniale a livello internazionale. Nel 2025 ha registrato premi complessivi per 98,1 miliardi di euro e masse gestite pari a 900 miliardi di euro. Fondato nel 1831, il Gruppo conta oltre 88 mila dipendenti e 163 mila agenti, al servizio di circa 75 milioni di clienti. Generali mantiene una posizione di leadership nel mercato europeo e una presenza crescente in Asia e nelle Americhe.