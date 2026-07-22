Genertel amplia l’offerta Vita con un piano di risparmio flessibile per costruire capitale nel tempo

Genertel amplia la propria offerta nel ramo Vita con il lancio di “Piano di Risparmio Genertel”, una nuova soluzione assicurativa multiramo a vita intera, basata su versamenti ricorrenti e integrabili con contributi aggiuntivi, pensata per accompagnare i clienti nella costruzione graduale di un capitale destinato ai propri progetti di lungo periodo.

L’iniziativa arriva in una fase in cui gli italiani mostrano una crescente attenzione alla gestione del risparmio, pur dovendo fare i conti con una minore capacità di accantonare risorse. Secondo i dati richiamati dalla compagnia, nel 2025 soltanto il 41% delle famiglie è riuscito a risparmiare, contro il 46% dell’anno precedente, mentre oltre 1.110 miliardi di euro restano parcheggiati in liquidità tra conti correnti e depositi bancari.

Il nuovo prodotto consente di programmare un percorso di accumulo fino a 20 anni attraverso versamenti periodici, con la possibilità di effettuare contributi aggiuntivi in qualsiasi momento. La soluzione combina la Gestione Separata con un Fondo Interno e offre tre differenti profili di investimento – Prudente, Moderata e Dinamica – per adattarsi ai diversi livelli di propensione al rischio. È inoltre prevista la possibilità di sospendere e riattivare i versamenti nel corso del tempo, mentre una garanzia opzionale tutela l’assicurato in caso di invalidità permanente derivante da infortunio.

“Le esigenze delle persone stanno evolvendo e oggi più che mai emerge la necessità di strumenti che aiutino a pianificare il futuro in modo semplice, graduale e consapevole”, afferma Giacomo Trovato, amministratore delegato e direttore generale di Genertel.

Secondo Trovato, “con Piano di Risparmio Genertel mettiamo a disposizione una soluzione che consente di costruire nel tempo un capitale per i propri progetti, combinando opportunità di investimento, personalizzazione e protezione”.

L’obiettivo della compagnia, conclude l’amministratore delegato, è “accompagnare i clienti nelle scelte finanziarie di lungo periodo, offrendo risposte concrete ai loro bisogni di sicurezza e valorizzazione del risparmio”.