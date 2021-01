Firenze, lo strano patto tra l’amministrazione e i suoi cittadini

27 Gennaio 2021

La pandemia ha portato al crollo dei consumi dei beni culturali ma la lettura continua a crescere, così l’assessore alla cultura di Firenze Tommaso Sacchi , ha pensato ad un patto tra la città e i suoi abitanti per promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come strumento basilare per la crescita personale e collettiva e per una cittadinanza piena e responsabile.

Non stupisce che questo sia avvenuto nella città del sommo Poeta, città colta anche se in ormai in pasto ai turisti da decenni, tendenza che la pandemia ha stoppato e che si spera nel male, posso almeno far ritrovare alla città la propria vocazione culturale. L’accordo tra istituzioni culturali, soggetti pubblici e privati, associazioni, biblioteche, librerie, case editrici, scuole, università, fondazioni e tutti gli addetti dell’editoria vuole creare una rete cittadina che promuova e sostenga la lettura dei fiorentini e non, perché diventi un’abitudine sociale diffusa e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale capace di costruire una società democratica, inclusiva attenta i temi di genere, razzismo, discriminazione, disuguaglianza.

Concretamente il Patto incentiva la lettura con la realizzazione di undici obiettivi: 1) avvicinare quanti più cittadini possibili alla lettura con la collaborazione delle biblioteche e la creazione di biblioteche viventi, lettori volontari, gruppi di lettori anche ad alta voce, circoli di lettura 2) promuovere la lettura nei quartieri con le soste del Bibliobus, i punti di lettura nei centri commerciali, i bookcrossing e i punti prestito nei condomini, nelle piazze, nei parchi e in luoghi inconsueti solitamente dedicati al piacere e allo svago, in modo da poter incontrare nuovi pubblici, più svantaggiati e meno abituati a riconoscere nella lettura un valore positivo per la vita delle persone. Oltre alla lettura questi luoghi favoriscono l’interazione e lo scambio di opinioni e di esperienze fra persone appartenenti a culture diverse per provenienza, ceto sociale, esperienze, genere e età; 3) sostenere i cittadini in difficoltà con attività e servizi per facilitare l’accesso e la fruizione della lettura, anche digitale, nelle carceri, negli ospedali, nelle case di riposo e a domicilio. In questi ambiti la pratica della lettura favorisce la coesione sociale e il benessere individuale; 4) promuovere servizi speciali per persone con disabilità, l’integrazione di persone con difficoltà di apprendimento e il coinvolgimento delle generazioni, con una specifica attenzione agli anziani; 5) attivare politiche culturali di contrasto alla povertà educativa anche con progetti di inclusione sociale dei nuovi cittadini promozione di educazione e alfabetizzazione, anche digitale; 6) rafforzare il legame con le scuole e con l’Università degli Studi di Firenze, i dipartimenti e i centri di ricerca ad essa collegati per promuovere la lettura per tutto l’arco della vita; 7) leggere dalla prima infanzia consente di sviluppare meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio, la capacità di lettura e stimola la fantasia e l’immaginazione; 8) programmare attività e percorsi di aggiornamento e di formazione per operatori, bibliotecari, insegnanti, educatori e professionalità afferenti alla filiera del libro; 9) sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie e pratiche di innovazione digitale legate alla lettura; fornire elementi di cittadinanza digitale finalizzata alla partecipazione attiva alla vita democratica; promuovere competenze digitali e tecniche di educazione all’informazione (information literacy) anche per combattere e arginare il linguaggio d’odio, la disinformazione e la diffusione di notizie false; 10) incentivare i servizi di conservazione e fruizione del patrimonio bibliografico cittadino, prestando particolare attenzione alla documentazione locale, testimonianza della storia e della cultura della città per custodire e tramandare la memoria; 11) organizzare attività, rassegne, incontri, festival, fiere che creino momenti di contatto e condivisione tra i vari attori della filiera del libro (lettori, autori, traduttori, librai, bibliotecari), valorizzino il potenziale aggregativo della lettura intesa come esperienza collettiva sperimentando nuovi approcci alla promozione della lettura, e sostengano la creatività.

I soggetti firmatari del Patto: si impegnano a partecipare a un Tavolo di coordinamento almeno una volta l’anno o su richiesta in caso di necessità. L’adesione al Patto ha durata triennale ed è rinnovabile su espressa volontà delle parti firmatarie Tutte le attività realizzate nell’ambito del Patto sono contraddistinte da uno specifico logo e promosse sul sito istituzionale del Comune di Firenze nella sezione dedicata al Servizio Cultura https://cultura.comune.fi.it