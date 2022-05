Bonus animali domestici 2022: come ottenerlo?

2 Maggio 2022

Anche in questo 2022, via libera al cosiddetto “Bonus Animali Domestici“, che altro non è se non uno sconto di natura fiscale. In questo periodo in cui si susseguono le scadenze per la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi, è opportuno conoscere anche le modalità di richiesta e riconoscimento del suddetto bonus.

A tal proposito, lo stesso Presidente della LAV (Lega Anti Vivisezione), Gianluca Felicetti, tiene a precisare che “Da alcuni anni la legge prevede la possibilità di detrazione fiscale per spese veterinarie su animali da compagnia o tenuti per pratica sportiva. Quest’anno il rimborso massimo è aumentato, 80 euro su una spesa di 550. Questo è il secondo anno fiscale nel quale si può avere questo piccolo riconoscimento come detrazione. Noi chiaramente vorremmo fosse più alto, l’Iva al 22% resta una contraddizione. Ad ogni legge di Bilancio proviamo a presentare emendamenti“.

Su quali spese è possibile applicare la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi è applicabile su spese veterinarie sostenute per i propri cani e gatti, ma anche sull’acquisto di medicinali, cure mediche, interventi chirurgici ed esami.

Chi può presentare la richiesta di rimborso?

La richiesta per ottenere il rimborso può essere presentata dal tutore legale del cane o del gatto, senza limiti previsti per il parametro ISEE. Tuttavia, è necessario aver superato l’importo prescritto per la franchigia pari ad euro 129, 11 centesimi.

Quale documentazione si deve esibire per l’ottenimento della detrazione?

Perché la detrazione venga riconosciuta e si ottenga il rimborso previsto, è obbligatorio documentare le spese sopportate, esibendo apposita fattura, o scontrino con indicazione del codice fiscale. Alternativamente, in virtù della tracciabilità delle spese sostenute, si può scegliere di saldare gli importi attraverso l’utilizzo della propria carta di credito o tessera bancomat.