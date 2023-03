Cutro, Di Benedetto (Save the Children): “Rimettere le persone al centro”

6 Marzo 2023

Ciao Giovanna, raccontaci la situazione attuale e come si è attivata Save the Children.

Come Save the Children operiamo in Calabria, in partnership con Unicef, con un team rafforzato dall’agosto scorso per l’aumento dei flussi migratori. In questa situazione siamo intervenuti da subito per dare un sostegno, anche emotivo, alle persone sopravvissute e per rispondere ai bisogni primari immediati.

La situazione chiaramente è molto complessa perché sono tutte persone che hanno una grande sofferenza. Sono tutti nuclei familiari prevalentemente di nazionalità afghana, ma ci sono anche molti pakistani, alcuni somali, pochi siriani e pochissimi palestinesi. Ci sono famiglie molto numerose e tutti hanno perso qualcuno, molti quasi l’intera famiglia.

I sopravvissuti hanno raccontato il viaggio, ma i loro ricordi si concentrano sulla partenza e sul boato che hanno avvertito nella notte. Quando si sono ritrovati in acqua molti purtroppo non sapevano nuotare e chi è riuscito a salvarsi ha visto sparire molti compagni di viaggio tra le onde. Chi sapeva nuotare ha cercato di salvare i propri cari e le persone che aveva vicino, anche a rischio della propria stessa vita. Oggi non pensano al fatto di essere sopravvissuti, ma anzi non si perdonano il fatto di non essere riusciti a salvare chi non c’è più.

Un superstite ci ha raccontato che proprio quando pensava di avercela fatta, ha visto sulla spiaggia i corpi senza vita delle persone amate. Parliamo evidentemente di una situazione di grandissima sofferenza, anche perchè ci hanno detto che nella barca c’erano moltissimi bambini che non sono sopravissuti.