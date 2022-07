le notizie della settimana: vengo a Roma e sistemo tutto io

2 Luglio 2022

Conclusa la seconda fase delle elezioni amministrative, il Centrodestra si lecca le ferite auto incolpandosi per i continui litigi e le mancate alleanze.

Brinda invece il centro sinistra che vince ai ballottaggi nelle maggiori città. Alto l’astensionismo: vota solo il 42%.

Sull’onda dell’euforia il PD ripresenta il tema dello Ius Scholae, scatenando l’ira della Lega (ma con tutti i problemi che hanno gli Italiani proprio di questo ci si deve occupare? copy right Salvini). Il tema, per ora alla Camera, viene rinviato insieme a quello sulla cannabis.

Grillo dopo l’addio di Di Maio torna a Roma e, tra interviste, incontri, presunte dichiarazioni, lascia più confusione di quando è arrivato.

Per ora il Movimento resta al Governo. Draghi dichiara di non essere disposto a guidare un governo con un’altra maggioranza. Lunedì incontro tra Conte e il Presidente del Consiglio.

La Russia intensifica gli attacchi e colpisce obbiettivi civili, non ci sono aspettative di tregua e soluzioni diplomatiche.

Successo del G7 in terra tedesca e del vertice Nato che sancisce l’ingresso di Svezia e Finlandia, la Turchia toglie il veto in cambio di concessioni in tema di estradizione di alcuni leader del PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan.

Putin minaccia reazioni se la Nato aprirà basi nei due Paesi nordici

Tiene ancora banco purtroppo il problema della siccità e del caldo che non accenna a diminuire.

Aumentano i casi di Covid, Berrettini positivo al Covid decide di ritirarsi dal torneo di Wimbledon, non mancano come sempre i malpensanti di turno, che non hanno apprezzato la decisione.

Buon weekend

MONDO

G7 in Germania, Scholz incassa le lodi di Biden e degli alleati, deciso un piano da 600 miliardi di dollari in 5 anni per i Paesi in via di sviluppo. Asse tra Draghi e Biden per il tetto ai prezzi del petrolio e del gas. Crisi del grano tra le priorità.

I grandi del G7 si impegnano a fare tutto il possibile per sostenere l’Ucraina. La Nato potenzia la forza di protezione rapida che passerà da 40 a 300 mila soldati.

Scaduta la proroga per rimborsare i bond, Mosca al primo default.

Azione terroristica da parte dei Russi, Kiev ritorna sotto attacco, i missili colpiscono un asilo.

Colpito anche un centro commerciale, l’attacco è avvenuto in una zona lontana dal fronte e considerata sicura.

USA: è in corsa una grande campagna per sostenere gli aborti.

Vertice Nato, via libera all’ingresso di Svezia e Finlandia, caduto il veto della Turchia. Non è chiara qual è sia la contropartita a favore del premier Turco.

L’ex presidente Donald Trump rischia l’incriminazione. Sarebbe stato consapevole dell’arrivo di molti attivisti armati davanti a Capitol Hill, senza poi aver fatto nulla per fermarli.

CASA NOSTRA

E’ morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni.

Siccità, il ministro Patuanelli, lancia l’allarme per le ondate di calore, per l’acqua dare priorità agli usi civili.

Liliana Segre e Chiara Ferragni, insieme al memoriale della Shoah.

Prossimo G20 Putin assente? Draghi: “non verrà, forse sarà presente da remoto”. Per i Russi non spetta a Draghi decidere.

Coronavirus, balzo dei positivi, oltre 80 mila casi.

Caldo record, siccità grandinate, l’estate Italiana del clima estremo. Forse un po’ di sollievo dal 10 luglio.

Rifiuto all’estradizione di 10 terroristi militanti della lotta armata riparati in Francia da decenni. Cartabia: vicenda dolorosa. Sconcerto dei parenti delle vittime.

POLITICA

Il Centrosinistra vince ai ballottaggi e conquista Verona, Parma, Piacenza, Monza, Alessandria, Catanzaro, sconfitto il Centrodestra vittima delle divisioni interne. Alto assenteismo, ai seggi il 42,2%.

Grillo arriva a Roma per un vertice con Conte. Si va verso il voto per la deroga al doppio mandato, queste almeno le speranze iniziali, poi il garante chiude sul terzo mandato. Si chiuderà l’esperienza politica di Fico e Taverna?

Poi accade l’incidente. Trapela una dichiarazione di Grillo che avrebbe ricevuto da Draghi la richiesta di rimuovere Conte da capo del M5S. Arriva subito la smentita, ma le conseguenze restano: Conte attacca Draghi, poi va da Mattarella, Draghi telefona a Conte e promette un chiarimento, non si parla di uscita dal Governo.

Bufera in Lombardia, Letizia Moratti si candida alla guida della Regione.

Problemi nel Centrodestra, Tajani: basta litigare sulla leadership, prima si vincano le elezioni, diamoci un progetto, a Berlusconi il compito di mediatore.

Il consiglio del comune di Bologna vota lo ius soli, chi nasce o studia nel comune potrà essere cittadino onorario bolognese. In aula alla Camera lo ius scholae, la Destra fa ostruzionismo, Forza Italia vacilla

ECONOMIA

Auto elettriche, UE divisa sulla data del 2035.

Superbonus 110% stop alla proroga, finora già spesi oltre 33 miliardi. Soluzione del Governo per sbloccare i crediti: si a cessione da banche a partite iva.

Pnrr, raggiunti i 45 obiettivi del piano, arrivano altri 21 miliardi. Bollette, più aiuti alle famiglie.

Dal 30 giugno, multe per gli esercizi commerciali che non usano il pos.

Inflazione record, mai così alta dal 1986: 8% in un anno, ma il carrello della spesa aumenta anche di più.

CULTURA

Addio a Raffaele La Capria, lo scrittore che aveva Napoli nell’anima, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo ottobre.

Aldo, Giovanni e Giacomo, strade separate: nuovo film per Baglio, Poretti a Teatro, per Storti il primo ruolo drammatico.

Il film “Elvis” sul re del rock and roll primo nelle sale Italiane.

Concerto benefico in piazza duomo a Milano con Fedez e J-Ax.

SPORT

Moto GP, benissimo Ducati, bene anche Aprilia.

Mondiali di nuoto, un trionfo per l’Italia.

Berrettini lascia il torneo di Wimbledon, positivo al coronavirus.

INCHIOSTRO SPRECATO

Le nozze segrete di Paola Turci e Francesca Pascale

Foto di copertina di Niccolò Caranti su Wikicommons