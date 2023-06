Le notizie della settimana: migranti, trovata l’intesa

10 Giugno 2023

L’Europa trova l’intesa sui migranti con il sì dell’Italia; il Ministro Piantedosi: «Non saremo un centro di raccolta» ma andiamo con ordine.

L’intesa è arrivata dopo molto tempo ma dovrà essere negoziata con il Parlamento europeo prima di entrare in vigore. La decisione non è stata semplice. Giovedì è stata una giornata di intense trattative, inizialmente con l’Italia schierata tra i paesi più scettici per una proposta di compromesso della Presidenza svedese, solo successivamente si è raggiunto l’accordo a maggioranza qualificata tra i 27 paesi sui due pacchetti legislativi relativi alle procedura di frontiera e alla gestione dell’asilo. Ci sarà quindi un nuovo patto sull’immigrazione. In pratica verrà introdotto un sistema di solidarietà tra i Paesi Membri per ricollocare i migranti all’interno dell’Unione. Per chi non l’accetta ci sarà la possibilità di optare per un sostegno economico ai paesi di primo arrivo, sostegno stabilito in €20.000 a migrante.

L’ultimo ostacolo da superare era la divergenza tra Germania e Italia sulla definizione di “paese terzo sicuro” per i rimpatri dei migranti non ammessi all’asilo e i criteri di connessione con quel Paese. La commissaria della UE Ylva Johansson ha spiegato che per poter rimpatriare un migrante in un paese di transito o diverso da quello di origine, lo stato «deve rispondere a tutti i criteri di “paese terzo sicuro” e ci deve essere una connessione tra la persona e questo Paese». In alternativa servirà il consenso della persona, resta in carico agli Stati Membri stabilire se esiste una connessione.

Divisioni sulla questione che riguarda l’attività della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Politici e Magistrati si dividono: «È un bisticcio infondato. Il governo Draghi presentò nel Maggio 2021 un decreto legge, convertito in legge nel Luglio 2021, che escludeva il controllo concomitante della Corte dei Conti sulle procedure relative al Pnrr. Questa regolazione, come quella del governo Draghi, non ha indebolito la vigilanza perché il controllo in corso d’opera compete alla Commissione europea». Questo il parere dell’ex Presidente della Camera Luciano Violante.

Bene il turismo nel ponte del 2 Giugno anche se aggravato da disagi derivati dal traffico di rientro. Meno bene le polemiche sul prossimo Gay Pride al quale il comune di Roma non ha concesso il patrocinio; per gli interessati molti gli approfondimenti in rete.

Guerra in Ucraina, Kiev alza il ritmo dell’offensiva, gli attacchi si fanno più intensi: è iniziata la tanto annunciata controffensiva?

Buon weekend

MONDO

Incontro ravvicinato nello stretto di Taiwan tra una nave da guerra cinese e due unità americane e canadesi nella zona dove Pechino rivendica il controllo.

Guerra Russia-Ucraina, Mosca: Respinta grande offensiva a Donetsk, ma alcuni blogger militari russi confessano che gli ucraini stanno avendo un certo successo.

Prove di controffensiva ucraina: aerei e carri armati forniti dall’Alleanza si muovono verso Donetsk, Bakhmut e Mariupol. A Kiev arriva il cardinale Matteo Zuppi per tentare una mediazione vaticana per la pace.

La riforma della giustizia in Polonia secondo l’Unione Europea viola il diritto comunitario, Varsavia replica: «siete corrotti.»

Distrutta la diga sul Dnipro in ucraina, molti morti nell’esplosione, decine i paesi allagati, oltre 40 mila le persone evacuate. Una chiazza di petrolio di 150 tonnellate verso il Mar Nero. Rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev. Si rischiano epidemie provocate dall’inondazione.

Incendi in Canada spingono una fitta nebbia arancione che dilaga fino a New York. Allarme per la qualità dell’aria.

Kiev al contrattacco, le truppe avanzano da Sud Est ma c’è allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

L’ex Presidente Americano Donald Trump incriminato, per lui c’è anche l’accusa di spionaggio.

CASA NOSTRA

Mentre si discute sulla nomina del Commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Meloni gestirà la questione in prima persona. Evocato il modello l’Aquila.

La regione Lazio ritira il patrocinio al Gay Pride, polemiche contro il Governatore Rocca, mentre il Sindaco Gualtieri sostiene la manifestazione e sarà in piazza.

A Verona 5 agenti arrestati e altri 18 indagati per aver inflitto torture a immigrati portati in questura per accertamenti.

Massimo D’Alema e l’ex Ad di Leonardo Alessandro Profumo indagati per corruzione internazionale. L’accusa riguarda una presunta tangente alla Colombia per la fornitura di navi e aerei militari.

Inchiesta affidi a Bibbiano: sentenza ribaltata in appello, Foti assolto.

Il Papa operato all’ospedale Gemelli, dove era ricoverato per una patologia intestinale. Ora sta bene, ma servirà almeno un mese per la piena guarigione.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita a Roma dichiara: «Non lasciamo l’Italia da sola sugli arrivi dei rifugiati. Serve la stabilità fiscale.»

POLITICA

In Parlamento la discussione volta a sterilizzare il controllo della Corte dei Conti sulla spesa del Pnrr. Si dividono le opposizioni. Azione e IV a favore. Anche la magistratura è divisa, chi è a favore ritiene che il sistema attuale causi ritardi.

Berlusconi propone in Europa la stessa maggioranza che governa l’Italia, un’alleanza tra popolari e Conservatori. La Lega si sfila: «Non è all’ordine del giorno»

Schlein ancora sotto attacco, le critiche arrivano anche da una parte degli iscritti all’Emilia Romagna legati a Bonaccini che chiedono un confronto ma lei latita.

Meloni respinge le accuse di autoritarismo. «Assurdo, facciamo come Draghi»

Meloni in Tunisia, sul tavolo le emergenze migranti e terrorismo. Confronto con il premier Saied: «sbarchi in calo grazie alle intese.»

Passa alla camera il decreto sui controlli sul Pnrr, 203 i voti a favore 134 i contrari, anche il Terzo Polo è a favore. Contrari PD e 5S

Mario Draghi negli Usa al MIT per il premio Miriam Pozen: l’inflazione potrebbe durare più a lungo di quanto si pensi, è necessario progredire nell’allargamento della Ue, rafforzando la politica comune di difesa facendo entrare l’Ucraina nella Nato.

Berlusconi riprende per mano il partito e prepara il riassetto puntando al 10% alle prossime elezioni europee.

Pronto il disegno di legge che prevede una stretta anti femminicidi con norme più severe.

Decreto lavoro, smart working fino al 31 Dicembre per fragili e genitori under 14 ma solo nel settore privato. Bonus estate per i lavoratori del turismo che non si trovano.

L’Anac giudica troppo vecchio il progetto del ponte sullo stretto, ci sono troppi rischi per la parte pubblica, per Salvini le preoccupazioni sono infondate.

ECONOMIA

Microsoft lancia la prima Cloud Region in Italia composta da tre data center il Lombardia, con l’obbiettivo di creare 237 mila nuovi posti di lavoro entro il 2027.

Corsa dei risparmiatori verso i Btp, molte le domande , nei primi tre giorni la richiesta è stata di quasi 15 miliardi.

È pronto il Vision Pro di Apple, arriverà sul mercato Usa il prossimo anno al prezzo di $3.499

Badanti, contributi azzerati per tre anni, esenzioni fino a 3 mila Euro sulle nuove assunzioni.

CULTURA

Premio Strega, annunciata la cinquina dei finalisti, 4 le donne, Pastorino in testa seguita la D’Adamo, Calandrone, Petri e Canobbio.

SPORT

Calcio: Napoli campione, retrocedono Sampdoria e Cremonese e una tra Spezia e Verona, in Champions andranno oltre ai campioni d’Italia, le milanesi e la Lazio.

In Europa League Atalanta e Roma e la Juve in Conference League

La Fiorentina in Conference League eliminata dagli Inglesi del West Ham.

INCHIOSTRO SPRECATO

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si lasciano: «Non ci sono di mezzo amanti, faremo ancora le vacanze insieme»