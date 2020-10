“Donne e giovani più pronti”: la ricerca Episteme per il Museo del Risparmio

26 Ottobre 2020

“Capacità di Sopportazione e di Reazione degli Italiani di fronte alla pandemia”: si intitola così l’indagine curata dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo ed Episteme, che ha misurato per la prima volta gli indici sintetici relativi alla capacità di Sopportazione e di Reazione del Paese a sei mesi dallo scoppio della pandemia.

La ricerca si inserisce nel programma di “L’Arte del Risparmio 2020”, il palinsesto di iniziative di Intesa Sanpaolo per la Giornata Mondiale del Risparmio del 31 ottobre che anche quest’anno vede coinvolti Museo del Risparmio, Gallerie d’Italia, Archivio Storico e le Banche estere del Gruppo.

Secondo la ricerca, emerge una sostanziale tenuta del paese e una capacità dei giovani e delle famiglie. Le donne rivelano una capacità di resistenza e adattamento migliore, mentre una conoscenza dei concetti base di economia e finanza risultano decisivi nella costruzione di percorsi migliori di resistenza alla crisi.

Giovanna Paladino, Direttrice Museo del Risparmio e curatrice della ricerca, ha commentato così i risultati: “Gli indici che abbiamo calcolato sulla base di questa ricerca forniscono una visione non solo economica, ma anche sociale e psicologica della capacità del Paese di affrontare la crisi. L’istruzione e l’educazione finanziaria si mostrano un volano per la tenuta e la capacità di ripresa insieme all’attitudine al risparmio e al supporto della rete familiare, che si confermano elementi fondamentali per gli italiani. L’indagine evidenzia che un aumento delle competenze economiche di base, il coinvolgimento delle donne nella forza lavoro insieme a un approccio al risparmio coerente con una progettualità futura e con l’investimento sono elementi determinanti per far ripartire l’economia”.

REPORT CAPACITA’ DI SOPPORTAZIONE E REAZIONE