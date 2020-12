29 Dicembre 2020

Peentrare nel mondo della compravendita di strumenti finanziari, bisogna lavorare sodo. Consigliamo ai principianti di non trascurare l’importanza della formazione per investire nel trading online. Bisogna studiare attingendo ai libri sul trading, frequentare corsi di formazione di qualità ed abituarsi a seguire costantemente lo spread in tempo reale. Chi sostiene che il trading online non sia una forma di investimento conveniente o sia rischioso trascura del tutto l’importanza della formazione e dell’esperienza. Di sicuro, i soldi facili non esistono. In ogni settore, senza preparazione ed esperienza non si va molto lontano.

Diverse piattaforme di trading online offrono l’assistenza di esperti, guide gratuite molto valide su come fare trading oppure il servizio di Copy trading che consente di copiare le operazioni effettuate dai migliori professionisti del campo. Quest’ultimo servizio dovrebbe essere considerato una chance in più: bisogna, innanzitutto, contare sul proprio bagaglio culturale, conoscenza, esperienza. Bisogna investire autonomamente, pianificare gli obiettivi da raggiungere ragionando con la propria testa. Occorre seguire da vicino il mercato controllando regolarmente lo spread in tempo reale su valoreazioni.com. La formazione è uno starter essenziale per il trading. Per il resto, sarà l’esperienza a perfezionare la tua attività.

L’importanza della formazione per investire nel trading online

Non puoi raggiungere obiettivi se non sei in grado di pianificare strategie vincenti diversificando gli investimenti con i vari strumenti finanziari. Puoi fare tutto questo soltanto con la giusta conoscenza.

Non basta neanche la formazione iniziale: l’aggiornamento deve essere costante nel tempo. La scuola non finisce mai: lo sanno bene i migliori trader ed esperti del settore, impegnati di continuo ad apprendere sempre nuove strategie di investimento.

Per la formazione, è importante tanto studiare su testi professionali quanto frequentare corsi offerti dalle piattaforme di trading. I broker migliori, regolamentati, autorizzati e con tutte le licenze in regola, spesso forniscono agli utenti iscritti corsi di formazione gratuiti in formato e-book e video.

Nella formazione iniziale, il principiante non deve fare l’errore di voler sapere tutto subito. I risultati arrivano col tempo e la pazienza se ci si affida ad esperti del trading. Lo stesso broker, fornendo il corso di formazione, saprà darti i giusti suggerimenti per un percorso graduale di apprendimento fino a renderti capace di definire precise strategie.

I tanti truffatori che circolano online tendono a colpire il punto più debole del principiante con l’idea di fare soldi facili in breve tempo secondo metodi miracolosi. I miracoli non esistono, esiste l’impegno quotidiano. Il trading online non si improvvisa, bisogna investire nella formazione sia per ottenere buoni risultati economici sia per scansare le truffe online.

L’importanza di conoscere lo spread in tempo reale

Sia durante il corso di formazione iniziale sia nel corso del tempo, tra un investimento e l’altro, è fondamentale conoscere lo spread in tempo reale. E’ un indicatore rilevante per conoscere la situazione finanziaria ed economica di un Paese, capire le sue prospettive, la sua solidità. In questo modo, sarà possibile pianificare al meglio gli investimenti.

Spread si può tradurre in italiano con il termine ‘ampiezza’: misura la distanza tra due prezzi di un titolo. Ad esempio, riguardo alle obbligazioni, lo spread indica la differenza tra i titoli di Stato con scadenza decennale della Germania e quelli della stessa durata in tutto il mondo.

Lo spread è un ottimo indicatore per gli investitori.

I migliori broker offrono corsi di formazione online

I broker, le piattaforme di trading regolamentate ed autorizzate, rappresentano il principale canale non solo per investimenti sicuri ma per la formazione online.

Le migliori piattaforme (tutte con licenza CySec) sono eToro, ForexTB, Trade, Plus500, Iq Option, Avantrade. In particolare, ForexTB mette a disposizione degli utenti una Demo illimitata e senza vincoli, un ebook gratuito e professionisti del trading che li supportano telefonicamente dando consigli ed indicazioni.

Questi broker sono i primi a dimostrare l’importanza della formazione per investire nel trading online. Offrono ai loro clienti materiale gratuito da consultare per approfondire gli argomenti principali di studio, migliorare le loro performance, ampliare le proprie conoscenze teoriche facendo esperienza diretta.

Boom di richieste per corsi di trading online durante il lockdown

Nell’anno in corso, c’è stato un vero e proprio boom di richieste per frequentare corsi di trading online, in particolare corsi di formazione per principianti.

Il fenomeno si è verificato soprattutto durante il lockdown, periodo sfruttato da molti italiani per sviluppare le competenze necessarie allo scopo di operare in modo autonomo sui mercati finanziari. Il corso online ha aggirato le restrizioni degli spostamenti ed è stato anche questo il motivo per cui le iscrizioni sono notevolmente aumentate. Tra guide, libri e testi dedicati agli investimenti, molti italiani hanno così scoperto l’importanza della formazione per investire nel trading online.

Cosa si apprende dai corsi di formazione di trading online

I migliori corsi di trading online non creano false aspettative, anzi mettono in guardia gli aspiranti trader dalla realtà del mondo finanziario e dal rischio truffe sul web.

L’inesperienza può portare a tutta una serie di errori ed a perdere rapidamente il capitale investito. L’attività di trader richiede studio, un approccio serio e responsabile, anni di pratica. Chi non riesce ad impegnarsi è costretto ad affidare il proprio capitale ad un consulente finanziario senza poter prendere decisioni in modo indipendente. Un vero peccato.

Grazie ad un percorso formativo, il principiante potrà partire da zero, acquisire le basi teoriche e pratiche grazie ad un conto Demo. Giorno dopo giorno, potrai migliorare la gestione finanziaria dei tuoi risparmi evitando di sottoscrivere prodotti a rischio. Diventerai più consapevole delle tue scelte.

Un corso di qualità, con docenti esperti ed autorevoli, offre un percorso graduale e supporto concreto e diretto per imparare ad usare gli strumenti del mestiere ed apprendere come pianificare strategie d’investimento. Tutto ciò che si apprende deve essere applicabile nelle operazioni d’investimento anche attraverso le posizioni simulate dei conti Demo con cui si possono effettuare transazioni tramite denaro virtuale.