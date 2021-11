Sostenibilità digitale, IoT e privacy alla SFScon di Bolzano

11 Novembre 2021

Venerdì 12 e sabato 13 novembre si terrà a Bolzano l’edizione 2021 della South Tyrol Free Software Conference (SFScon), conferenza annuale di respiro internazionale dedicata al Free Software come chiave per promuovere innovazione e competitività nel campo del digitale.

Dedicata ad appassionati ma soprattutto punto di incontro e scambio fra esperti del settore, l’SFScon prevede un centinaio di talk divise in 12 percorsi tematici: Main track, Agri-Food & Health track, Community & Education track, Companies track, IoT & Cybersecurity track; IOTA track, Legal track, LUGBZ track, OW2 track, Public Administration & GIS track, Software track e Sustainability track. A questi si aggiungono eventi collaterali Hackathon e DevDay per esperti di programmazione e sviluppo e incontri B2B organizzati da EEN-Enterprise Europe Network per creare connessioni fra mondo della ricerca e aziende.

L’evento si terrà al NOI-Tech Park dell’Alto Adige, il parco scientifico e tecnologico della Provincia Autonoma di Bolzano nato nel 2007 in seguito al recupero di una ex fabbrica di alluminio che ora ospita aziende, start-up, istituti di ricerca e facoltà universitarie in un unico Hub dedicato all’innovazione. In particolare, il progetto ruota intorno ai settori tecnologici del green, food, digital, automotive e automation e si fonda su ideali di sostenibilità e spirito di adattamento, tanto che il nome, NOI, è acronimo di Nature of Innovation, ossia “Innovazione secondo natura”.

Venerdì mattina Davide Ricci, Direttore dell’Open Source Technology Center di Huawei, aprirà SFScon 2021 raccontando gli sviluppi del sistema operativo OpenHarmony che era stato presentato nell’edizione 2020 e che punta a creare un ecosistema aperto di dispositivi di vario genere, dallo smart-phone al computer agli elettrodomestici, in modo che possano cooperare: “un progetto che trascende i confini del sistema operativo e che punta a una nuova frontiera IoT e a un nuovo modo di considerare i consumer devices”.

Fra i temi principali che verranno affrontati fra venerdì e sabato ci sarà la sostenibilità della società digitale o la possibilità di applicare le tecnologie dell’Internet of Thing e dell’Intelligenza Artificiale per la gestione di acqua, agricoltura, energia e in generale per il monitoraggio ambientale, ma anche questioni delicate come privacy e protezione dei dati.