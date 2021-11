Poesia | Greta Rosso

27 Novembre 2021

Jack & Jack

“Tu sai che questa cosa non ha conto?

Sai che siamo in un terreno senza nome,

con corpi che si fanno apolidi nel contatto

così intimo, e non esiste smorfia che

si possa mostrare esterna per dire no,

ci eravamo sbagliati, era altro.

E ora vorremmo dichiarare, non dimenticare,

tu puoi fare ma non allungare pretese,

non regnare, non ereditare”.

*

Eppure, loro si amano. Li vediamo

mentre la notte nel sonno si prendono

improvvisamente per mano, si accompagnano

a prendere un riposo più profondo ed efficace.

Animali sfrondati degli istinti più basilari,

si tengono stretti ai corpi e si danno sostegno,

fanno banda, si puntellano l’un l’altro per superare

confronti diversi. Nel colore della coppia restano

luminosi a sufficienza da resistere a ogni

previsione, pure sana, pure augurale.

***

Greta Rosso è nata a Casale Monferrato nel 1982. Vive a Bormio. Ha pubblicato Cronache Precarie (Aìsara, 2009), In assenza di cifrari (LietoColle 2012) e Manuale di insolubilità (LietoColle Pordenonelegge 2015), col quale ha vinto il premio Castello di Villalta Poesia Giovani 2016. Finalista al premio Lorenzo Montano (sezione raccolta inedita) nel 2014 e nel 2016. Sue poesie sono apparse online su Nazione Indiana, Absolute Poetry, Imperfetta Ellisse, Viadellebelledonne, Poetarum Silva, Words Social Forum e sulle riviste cartacee Il Foglio Clandestino, Le Voci della Luna, Quadernario 2016, Smerilliana, Bacchanales (Revue de la Maison de la poesia Rhône-Alpes).